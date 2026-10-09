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Fachin nega acesso imediato de Fux a inquérito das Fake News e caso deve ser arquivado

No despacho, Fachin afirma que ainda há procedimentos que precisam ser analisados antes do processo ser tornado público

Ministro Edson Fachin, em Sessão plenária extraordinária do STF (STF/Flickr/Divulgação)

Ministro Edson Fachin, em Sessão plenária extraordinária do STF (STF/Flickr/Divulgação)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 19h28.

Última atualização em 9 de outubro de 2026 às 19h40.

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O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, informou em despacho desta sexta-feira que rejeitou o pedido do ministro Luiz Fux para que ele tivesse acesso integral e imediato ao contéudo do inquérito das fake news, aberto há sete anos.

No despacho, Fachin afirma que ainda há procedimentos que precisam ser analisados antes do processo ser tornado público.

Segundo a Presidência do STF, foram identificados 104 procedimentos ligados ao inquérito, entre petições e investigações preliminares, ainda pendentes de avaliação da Presidência. Depois disso, o inquérito deve seguir para o "arquivamento definitivo" e só então ele será divulgado.

Segundo o STF, com exceção do Inquérito 4.781, das fake news, todos os demais procedimentos mencionados possuem caráter público, não havendo impedimento para o acesso imediato às informações neles contidas.

Em relação ao Inquérito 4.781, a Corte esclareceu que o caso passou à relatoria da Presidência em 9 de setembro de 2026, conforme previsto na Portaria nº 189. À época da transferência, o procedimento ainda tramitava sob sigilo determinado pelo ministro responsável pela condução das investigações, no caso Alexandre de Moraes.

Fachin informou no ofício que está examinando quais procedimentos já possuem elementos suficientes para decisão e quais ainda necessitam de diligências complementares. Entre as medidas possíveis estão o envio dos autos à autoridade policial e à Procuradoria-Geral da República (PGR) para novas manifestações.

Conclusão do caso

De acordo com a Portaria nº 189, após a conclusão da análise, os procedimentos deverão ser encaminhados à polícia e, posteriormente, à PGR, que ficará responsável por avaliar eventuais denúncias, pedidos de arquivamento ou outras providências cabíveis.

O tribunal ressaltou que a mudança de relatoria não afeta a validade dos atos praticados até 9 de setembro de 2026, incluindo as decisões que determinaram sigilo processual. A alteração também não alcança ações penais que já tiveram denúncia recebida pela Justiça.

Ainda segundo Fachin, "o objetivo é concluir de forma responsável a análise dos procedimentos pendentes e, após o cumprimento de todas as etapas processuais necessárias, promover o arquivamento definitivo do inquérito". Somente após esse encerramento será assegurada ampla publicidade dos atos e acesso integral aos documentos, conforme solicitado por Luiz Fux.

Acompanhe tudo sobre:Fake newsSupremo Tribunal Federal (STF)

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