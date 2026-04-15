Giovanna Antonelli, Ícaro Silva e João Vicente se juntam ao elenco de 'Tremembé'

Após o sucesso da primeira temporada, o retorno de "Tremembé" da Amazon Prime Video já está tomando forma. O serviço de streaming anunciou nesta quarta-feira, 15, os novos integrantes do elenco para a segunda temporada da série.

Giovanna Antonelli, Ícaro Silva e João Vicente se juntam a Marina Ruy Barbosa, Felipe Simas, Bianca Comparato e Carol Garcia para a nova leva de episódios.

O programa de true crime brasileiro foi lançado em 31 de outubro de 2025, com cinco episódios, e se tornou o maior lançamento nacional do serviço de streaming desde sua chegada ao Brasil, em 2016, superando "Cangaço Novo".

Giovanna Antonelli será Dominique Scharf

A estrela global Giovanna Antonelli interpretará Dominique Scharf na segunda temporada de "Tremembé".

Condenada a 58 anos de prisão por crimes como roubo, estelionato, fraude e falsificação de documentos, entre outros, Scharf é conhecida como a maior estelionatária do Brasil. Ela passou 32 anos presa, com uma passagem longa por Tremembé.

Robinho será parte da segunda temporada de 'Tremembé'

Além dos retornos, a temporada contará com a chegada de dois novos presidiários: o ex-empresário Thiago Brennand e o ex-jogador de futebol Robinho, ambos condenados por crimes sexuais.

Robson de Souza, o Robinho, foi condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo cometido em uma boate de Milão, em 2013. Segundo a acusação, ele e outros cinco homens violentaram uma mulher albanesa de 23 anos. As investigações concluíram que a vítima estava alcoolizada e incapaz de se defender.

Robinho foi preso no Brasil em março de 2024, após a Justiça brasileira homologar a sentença italiana, e cumpriu pena em Tremembé por mais de um ano. Após a repercussão da série, ele pediu transferência e foi realocado para o Centro de Ressocialização de Limeira.

O ator Ícaro Silva foi contratado pelo Prime Video para viver o ex-jogador na série. Inicialmente, a Amazon queria um ator pouco conhecido do público para o papel, mas nenhum dos nomes analisados gerou consenso nos bastidores, de acordo com o F5.

Ícaro fez um teste, foi aprovado, especialmente por ter semelhança física com Robinho, e já começou os trabalhos de pré-produção, mudando o visual e consultando jornalistas esportivos para conhecer detalhes da vida profissional do ex-atleta.

Na nova temporada, Robinho terá grande importância. Um episódio será totalmente dedicado à sua história de vida e aos bastidores da sua vivência na penitenciária.

Thiago Brennand será interpretado por João Vicente

Outro integrante novo no elenco da próxima temporada será João Vicente de Castro. O ator, conhecido por seu trabalho na TV Globo e na Porta dos Fundos, viverá o Thiago Brennand, de acodo com a Prime.

Brennand era o herdeiro do Hospital Santa Joana em Pernambuco e dono de uma fortuna de R$ 300 milhões. Em 2022, seus crimes sexuais contra nove vítimas foram denunciados pelo Ministério Público de São Paulo.

No mesmo dia, o empresário fugiu para Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, e se tornou procurado internacional pela Interpol. Em abril de 2023, ele foi extraditado para o Brasil e passou a cumprir sua pena em Tremembé em 2024.

Quais criminosos voltarão na segunda temporada de 'Tremembé'?

Os novos episódios devem mostrar a trajetória de parte dos criminosos em regimes aberto e semiaberto.

Entre os confirmados estão Suzane von Richthofen (Marina Ruy Barbosa) e Elize Matsunaga (Carol Garcia), que passarão pela reinserção na sociedade fora das grades.

Também retornam Daniel Cravinhos (Felipe Simas), Cristian Cravinhos (Kelner Macêdo) e Roger Abdelmassih (Anselmo Vasconcellos).

Quem não volta na segunda temporada de 'Tremembé'?

A personagem Sandrão não estará na segunda temporada. Segundo a equipe da atriz Letícia Rodrigues, a decisão foi tomada após ela ser informada de que o personagem não integraria mais o núcleo principal e faria apenas uma participação especial.

"No início de 2026, fomos informadas de que a personagem Sandrão não faria mais parte do núcleo principal da história e, ao final de fevereiro, recebemos um convite para uma participação especial. Após conversas e reflexões sobre os rumos criativos do projeto, optamos por não seguir com essa participação", disse a equipe da atriz, em nota.

Pesou também uma entrevista concedida por Sandrão a Roberto Cabrini, na Record, em novembro de 2025, na qual a pessoa real que inspirou o personagem se manifestou publicamente como homem trans. "Letícia, como atriz e mulher cis, entendeu que não seria o caminho mais adequado seguir retratando essa história neste momento", finalizou a nota.

Quando estreia a nova temporada de 'Tremembé'?

Até o momento, o Prime Video não divulgou uma data oficial de estreia.

Sobre o que será a segunda temporada de 'Tremembé'?

A segunda temporada vai expandir o universo da série em duas frentes. De um lado, acompanhará personagens já conhecidos do público, como Suzane e Elize, navegando pela vida em regime aberto, fora dos muros da Penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier. De outro, vai introduzir novos detentos e suas histórias dentro do presídio.

Outros nomes que cumprem ou já cumpriram pena em Tremembé e que podem ganhar destaque na série incluem Francisco de Assis Pereira, o "Maníaco do Parque"; Lindemberg Alves, do caso Eloá; Gil Rugai, condenado pelo assassinato do pai e da madrasta; Élcio Queiroz, envolvido no assassinato da vereadora Marielle Franco; e Walter Degatti Neto, o "Hacker de Araraquara", condenado a 8 anos e 3 meses pelo STF.