'The White Lotus' escala novos atores para 4ª temporada; veja elenco

Nova história será ambientada na França; Vincent Cassel, Corentin Fila e Nadia Tereszkiewicz estarão no elenco da série da HBO

(HBO/Warner/Divulgação)

Carolina Ingizza
Repórter

Publicado em 5 de março de 2026 às 15h53.

A quarta temporada de "The White Lotus" ganhou novos nomes no elenco.

Os atores Vincent Cassel, Corentin Fila e Nadia Tereszkiewicz foram confirmados na produção da HBO.


Eles se juntam a integrantes do elenco já anunciados anteriormente, como Sandra Bernhard, Helena Bonham Carter, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina e AJ Michalka.

Segundo a HBO, o processo de escalação continua em andamento e novos atores devem ser anunciados posteriormente.

Depois de temporadas ambientadas e produzidas no Havaí, na Itália e na Tailândia, a quarta temporada da série será situada na França. A nova história acompanhará, ao longo de uma semana, um grupo inédito de hóspedes e funcionários de hotel.

Detalhes adicionais sobre a trama e os personagens ainda não foram divulgados.

"The White Lotus" é criada, escrita e dirigida por Mike White.

