Eterno Jaspion, Hikaru Kurosaki morre aos 64 anos no Japão

Hikaru Kurosaki: ator deu vida ao protagonista de 'O Fantástico Jaspion' entre 1985 e 1986 (Instagram/Reprodução)
Redatora
Publicado em 2 de julho de 2026 às 12h36.
O ator japonês Hikaru Kurosaki, conhecido por interpretar o protagonista da série "O Fantástico Jaspion", morreu aos 64 anos, segundo informou o site japonês ZakII, do grupo Sankei. A causa e a data da morte não foram divulgadas.
A informação veio a público após um integrante da Associação de Mergulho da cidade de Motobu, na província de Okinawa, publicar uma mensagem comunicando o falecimento de Kurosaki. O ator vivia na região havia mais de 30 anos, onde administrava uma escola de mergulho após deixar a carreira artística.
A morte de Kurosaki também foi lamentada pelo ator Hiroshi Watari, que interpretou Boomerang, aliado de Jaspion na série.
Em uma publicação nas redes sociais, Watari afirmou ter ficado chocado com a notícia e relembrou os anos em que trabalharam juntos tanto nos palcos quanto nas gravações da produção. O ator também prestou homenagem ao colega ao agradecer pelos momentos compartilhados ao longo da carreira.
黒崎輝先輩の訃報に驚いています。
今年はJACの仲間たちが多く逝去されています。
新宿コマ劇場の舞台や影の軍団・ジャスピオンの現場で教わったことは忘れません。
ありがとうございました😭
とても淋しいです。
心よりお悔やみ申し上げます。
ブーメラン🪃 渡洋史 pic.twitter.com/GhgvxznAFG
— 渡 洋史 (@watari164) July 2, 2026
Nascido como Seiki Kurosaki, o ator iniciou a carreira como dublê antes de conquistar projeção ao interpretar Jaspion na série produzida pela Toei entre 1985 e 1986.
Na história, o herói percorre a galáxia a bordo do robô gigante Daileon para enfrentar o vilão Satan Goss e impedir seus planos de destruição.
Embora tenha obtido desempenho moderado no Japão, a produção se transformou em um grande fenômeno no Brasil após estrear na Rede Manchete, em 1988, ajudando a popularizar as séries japonesas de tokusatsu no país.
O sucesso de "O Fantástico Jaspion" abriu espaço para a chegada de outras produções do gênero, como "Changeman" e "Jiraya", e se tornou um dos maiores fenômenos da televisão brasileira no fim dos anos 1980.
Os bordões do personagem e o robô Daileon ficaram marcados na memória dos fãs, enquanto a série inspirou produtos, eventos e até músicas nacionais, tornando-se um dos maiores símbolos da cultura pop japonesa no Brasil.
Na década de 1990, Hikaru Kurosaki encerrou a carreira artística e passou a atuar profissionalmente como instrutor de mergulho.
Em Okinawa, fundou a escola de mergulho Mother Earth, atividade à qual se dedicou nas últimas décadas.
Sem filhos, Kurosaki foi casado com a atriz Yuko Asuka, que morreu em 2011.