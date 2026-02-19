Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Netflix tem mais poder de barganha na disputa pela Warner, dizem fontes

Segundo site, gigante do streaming pode cobrir eventual proposta superior da Paramount após Warner reabrir negociações por sete dias

Disputa pela Warner: concorrência ganhou novo capítulo após a Warner concordar em reabrir, por sete dias, as negociações com a Paramount, conforme comunicado divulgado na terça, 17 (ROBYN BECK/AFP/Getty Images)

Disputa pela Warner: concorrência ganhou novo capítulo após a Warner concordar em reabrir, por sete dias, as negociações com a Paramount, conforme comunicado divulgado na terça, 17 (ROBYN BECK/AFP/Getty Images)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 16h31.

A Netflix tem fôlego financeiro para elevar sua proposta pela Warner Bros. Discovery caso a rival Paramount Skydance apresente uma oferta superior, disseram duas fontes com conhecimento do assunto à Reuters.

Segundo informações divulgadas nesta quinta-feira, 19, pessoas próximas à operação afirmaram que Netflix tem mais poder em meio à reabertura temporária das negociações entre a Warner e a Paramount, movimento que reacendeu a disputa pelo controle do estúdio dono da HBO Max.

As fontes apontaram ao site que a Netflix dispõe de caixa suficiente para melhorar os termos atuais, se necessário, o que poderia desencadear uma nova rodada de lances. Hoje, a empresa tem um acordo vinculante para comprar os negócios de estúdio e streaming da Warner por US$ 27,75 por ação, o equivalente a cerca de US$ 82,7 bilhões.

O triângulo amoroso entre Warner, Paramount e Netflix

A concorrência ganhou novo capítulo após a Warner concordar em reabrir, por sete dias, as negociações com a Paramount, conforme comunicado divulgado na terça, 17.

A decisão veio depois que um banqueiro da Paramount informou a um membro do conselho da Warner que a companhia estaria disposta a pagar pelo menos US$ 31 por ação — US$ 1 acima de sua proposta anterior — e que a oferta atual não representa sua "melhor e final" proposta, de acordo com informações da Bloomberg.

A Paramount propôs US$ 108,4 bilhões pela totalidade da Warner, incluindo ativos de TV como CNN e HGTV, que ficariam sob a Discovery Global. Já o acordo com a Netflix prevê a venda apenas dos estúdios e do serviço de streaming, com posterior cisão dos canais lineares em uma nova empresa.

Pelos termos da isenção concedida pela Netflix, a Warner pode negociar com a Paramount até 23 de fevereiro. Caso o conselho conclua que a nova proposta é superior, a Netflix terá o direito de igualar a oferta para manter o acordo vigente. A votação dos acionistas da Warner sobre o negócio com a Netflix está marcada para 20 de março.

"Ao longo de todo o processo, nosso único foco foi maximizar o valor e a segurança para os acionistas da WBD", afirmou o CEO da Warner, David Zaslav, em comunicado. A Netflix, por sua vez, declarou que possui "o único acordo assinado e recomendado pelo conselho" e que sua transação tem caminho claro para aprovação regulatória.

A disputa envolve um dos catálogos mais valiosos de Hollywood, com franquias como "Harry Potter", "Game of Thrones”, personagens da DC Comics e "Superman".

Nesta quinta, dia em que as principais bolsas de Nova York recuam, as ações da Warner (WBD) avançam 0,38%, enquanto os papéis da Paramount (PSKY) recuam 2,65% e os da Netflix (NFLX) também caem 0,92%.

A Paramount tenta adquirir a Warner desde setembro do ano passado e chegou a lançar uma oferta pública hostil a US$ 30 por ação após perder a primeira rodada para a Netflix.

Em sua proposta mais recente, a empresa se comprometeu a pagar uma multa de US$ 2,8 bilhões à Netflix caso a Warner rescinda o contrato vigente, além de garantir o refinanciamento da dívida da companhia e compensar acionistas se o negócio não for concluído até o fim do ano.

(*) Com informações da Reuters e da Bloomberg

Acompanhe tudo sobre:NetflixParamountWarner

Mais de Invest

Financiamento de veículos tem melhor janeiro em quase 20 anos

Ibovespa sobe mais de 1% com Petrobras e apenas 9 ações em baixa; dólar cai

Com venda na Rússia, Natura pode focar Avon na América Latina, diz Santander

Azul despenca quase 50% com conclusão de oferta e aumento de capital

Mais na Exame

Carreira

Quatro perguntas que devem estar no checklist estratégico antes de qualquer reunião

Pop

Em novo trailer, ‘Toy Story 5’ coloca vício em telas como ameaça aos brinquedos

Mundo

China deve ter desaceleração do PIB em 2026, prevê FMI

Brasil

Paes anuncia Jane Reis como vice na chapa pela disputa do governo do Rio