Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

‘O Senhor dos Anéis’: trilogia retorna em celebração aos 25 anos

Relançamento celebra o aniversário de “A Sociedade do Anel” e já tem pré-venda disponível nos cinemas

Gandalf, de O Senhor dos Anéis (Warner/Reprodução)

Gandalf, de O Senhor dos Anéis (Warner/Reprodução)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 06h59.

A trilogia “O Senhor dos Anéis” retornará aos cinemas em comemoração aos 25 anos da estreia de “A Sociedade do Anel”. A iniciativa é promovida pela Warner Bros. Pictures, responsável pela distribuição da saga.

Ainda neste mês, o público brasileiro poderá assistir às versões estendidas dos três filmes dirigidos por Peter Jackson. A pré-venda de ingressos já está disponível.

A celebração marca o aniversário do primeiro filme da saga, lançado em 2001 e inspirado na obra de J.R.R. Tolkien.

Quando estreia?

No dia 22 de janeiro, será exibido “A Sociedade do Anel”. Em 23 de janeiro, chega às salas “As Duas Torres”. O encerramento ocorre no dia 24 do mesmo mês, com “O Retorno do Rei”, vencedor do Oscar de Melhor Filme.

As sessões serão exibidas na versão estendida e legendada.

A trilogia acompanha Frodo na missão de destruir o Um Anel e impedir que Sauron retome o poder na Terra-Média. A adaptação cinematográfica se tornou referência para o gênero e consolidou o universo criado por Tolkien entre novas gerações de espectadores.

Acompanhe tudo sobre:FilmesO Senhor dos AnéisCinema

Mais de Pop

T.K. Carter, ator de 'Punky, a levada da breca' e 'Space Jam', morre aos 69 anos

Manoel Carlos: duas séries para entender a carreira do autor

Manoel Carlos: relembre as novelas mais marcantes do autor

Manoel Carlos morre aos 92 anos no Rio de Janeiro

Mais na Exame

Mundo

Acordo Mercosul-União Europeia: idas e vindas desde 1999

Ciência

Soda cáustica vira 'antiácido' dos mares para controle do clima

Casual

Globo de Ouro: que horas começa a premiação? Veja onde assistir

Pop

T.K. Carter, ator de 'Punky, a levada da breca' e 'Space Jam', morre aos 69 anos