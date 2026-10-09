Fachin nega acesso imediato de Fux a inquérito das Fake News e caso deve ser arquivado

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, informou em despacho desta sexta-feira que rejeitou o pedido do ministro Luiz Fux para que ele tivesse acesso integral e imediato ao contéudo do inquérito das fake news, aberto há sete anos.

No despacho, Fachin afirma que ainda há procedimentos que precisam ser analisados antes do processo ser tornado público.

Segundo a Presidência do STF, foram identificados 104 procedimentos ligados ao inquérito, entre petições e investigações preliminares, ainda pendentes de avaliação da Presidência. Depois disso, o inquérito deve seguir para o "arquivamento definitivo" e só então ele será divulgado.

Segundo o STF, com exceção do Inquérito 4.781, das fake news, todos os demais procedimentos mencionados possuem caráter público, não havendo impedimento para o acesso imediato às informações neles contidas.