‘O Senhor dos Anéis’: trilogia retorna em celebração aos 25 anos

Gandalf, de O Senhor dos Anéis (Warner/Reprodução)
Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 06h59.
A trilogia “O Senhor dos Anéis” retornará aos cinemas em comemoração aos 25 anos da estreia de “A Sociedade do Anel”. A iniciativa é promovida pela Warner Bros. Pictures, responsável pela distribuição da saga.
Ainda neste mês, o público brasileiro poderá assistir às versões estendidas dos três filmes dirigidos por Peter Jackson. A pré-venda de ingressos já está disponível.
A celebração marca o aniversário do primeiro filme da saga, lançado em 2001 e inspirado na obra de J.R.R. Tolkien.
No dia 22 de janeiro, será exibido “A Sociedade do Anel”. Em 23 de janeiro, chega às salas “As Duas Torres”. O encerramento ocorre no dia 24 do mesmo mês, com “O Retorno do Rei”, vencedor do Oscar de Melhor Filme.
As sessões serão exibidas na versão estendida e legendada.
A trilogia acompanha Frodo na missão de destruir o Um Anel e impedir que Sauron retome o poder na Terra-Média. A adaptação cinematográfica se tornou referência para o gênero e consolidou o universo criado por Tolkien entre novas gerações de espectadores.