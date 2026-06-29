'Oh, my God!': Quem Disse, Berenice? traz Janice ao Brasil para lançar coleção de Friends

Para divulgar a nova collab inspirada em Friends, a marca Quem Disse, Berenice? traz ao Brasil a atriz Maggie Wheeler, intérprete de Janice na série. Ela será a primeira pessoa a receber um kit exclusivo com os produtos da nova linha de maquiagem.

Idealizada pela W3haus, a campanha mostra a reação de Maggie ao conhecer os produtos (unboxing). Em julho, a atriz participará de um encontro especial com fãs selecionados.

Segundo Carolina Carrasco, diretora de branding e comunicação de Quem Disse, Berenice? e O Boticário, trazer Maggie ao país faz parte de uma estratégia para conectar a marca ao fandom da série. A ideia é reforçar três pilares: nostalgia, participação ativa dos fãs e experiências imersivas.

"Mais do que lançar uma coleção, transformamos uma paixão compartilhada em uma experiência histórica, conectando beleza, entretenimento e cultura pop de uma forma genuína e proprietária", diz a executiva à EXAME.

Collab inédita

Desenvolvida em parceria com a Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, essa é a primeira vez que uma linha de maquiagem inspirada em Friends é cocriada com fãs. Segundo a QDB, o projeto é resultado de demandas identificadas por meio de social listening, e tem como objetivo transformar os admiradores da série em protagonistas da campanha.

O kit foi criado a partir de elementos memoráveis da série, como a icônica porta do apartamento da Monica, tornando-se um item colecionável.

A abertura das vendas para o público geral começa no dia 29 de junho. Antes, nos dias 27 e 28, a coleção terá uma pré-venda exclusiva para clientes Ouro do Beautybox, programa de fidelidade do Grupo Boticário.

O início das vendas será marcado por uma live especial no Instagram. Para a divulgação, a atriz Giovanna Lancellotti e integrantes da comunidade de fãs participarão da produção de conteúdos nas redes sociais.