Amazon confirma Callum Vinson como Atreus na série 'God of War'

Callum Vinson é uma das apostas da Amazon para o seriado God of War (John Nacion/WireImage/Getty Images)
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 15h05.
A Amazon Prime Video anunciou nesta segunda-feira que o ator Callum Vinson interpretará Atreus, filho de Kratos, na série inspirada nos jogos da franquia God of War. Ele atuará ao lado de Ryan Hurst, que assumirá o papel do protagonista espartano.
O elenco contará ainda com Max Parker (Heimdall), Ólafur Darri Ólafsson (Thor), Mandy Patinkin (Odin), Alastair Duncan (Mimir), além de Danny Woodburn e Jeff Gulka, que darão vida aos irmãos anões Brok e Sindri.
A produção seguirá a narrativa dos títulos lançados em 2018 e 2022, acompanhando a jornada de Kratos e Atreus após a morte de Faye. A trama aborda a relação entre pai e filho enquanto eles enfrentam deuses nórdicos e encaram dilemas emocionais. Segundo a descrição oficial do seriado, a história trata de Kratos tentando ensinar o filho a ser um “deus melhor”, ao passo que Atreus tenta ensinar o pai a ser um “homem melhor”.
Atreus é retratado como um garoto de dez anos criado em isolamento por sua mãe. Hábil com arco e flecha e curioso por natureza, ele busca aproximar-se de Kratos após a morte de Faye, apesar da distância emocional entre os dois.
Vinson acumula participações em produções como Dead Ringers (Prime Video), Poker Face (Peacock) e FBI: International (CBS). Em seus próximos trabalhos, ele estará na terceira temporada de The Night Agent (Netflix) e interpretará o icônico serial killer Jason Vorhees na série Crystal Lake, prelúdio de Sexta-Feira 13.
A série God of War já tem duas temporadas encomendadas e está em pré-produção em Vancouver. Ronald D. Moore atua como showrunner, roteirista e produtor executivo.