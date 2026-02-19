Netflix tem mais poder de barganha na disputa pela Warner, dizem fontes

A Netflix tem fôlego financeiro para elevar sua proposta pela Warner Bros. Discovery caso a rival Paramount Skydance apresente uma oferta superior, disseram duas fontes com conhecimento do assunto à Reuters.

Segundo informações divulgadas nesta quinta-feira, 19, pessoas próximas à operação afirmaram que Netflix tem mais poder em meio à reabertura temporária das negociações entre a Warner e a Paramount, movimento que reacendeu a disputa pelo controle do estúdio dono da HBO Max.

As fontes apontaram ao site que a Netflix dispõe de caixa suficiente para melhorar os termos atuais, se necessário, o que poderia desencadear uma nova rodada de lances. Hoje, a empresa tem um acordo vinculante para comprar os negócios de estúdio e streaming da Warner por US$ 27,75 por ação, o equivalente a cerca de US$ 82,7 bilhões.

O triângulo amoroso entre Warner, Paramount e Netflix

A concorrência ganhou novo capítulo após a Warner concordar em reabrir, por sete dias, as negociações com a Paramount, conforme comunicado divulgado na terça, 17.

A decisão veio depois que um banqueiro da Paramount informou a um membro do conselho da Warner que a companhia estaria disposta a pagar pelo menos US$ 31 por ação — US$ 1 acima de sua proposta anterior — e que a oferta atual não representa sua "melhor e final" proposta, de acordo com informações da Bloomberg.

A Paramount propôs US$ 108,4 bilhões pela totalidade da Warner, incluindo ativos de TV como CNN e HGTV, que ficariam sob a Discovery Global. Já o acordo com a Netflix prevê a venda apenas dos estúdios e do serviço de streaming, com posterior cisão dos canais lineares em uma nova empresa.

Pelos termos da isenção concedida pela Netflix, a Warner pode negociar com a Paramount até 23 de fevereiro. Caso o conselho conclua que a nova proposta é superior, a Netflix terá o direito de igualar a oferta para manter o acordo vigente. A votação dos acionistas da Warner sobre o negócio com a Netflix está marcada para 20 de março.

"Ao longo de todo o processo, nosso único foco foi maximizar o valor e a segurança para os acionistas da WBD", afirmou o CEO da Warner, David Zaslav, em comunicado. A Netflix, por sua vez, declarou que possui "o único acordo assinado e recomendado pelo conselho" e que sua transação tem caminho claro para aprovação regulatória.

A disputa envolve um dos catálogos mais valiosos de Hollywood, com franquias como "Harry Potter", "Game of Thrones”, personagens da DC Comics e "Superman".

Nesta quinta, dia em que as principais bolsas de Nova York recuam, as ações da Warner (WBD) avançam 0,38%, enquanto os papéis da Paramount (PSKY) recuam 2,65% e os da Netflix (NFLX) também caem 0,92%.

A Paramount tenta adquirir a Warner desde setembro do ano passado e chegou a lançar uma oferta pública hostil a US$ 30 por ação após perder a primeira rodada para a Netflix.

Em sua proposta mais recente, a empresa se comprometeu a pagar uma multa de US$ 2,8 bilhões à Netflix caso a Warner rescinda o contrato vigente, além de garantir o refinanciamento da dívida da companhia e compensar acionistas se o negócio não for concluído até o fim do ano.

(*) Com informações da Reuters e da Bloomberg