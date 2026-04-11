Sandrão não estará na nova temporada de 'Tremembé'; saiba o motivo

A personagem Sandrão não estará na segunda temporada de "Tremembé", do Prime Video. Segundo a equipe da atriz Letícia Rodrigues, a decisão foi tomada após ela ser informada de que não integraria mais o núcleo principal e faria apenas uma participação especial.

"No início de 2026, fomos informadas de que a personagem Sandrão não faria mais parte do núcleo principal da história e, ao final de fevereiro, recebemos um convite para uma participação especial. Após conversas e reflexões sobre os rumos criativos do projeto, optamos por não seguir com essa participação", disse, em nota enviada à coluna Play, do jornal "O Globo".

Pesou também uma entrevista concedida por Sandrão a Roberto Cabrini, na RECORD, em novembro de 2025, na qual afirmou se identificar como homem.

"Levamos em consideração o fato de que a pessoa real que inspirou a personagem se manifestou publicamente como um homem trans. Diante disso, Letícia, como atriz e mulher cis, entendeu que não seria o caminho mais adequado seguir retratando essa história neste momento. Letícia segue aberta e entusiasmada para novos projetos, personagens e possibilidades artísticas, e deseja sucesso à equipe na continuidade da série", finalizou.

Sobre a série 'Tremembé'

Os novos episódios de "Tremembé" devem mostrar a trajetória de parte dos criminosos em regimes aberto e semiaberto. Entre os personagens confirmados fora do presídio estão Suzane von Richtofen (Marina Ruy Barbosa) e Elize Matsunaga (Carol Garcia). Também retornam Daniel Cravinhos (Felipe Simas), Cristian Cravinhos (Kelner Macêdo) e Roger Abdelmassih (Anselmo Vasconcellos).

A temporada ainda contará com a chegada de dois novos presidiários: o ex-empresário Thiago Brennand e o ex-jogador de futebol Robinho, ambos condenados por crimes sexuais.

Sandrão foi condenado em 2003 por participação no sequestro e assassinato de um adolescente de 14 anos e ganhou notoriedade pelos vínculos com Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga na prisão. Após a estreia da série, em outubro de 2025, o advogado de Sandrão pediu a retirada da história do ar, alegando distorção dos fatos, mas a Justiça negou o pedido.