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Friends volta ao catálogo da Netflix após cinco anos na HBO Max

Clássico da TV americana volta ao streaming com os 236 episódios das dez temporadas

Friends: sitcom retorna ao catálogo da Netflix com as dez temporadas disponíveis para os assinantes. (Gary Null/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images)

Friends: sitcom retorna ao catálogo da Netflix com as dez temporadas disponíveis para os assinantes. (Gary Null/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 2 de julho de 2026 às 11h54.

A sitcom americana Friends voltou ao catálogo da Netflix nesta quinta-feira, 2. Segundo o streaming, todas as 10 temporadas da série já estão disponíveis na plataforma.

O anúncio foi feito pela Netflix Brasil em publicação nas redes sociais na véspera, quarta-feira, 1º de julho, informando que as temporadas completas chegariam no dia seguinte.

A série havia deixado a Netflix na virada de 2020 para 2021, quando passou a ser exclusividade do HBO Max, serviço de streaming da Warner, detentora dos direitos da produção. Até então, a Netflix pagava à Warner cerca de US$ 80 milhões por ano pelo direito de exibição global da série via streaming.

A decisão de retirar Friends da concorrência fez parte da estratégia da Warner para atrair assinantes ao HBO Max, então recém-lançado, concentrando parte relevante do acervo clássico do estúdio na nova plataforma.

A Netflix não detalhou publicamente os termos do novo acordo de licenciamento firmado com a Warner, nem informou se a série continuará disponível simultaneamente no HBO Max. Não há, até o momento, confirmação de que a disponibilidade na Netflix seja permanente.A EXAMe entrou em contato com a empresa e, até o momento, não obteve retorno.

Friends estreou nos Estados Unidos em 22 de setembro de 1994. Ao longo de sua exibição original, somou 236 episódios distribuídos em dez temporadas.

 

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