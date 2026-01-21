Netflix agrada em lucro e receita, mas guidance derruba as ações

A Netflix (NFLX) encerrou o quarto trimestre de 2025 com um lucro líquido de US$ 2,41 bilhões. O lucro por ação (EPS) foi de US$ 0,56, um crescimento de 31% em relação ao mesmo período do ano anterior (US$ 0,43), ligeiramente acima das previsões de Wall Street. A receita do quatro trimestre de 2025 foi US$ 12,05 bilhões — alta de 17,6% no comparativo anual. No acumulado de ano, alcançou US$ 45,2 bilhões em receita.

A gigante do streaming divulgou seus resultados financeiros na terça, após o pregão. Na manhã desta quarta-feira, 21, as ações caíam mais de 6% no pré-mercado.

Apesar dos números sólidos, a Netflix decepcionou no guidance dado para o trimestre atual. A empresa prevê lucro de US$ 0,76 por ação sobre vendas de US$ 12,16 bilhões. Os analistas esperavam um lucro no primeiro trimestre de US$ 0,81 por ação sobre vendas de US$ 12,19 bilhões.

Além disso, há a aquisição da Warner Bros. Discovery, avaliada em US$ 82,7 bilhões, no radar dos investidores.

Compra da Warner

Antes da divulgação dos resultados, as ações da Netflix haviam caído cerca de 30% nos últimos três meses, com investidores cautelosos com a decisão da empresa de comprar o estúdio Discovery da Warner Bros. e os ativos da HBO.

A equipe de liderança da Netflix demonstrou confiança de que os órgãos reguladores aprovarão o acordo , mas a concorrente Paramount Skydance não desistiu de sua tentativa de comprar a WBD por completo.

Na terça-feira, a Netflix tornou sua oferta mais atraente, oferecendo um pagamento integral em dinheiro. Para financiar a operação, a empresa pausará o programa de recompra de ações.

A liderança da Netflix sinalizou confiança na aprovação regulatória do negócio, mas analistas do setor ouvidos pelo Business Insider apontam que o embate entre os concorrentes pode se prolongar.

Crescimento e engajamento

Pela primeira vez em um ano, a empresa divulgou o número atualizado de assinantes: são mais de 325 milhões globalmente, contra os 300 milhões registrados no fim de 2024.

Além do avanço em base de usuários, dados de engajamento mostram uma operação sólida. A taxa de cancelamento da Netflix é a menor entre os serviços de streaming pagos nos EUA, abaixo de 2%, segundo a Antenna. Nenhum outro player do setor mantém índice inferior a 4%.

Segundo a Nielsen, empresa global líder em medição de audiência, dados e análises, a Netflix alcançou em dezembro um recorde de 9% da audiência da TV americana — acima dos 8,3% de novembro. O maior concorrente direto em audiência paga, a Disney, segue abaixo dos 5%, patamar mantido há anos.

No total de tempo de visualização, porém, o YouTube segue à frente, com quase 13% da audiência nos EUA.