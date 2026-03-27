Frodo nas pick-ups: rave temática de 'O Senhor dos Anéis' esgota ingressos

Imagine uma rave baseada no universo de "Senhor dos Anéis", onde todos estão vestidos como criaturas fantásticas e o próprio Frodo Baggins é o DJ comandando a música. A ideia parece uma piada que fãs da saga contariam uns para os outros ou um conceito de festa em São Tomé das Letras, mas não há nada de ficctícia nela, além do tema.

Elijah Wood, ator que interpretou Frodo nas telonas, e Zach Cowie formam, juntos, uma dupla de DJs chamada Wooden Wisdom, que se apresentarão em Denver, no Colorado, no dia 31 de maio. O evento é descrito como uma "rave com experiência completa de 'Senhor dos Anéis'", de acordo com a revista NME.

"Junte-se a nós em uma noite de fantasia, diversão e muita música. Fantasias são bem-vindas!", afirmou o local do evento em publicação no Instagram.

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A dupla fará um set exclusivamente em discos de vinil, com uma seleção descrita pelos organizadores como capaz de "transportar o público à Terra Média e de volta".

O repertório mistura raridades e clássicos, com ênfase em música dos anos 1970 e 1980, incluindo disco, e material internacional de origens variadas. Em entrevista ao apresentador Stephen Colbert, Wood já havia descrito o estilo da dupla: "tocamos tudo, de coisas dos anos 70 até os 90, muito material internacional, africano, turco — mas não tocamos hits".

A proposta fez tanto sucesso que os ingressos para o show já estão esgotados.

Vale destacar: apesar do tema da noite, Wood faz questão de deixar claro que seu nome artístico não é "DJ Frodo", apelido que circula há anos na internet. "Eu teria que ser louco para me chamar de DJ Frodo", disse ele ao apresentador Seth Meyers, classificando o rumor como "inequivocamente falso".

Elijah Wood e o mundo da música

A relação de Elijah Wood com a música vai muito além dos sets de DJ.

Em 2005, ele fundou a Simian Records, selo independente que assinou bandas como The Apples in Stereo e Heloise & The Savoir Faire. Ao longo da carreira, também apareceu em videoclipes de nomes como The Cranberries, Beastie Boys e Danko Jones.

A parceria com Zach Cowie na Wooden Wisdom começou há 15 anos e o show em Denver marca um momento especial para a dupla. Ele acontece logo após Wood ter sido headliner do Fan Expo Denver, no Centro de Convenções da cidade, em celebração aos 25 anos dos filmes de "O Senhor dos Anéis".

Wood quer voltar às telonas como Frodo

O show em Denver não é o único motivo pelo qual o nome de Elijah Wood está em alta entre os fãs da franquia.

Em entrevista ao jornal The Times UK, o ator afirmou estar entusiasmado com a possibilidade de retornar ao papel de Frodo Baggins no filme "O Senhor dos Anéis: A Caçada de Gollum", novo projeto da franquia. Embora não possa confirmar oficialmente a participação, ele foi direto sobre seus sentimentos: "Eu certamente não gostaria que mais ninguém interpretasse o Frodo enquanto eu estiver vivo e capaz."