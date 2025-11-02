Tremembé: em quais livros série do Prime Video é baseada?

A série "Tremembé" estreou na sexta-feira, 31, no Amazon Prime Video e rapidamente conquistou destaque nas redes sociais. A produção dramatiza a rotina de detentos "famosos" em um dos presídios mais conhecidos do Brasil, no interior de São Paulo.

Entre os nomes retratados estão figuras que marcaram o noticiário nacional por crimes de grande repercussão, como Suzane von Richtofen, Elize Matsunaga, os irmãos Cravinhos, Alexandre Nardoni e Roger Abdelmassih.

Baseada em livros-reportagens do jornalista Ullisses Campbell, a obra mistura relatos reais com elementos ficcionais para compor uma narrativa intensa.

A proposta da série é explorar a convivência entre os detentos e os segredos que o sistema carcerário esconde, sem abrir mão do vínculo com os fatos.

Quais são os livros em que a série foi baseada?

As inspirações literárias são Suzane: Assassina e Manipuladora (2020), Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido (2021) e Tremembé (2025), que reconstroem os bastidores dos crimes e o cotidiano por trás dos muros da penitenciária de Tremembé.

Em entrevista ao Estadão em setembro, antes da publicação do livro, Campbell afirmou que "a prática desses crimes é só um fragmento das vidas" dos criminosos por trás dos crimes brutais.

"Quanto mais o crime brutal se aproxima do leitor, mais ele se incomoda. É como se aquilo não fosse com ele. Quando dizem: ‘Você está romantizando, você está humanizando’, sim. Essas pessoas estão dentro da penitenciária cumprido penas e elas continuam sendo humanas, elas continuam amando, odiando, se divertindo, lendo, fazendo sexo. Elas continuam vivendo como nós aqui fora. O que incomoda é quando você coloca o criminoso e a pessoa que está do lado de fora no mesmo ambiente, mas essas pessoas pertencem à mesma sociedade. Isso cria uma repulsa", disse.