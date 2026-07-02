Eterno Jaspion, Hikaru Kurosaki morre aos 64 anos no Japão

O ator japonês Hikaru Kurosaki, conhecido por interpretar o protagonista da série "O Fantástico Jaspion", morreu aos 64 anos, segundo informou o site japonês ZakII, do grupo Sankei. A causa e a data da morte não foram divulgadas.

A informação veio a público após um integrante da Associação de Mergulho da cidade de Motobu, na província de Okinawa, publicar uma mensagem comunicando o falecimento de Kurosaki. O ator vivia na região havia mais de 30 anos, onde administrava uma escola de mergulho após deixar a carreira artística.

A morte de Kurosaki também foi lamentada pelo ator Hiroshi Watari, que interpretou Boomerang, aliado de Jaspion na série.

Em uma publicação nas redes sociais, Watari afirmou ter ficado chocado com a notícia e relembrou os anos em que trabalharam juntos tanto nos palcos quanto nas gravações da produção. O ator também prestou homenagem ao colega ao agradecer pelos momentos compartilhados ao longo da carreira.

Quem foi Hikaru Kurosaki?

Nascido como Seiki Kurosaki, o ator iniciou a carreira como dublê antes de conquistar projeção ao interpretar Jaspion na série produzida pela Toei entre 1985 e 1986.

Na história, o herói percorre a galáxia a bordo do robô gigante Daileon para enfrentar o vilão Satan Goss e impedir seus planos de destruição.

Embora tenha obtido desempenho moderado no Japão, a produção se transformou em um grande fenômeno no Brasil após estrear na Rede Manchete, em 1988, ajudando a popularizar as séries japonesas de tokusatsu no país.

Jaspion marcou uma geração no Brasil

O sucesso de "O Fantástico Jaspion" abriu espaço para a chegada de outras produções do gênero, como "Changeman" e "Jiraya", e se tornou um dos maiores fenômenos da televisão brasileira no fim dos anos 1980.

Os bordões do personagem e o robô Daileon ficaram marcados na memória dos fãs, enquanto a série inspirou produtos, eventos e até músicas nacionais, tornando-se um dos maiores símbolos da cultura pop japonesa no Brasil.

Ator deixou a televisão para trabalhar com mergulho

Na década de 1990, Hikaru Kurosaki encerrou a carreira artística e passou a atuar profissionalmente como instrutor de mergulho.

Em Okinawa, fundou a escola de mergulho Mother Earth, atividade à qual se dedicou nas últimas décadas.

Sem filhos, Kurosaki foi casado com a atriz Yuko Asuka, que morreu em 2011.