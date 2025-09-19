Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

A chegada do fim de semana combina com sofá, pipoca e uma curadoria de filmes e séries para maratonar de sexta a domingo. E entre suspense e drama, ação e comédia, o streaming está recheado de novos lançamentos.

O Prime Video retorna essa semana com a segunda temporada de GenV, spinoff de The Boys. A série narra a história de jovens super-heróis, estudantes Universidade Godolkin — administrada pela Vought International —, que coloca à prova os limites físicos, sexuais e morais de cada um deles para uma vaga como um "super" na empresa. Os três primeiros episódios já estão disponíveis na plataforma.

Na Mubi, chega o filme Pig - A Vingança (2021). O longa retomou a carreira de prestígio de Nicolas Cage no cinema, e rendeu a ele uma indicação ao prêmio de melhor ator no Critics' Choice Awards de 2022. O longa, com produção independente, explora a vida de um caçador que vive sozinho no deserto no Oregon e tem seu porco de estimação sequestrado. Ele então viaja para Portland para recuperar o melhor amigo, e acaba revisitando o passado.

Veja abaixo os cinco melhores séries e filmes para maratonar neste fim de semana:

Pig - A Vingança (Mubi)

Recém-chegado ao Mubi, Pig - A Vingança, marca a retomada do prestígio de Nicolas Cage na indústria cinematográfica. O filme veio como uma renovação do ator da própria imagem na sétima arte, anos após assumir papéis em inúmeras produções de comédia e baixo orçamento, e abriu portas para papéis mais maduros — "O Homem do Sonho", da A24, é um bom exemplo.

A trama acompanha Rob, um ex-chef renomado que abandonou a vida agitada para viver em isolamento na floresta de Oregon, acompanhado apenas por seu porco farejador de trufas — o seu mais precioso amigo. Quando o animal é roubado em um assalto violento, Rob volta para a cidade para recuperá-lo, mas a jornada vai muito além da busca pela fera.

GenV (Prime Video)

Spinoff de The Boys, a série GenV retornou nesta semana com a estreia de três novos episódios. A produção narra a história de jovens super-heróis, estudantes Universidade Godolkin — administrada pela Vought International —, que coloca à prova os limites físicos, sexuais e morais de cada um deles para uma vaga como um "super" na empresa.

Na segunda temporada, em conjunto com o clima de tensão entre humanos e supers, os alunos lidam com um novo reitor (Hamish Linklater) e um novo currículo, que promete torná-los mais poderosos do que nunca.

Máscaras de Oxigênio (Não) Cairão Automaticamente (HBO Max)

No próximo domingo, 21, a série Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente recebe seu quarto episódio na HBO Max. A produção brasileira remonta o Rio de Janeiro na década de 1980, quando a "epidemia" da AIDS se alastrava pela cidade e ainda não havia medicação eficiente para combatê-la. Foca na história de Nando, um comissário de bordo secretamente gay que, ao descobrir que tem HIV e que o principal medicamento, AZT, é proibido no país, decide contrabandear as pílulas para si próprio e outras pessoas em necessidade.

A série conta com elenco composto por Johnny Massaro, Bruna Linzmeyer, Ícaro Silva, Andréia Horta, Duda Matte, Lucas Drummond, Igor Fernandez, entre outros.

Corra! (Netflix)

A Netflix traz ao catálogo o premiado Corra! (2017), estrelado por Daniel Kaluuya, Allison Williams, Caleb Landry Jones, Lakeith Stangield, entre outros. A produção recebeu quatro indicações ao Oscar, e foi uma das poucas do gênero de terror na história da premiação a vencer na categoria de melhor roteiro original.

Conta a história de Chris, um jovem fotógrafo negro que está prestes a conhecer os pais de Rose, sua namorada caucasiana. Na luxuosa propriedade dos pais dela, Chris percebe que a família esconde algo muito perturbador.

Chefe de Guerra (Apple TV)

Estrelado por Jason Momoa e Luciane Buchanan, a série Chefe de Guerra foca na história de um militar havaiano que se junta a uma campanha para unir as ilhas em guerra, a fim de salvá-las da ameaça de colonização. A série apresenta o último episódio da primeira temporada nesta sexta-feira, 19 — tempo perfeito para quem quiser maratonar todos os episódios no fim de semana.

Para ver no cinema: Os Enforcados

Para quem prefere trocar o sofá de casa pela poltrona do cinema, a indicação da semana é Os Enforcados, produção brasileira de Fernando Coimbra (O Lobo Atrás da Porta). A trama explora a vida do casal Regina (Leandra Leal) e Valério (Irandhir Santos), o espelho da elite carioca. Os dois se mudam para uma mansão com vista para um dos cartões postais mais bonitos do Rio, mas as finanças se apertam e eles são obrigados a encontrar uma saída no "ganha-pão" da família: o jogo do bicho. O problema é que quanto mais eles buscam uma saída negócio, mais eles se enrolam em crimes.

À primeira vista, poderia ser só mais uma comédia brasileira para empilhar nas outras, que seguem, em geral, o mesmo formato de sempre. Mas aqui o riso vem mais pelo nervosismo do que pela graça. A crítica ferrenha à corrupção nas elites do Rio de Janeiro, focada nos jogos de azar e suas inevitáveis conexões com o Carnaval, vai do micro — a relação do casal — ao macro em pouco menos de duas horas. Tudo numa espiral de conspirações e loucuras que muito se assemelha à “Macbeth”, de Shakespeare.