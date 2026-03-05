'The White Lotus' escala novos atores para 4ª temporada; veja elenco

(HBO/Warner/Divulgação)
A quarta temporada de "The White Lotus" ganhou novos nomes no elenco.
Os atores Vincent Cassel, Corentin Fila e Nadia Tereszkiewicz foram confirmados na produção da HBO.
Eles se juntam a integrantes do elenco já anunciados anteriormente, como Sandra Bernhard, Helena Bonham Carter, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina e AJ Michalka.
Segundo a HBO, o processo de escalação continua em andamento e novos atores devem ser anunciados posteriormente.
Depois de temporadas ambientadas e produzidas no Havaí, na Itália e na Tailândia, a quarta temporada da série será situada na França. A nova história acompanhará, ao longo de uma semana, um grupo inédito de hóspedes e funcionários de hotel.
Detalhes adicionais sobre a trama e os personagens ainda não foram divulgados.
"The White Lotus" é criada, escrita e dirigida por Mike White.