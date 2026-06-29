Marketing

'Oh, my God!': Quem Disse, Berenice? traz Janice ao Brasil para lançar coleção de Friends

Atriz Maggie Wheeler participa de campanha da marca e vem ao país pela primeira vez para um encontro com fãs da série

Maggie Wheeler: atriz de Friends vem ao Brasil em ação da Quem Disse, Berenice? (Divulgação)

Maggie Wheeler: atriz de Friends vem ao Brasil em ação da Quem Disse, Berenice? (Divulgação)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 29 de junho de 2026 às 10h01.

Para divulgar a nova collab inspirada em Friends, a marca Quem Disse, Berenice? traz ao Brasil a atriz Maggie Wheeler, intérprete de Janice na série. Ela será a primeira pessoa a receber um kit exclusivo com os produtos da nova linha de maquiagem.

Idealizada pela W3haus, a campanha mostra a reação de Maggie ao conhecer os produtos (unboxing). Em julho, a atriz participará de um encontro especial com fãs selecionados.

Segundo Carolina Carrasco, diretora de branding e comunicação de Quem Disse, Berenice? e O Boticário, trazer Maggie ao país faz parte de uma estratégia para conectar a marca ao fandom da série. A ideia é reforçar três pilares: nostalgia, participação ativa dos fãs e experiências imersivas.

"Mais do que lançar uma coleção, transformamos uma paixão compartilhada em uma experiência histórica, conectando beleza, entretenimento e cultura pop de uma forma genuína e proprietária", diz a executiva à EXAME.

Collab inédita

Desenvolvida em parceria com a Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, essa é a primeira vez que uma linha de maquiagem inspirada em Friends é cocriada com fãs. Segundo a QDB, o projeto é resultado de demandas identificadas por meio de social listening, e tem como objetivo transformar os admiradores da série em protagonistas da campanha.

O kit foi criado a partir de elementos memoráveis da série, como a icônica porta do apartamento da Monica, tornando-se um item colecionável.

A abertura das vendas para o público geral começa no dia 29 de junho. Antes, nos dias 27 e 28, a coleção terá uma pré-venda exclusiva para clientes Ouro do Beautybox, programa de fidelidade do Grupo Boticário.

O início das vendas será marcado por uma live especial no Instagram. Para a divulgação, a atriz Giovanna Lancellotti e integrantes da comunidade de fãs participarão da produção de conteúdos nas redes sociais.

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