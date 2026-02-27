'God of War': Prime Video revela primeira imagem da série

A série "God of War", adaptação live-action do jogo do PlayStation, ganhou sua primeira imagem oficial divulgada pelo Prime Video. A foto mostra Ryan Hurst como Kratos e Callum Vinson no papel de Atreus, e marca o início da produção da parceria entre Amazon MGM Studios e Sony Pictures.

O anúncio também confirma o começo das gravações da série, que adapta a fase nórdica da franquia criada pelo Santa Monica Studio.

Father and Son. Behold your first look at Kratos and Atreus in the God of War series now in production for @primevideo. Their journey to the highest peak begins. pic.twitter.com/iDzyuSpl5A — God of War (@godofwaronprime) February 27, 2026

História da série 'God of War'

A trama de "God of War" acompanha Kratos e seu filho Atreus em uma jornada para cumprir o último desejo de Faye, esposa de Kratos e mãe de Atreus. Pai e filho viajam por territórios inspirados na mitologia nórdica para espalhar suas cinzas no ponto mais alto dos reinos.

Ao longo da história, a relação entre os dois é central. Enquanto Kratos tenta ensinar o filho a controlar seus poderes e assumir responsabilidades, Atreus confronta o passado do pai e questiona sua natureza divina.

Elenco

O elenco confirmado inclui:

Ryan Hurst como Kratos

Callum Vinson como Atreus

Mandy Patinkin como Odin

Ed Skrein como Baldur

Max Parker como Heimdall

Ólafur Darri Ólafsson como Thor

Teresa Palmer como Sif

Alastair Duncan como Mimir

Jeff Gulka como Sindri

Danny Woodburn como Brok

Ronald D. Moore, conhecido por “Battlestar Galactica” e “Outlander”, atua como showrunner, produtor executivo e roteirista da série.

O diretor Frederick E.O. Toye, vencedor do Emmy por “Shōgun”, foi contratado para comandar os dois primeiros episódios. Ele também trabalhou em produções como “The Boys” e “Fallout”.

Quando estreia a série God of War?

Até o momento, a Prime Video não divulgou a data de estreia nem o número de episódios da primeira temporada.

A plataforma também não confirmou se a produção seguirá exclusivamente os eventos do jogo de 2018 ou se incorporará elementos de outras fases da franquia.