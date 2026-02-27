Pop

'God of War': Prime Video revela primeira imagem da série

Ryan Hurst aparece como Kratos na adaptação live-action do jogo da PlayStation

'God of War': Prime Video revela primeira imagem da série (Divulgação/Prime Video)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 15h31.

A série "God of War", adaptação live-action do jogo do PlayStation, ganhou sua primeira imagem oficial divulgada pelo Prime Video. A foto mostra Ryan Hurst como Kratos e Callum Vinson no papel de Atreus, e marca o início da produção da parceria entre Amazon MGM Studios e Sony Pictures.

O anúncio também confirma o começo das gravações da série, que adapta a fase nórdica da franquia criada pelo Santa Monica Studio.

História da série 'God of War'

A trama de "God of War" acompanha Kratos e seu filho Atreus em uma jornada para cumprir o último desejo de Faye, esposa de Kratos e mãe de Atreus. Pai e filho viajam por territórios inspirados na mitologia nórdica para espalhar suas cinzas no ponto mais alto dos reinos.

Ao longo da história, a relação entre os dois é central. Enquanto Kratos tenta ensinar o filho a controlar seus poderes e assumir responsabilidades, Atreus confronta o passado do pai e questiona sua natureza divina.

Elenco

O elenco confirmado inclui:

  • Ryan Hurst como Kratos
  • Callum Vinson como Atreus
  • Mandy Patinkin como Odin
  • Ed Skrein como Baldur
  • Max Parker como Heimdall
  • Ólafur Darri Ólafsson como Thor
  • Teresa Palmer como Sif
  • Alastair Duncan como Mimir
  • Jeff Gulka como Sindri
  • Danny Woodburn como Brok

Ronald D. Moore, conhecido por “Battlestar Galactica” e “Outlander”, atua como showrunner, produtor executivo e roteirista da série.

O diretor Frederick E.O. Toye, vencedor do Emmy por “Shōgun”, foi contratado para comandar os dois primeiros episódios. Ele também trabalhou em produções como “The Boys” e “Fallout”.

Quando estreia a série God of War?

Até o momento, a Prime Video não divulgou a data de estreia nem o número de episódios da primeira temporada.

A plataforma também não confirmou se a produção seguirá exclusivamente os eventos do jogo de 2018 ou se incorporará elementos de outras fases da franquia.

