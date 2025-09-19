Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Chegam ao streaming filmes como 'Pig - A Vingança', com Nicolas Cage, o premiado no Oscar 'Corra!' e os novos episódios de 'GenV' e 'Chefe de Guerra'

Filmes e séries: 5 opções para assistir neste fim de semana (Corra! / Divulgação)

Filmes e séries: 5 opções para assistir neste fim de semana (Corra! / Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 10h49.

Tudo sobreStreaming
Saiba mais

A chegada do fim de semana combina com sofá, pipoca e uma curadoria de filmes e séries para maratonar de sexta a domingo. E entre suspense e drama, ação e comédia, o streaming está recheado de novos lançamentos.

O Prime Video retorna essa semana com a segunda temporada de GenVspinoff de The Boys. A série narra a história de jovens super-heróis, estudantes Universidade Godolkin administrada pela Vought International , que coloca à prova os limites físicos, sexuais e morais de cada um deles para uma vaga como um "super" na empresa. Os três primeiros episódios já estão disponíveis na plataforma.

Na Mubi, chega o filme Pig - A Vingança (2021). O longa retomou a carreira de prestígio de Nicolas Cage no cinema, e rendeu a ele uma indicação ao prêmio de melhor ator no Critics' Choice Awards de 2022. O longa, com produção independente, explora a vida de um caçador que vive sozinho no deserto no Oregon e tem seu porco de estimação sequestrado. Ele então viaja para Portland para recuperar o melhor amigo, e acaba revisitando o passado.

Veja abaixo os cinco melhores séries e filmes para maratonar neste fim de semana:

Pig - A Vingança (Mubi)

Recém-chegado ao Mubi, Pig - A Vingança, marca a retomada do prestígio de Nicolas Cage na indústria cinematográfica. O filme veio como uma renovação do ator da própria imagem na sétima arte, anos após assumir papéis em inúmeras produções de comédia e baixo orçamento, e abriu portas para papéis mais maduros — "O Homem do Sonho", da A24, é um bom exemplo.

A trama acompanha Rob, um ex-chef renomado que abandonou a vida agitada para viver em isolamento na floresta de Oregon, acompanhado apenas por seu porco farejador de trufas — o seu mais precioso amigo. Quando o animal é roubado em um assalto violento, Rob volta para a cidade para recuperá-lo, mas a jornada vai muito além da busca pela fera.

yt thumbnail

GenV (Prime Video)

Spinoff de The Boys, a série GenV retornou nesta semana com a estreia de três novos episódios. A produção narra a história de jovens super-heróis, estudantes Universidade Godolkin administrada pela Vought International , que coloca à prova os limites físicos, sexuais e morais de cada um deles para uma vaga como um "super" na empresa.

Na segunda temporada, em conjunto com o clima de tensão entre humanos e supers, os alunos lidam com um novo reitor (Hamish Linklater) e um novo currículo, que promete torná-los mais poderosos do que nunca.

yt thumbnail

 

Máscaras de Oxigênio (Não) Cairão Automaticamente (HBO Max)

No próximo domingo, 21, a série Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente recebe seu quarto episódio na HBO Max. A produção brasileira remonta o Rio de Janeiro na década de 1980, quando a "epidemia" da AIDS se alastrava pela cidade e ainda não havia medicação eficiente para combatê-la. Foca na história de Nando, um comissário de bordo secretamente gay que, ao descobrir que tem HIV e que o principal medicamento, AZT, é proibido no país, decide contrabandear as pílulas para si próprio e outras pessoas em necessidade.

A série conta com elenco composto por Johnny Massaro, Bruna Linzmeyer, Ícaro Silva, Andréia Horta, Duda Matte, Lucas Drummond, Igor Fernandez, entre outros.

yt thumbnail

Corra! (Netflix)

A Netflix traz ao catálogo o premiado Corra! (2017), estrelado por Daniel Kaluuya, Allison Williams, Caleb Landry Jones, Lakeith Stangield, entre outros. A produção recebeu quatro indicações ao Oscar, e foi uma das poucas do gênero de terror na história da premiação a vencer na categoria de melhor roteiro original.

Conta a história de Chris, um jovem fotógrafo negro que está prestes a conhecer os pais de Rose, sua namorada caucasiana. Na luxuosa propriedade dos pais dela, Chris percebe que a família esconde algo muito perturbador.

yt thumbnail

Chefe de Guerra (Apple TV)

Estrelado por Jason Momoa e Luciane Buchanan, a série Chefe de Guerra foca na história de um militar havaiano que se junta a uma campanha para unir as ilhas em guerra, a fim de salvá-las da ameaça de colonização. A série apresenta o último episódio da primeira temporada nesta sexta-feira, 19 — tempo perfeito para quem quiser maratonar todos os episódios no fim de semana.

yt thumbnail

Para ver no cinema: Os Enforcados

Para quem prefere trocar o sofá de casa pela poltrona do cinema, a indicação da semana é Os Enforcados, produção brasileira de Fernando Coimbra (O Lobo Atrás da Porta). A trama explora a vida do casal Regina (Leandra Leal) e Valério (Irandhir Santos), o espelho da elite carioca. Os dois se mudam para uma mansão com vista para um dos cartões postais mais bonitos do Rio, mas as finanças se apertam e eles são obrigados a encontrar uma saída no "ganha-pão" da família: o jogo do bicho. O problema é que quanto mais eles buscam uma saída negócio, mais eles se enrolam em crimes.

À primeira vista, poderia ser só mais uma comédia brasileira para empilhar nas outras, que seguem, em geral, o mesmo formato de sempre. Mas aqui o riso vem mais pelo nervosismo do que pela graça. A crítica ferrenha à corrupção nas elites do Rio de Janeiro, focada nos jogos de azar e suas inevitáveis conexões com o Carnaval, vai do micro — a relação do casal — ao macro em pouco menos de duas horas. Tudo numa espiral de conspirações e loucuras que muito se assemelha à “Macbeth”, de Shakespeare.

Acompanhe tudo sobre:FilmesFilmes brasileirosSéries americanasSériesHBO MaxApple TVNetflixAmazon Prime VideoStreaming

Mais de Casual

Para Tommy Hilfiger, esse é o segredo para a criação de império da moda avaliado a US$ 1 bilhão

Conheça a luxuosa 'mansão flutuante' que pode passar dos R$ 40 milhões

6 chefs brasileiros estrelam em festival gastronômico suíço; conheça os restaurantes

Valor da Armani vai além da moda e atrai disputa entre gigantes do setor

Mais na Exame

Pop

Vai ter feriado prolongado em 2026? Saiba quais são as folgas do ano que vem

Carreira

Grupo L'Oréal Brasil abre inscrições para estágio com vagas afirmativas; saiba como se increver

Mercados

Ibovespa avança e beira novas máximas aos 146 mil pontos

Mundo

Centro de Berlim é evacuado após descoberta de bomba da Segunda Guerra Mundial