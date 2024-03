Justiça Federal expede mandado de prisão para Robinho

A Justiça Federal em Santos, no litoral paulista, expediu nesta quinta-feira o mandado de prisão para Robinho, condenado por estupro na Itália. O documento é assinado pelo juiz Mateus Castelo Branco Firmino da Silva. Minutos depois, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta quinta-feira , 21, o pedido da defesa de Robinho para impedir a prisão imediata do ex-jogador do Milan e do Santos.

Na prática, a decisão de Fux pavimenta o caminho para a prisão de Robinho, que pode ser decretada a qualquer momento.