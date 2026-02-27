'God of War': Prime Video revela primeira imagem da série (Divulgação/Prime Video)
Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 15h31.
A série "God of War", adaptação live-action do jogo do PlayStation, ganhou sua primeira imagem oficial divulgada pelo Prime Video. A foto mostra Ryan Hurst como Kratos e Callum Vinson no papel de Atreus, e marca o início da produção da parceria entre Amazon MGM Studios e Sony Pictures.
O anúncio também confirma o começo das gravações da série, que adapta a fase nórdica da franquia criada pelo Santa Monica Studio.
Father and Son. Behold your first look at Kratos and Atreus in the God of War series now in production for @primevideo. Their journey to the highest peak begins. pic.twitter.com/iDzyuSpl5A
— God of War (@godofwaronprime) February 27, 2026
A trama de "God of War" acompanha Kratos e seu filho Atreus em uma jornada para cumprir o último desejo de Faye, esposa de Kratos e mãe de Atreus. Pai e filho viajam por territórios inspirados na mitologia nórdica para espalhar suas cinzas no ponto mais alto dos reinos.
Ao longo da história, a relação entre os dois é central. Enquanto Kratos tenta ensinar o filho a controlar seus poderes e assumir responsabilidades, Atreus confronta o passado do pai e questiona sua natureza divina.
O elenco confirmado inclui:
Ronald D. Moore, conhecido por “Battlestar Galactica” e “Outlander”, atua como showrunner, produtor executivo e roteirista da série.
O diretor Frederick E.O. Toye, vencedor do Emmy por “Shōgun”, foi contratado para comandar os dois primeiros episódios. Ele também trabalhou em produções como “The Boys” e “Fallout”.
Até o momento, a Prime Video não divulgou a data de estreia nem o número de episódios da primeira temporada.
A plataforma também não confirmou se a produção seguirá exclusivamente os eventos do jogo de 2018 ou se incorporará elementos de outras fases da franquia.