‘O Senhor dos Anéis’: trilogia retorna em celebração aos 25 anos

A trilogia “O Senhor dos Anéis” retornará aos cinemas em comemoração aos 25 anos da estreia de “A Sociedade do Anel”. A iniciativa é promovida pela Warner Bros. Pictures, responsável pela distribuição da saga.

Ainda neste mês, o público brasileiro poderá assistir às versões estendidas dos três filmes dirigidos por Peter Jackson. A pré-venda de ingressos já está disponível.

A celebração marca o aniversário do primeiro filme da saga, lançado em 2001 e inspirado na obra de J.R.R. Tolkien.

Quando estreia?

No dia 22 de janeiro, será exibido “A Sociedade do Anel”. Em 23 de janeiro, chega às salas “As Duas Torres”. O encerramento ocorre no dia 24 do mesmo mês, com “O Retorno do Rei”, vencedor do Oscar de Melhor Filme.

As sessões serão exibidas na versão estendida e legendada.

A trilogia acompanha Frodo na missão de destruir o Um Anel e impedir que Sauron retome o poder na Terra-Média. A adaptação cinematográfica se tornou referência para o gênero e consolidou o universo criado por Tolkien entre novas gerações de espectadores.