Frankenstein vai levar o Oscar? Veja principais cotados para o prêmio

Frankenstein: filme de Guillermo del Toro está cotado para as principais categorias do Oscar 2026. (IA/Freepik)
Publicado em 11 de novembro de 2025 às 12h03.
'Frankenstein', de Guillermo del Toro, consolidou-se como um dos títulos mais comentados da temporada e aparece como forte concorrente ao Oscar 2026.
A produção da Netflix já acumula prêmios, elogios de críticos e uma recebeu uma recepção calorosa nos principais festivais internacionais.
Apresentado pela primeira vez no Festival de Veneza, em 30 de agosto de 2025, o longa recebeu 13 minutos de aplausos e garantiu o segundo lugar no People’s Choice Award do Festival de Toronto (TIFF) — um indicativo forte nas indicações da Academia.
Segundo o site Next Best Picture, 11 dos últimos 13 filmes nessa posição foram nomeados a Melhor Filme e quatro venceram a categoria, incluindo ''Parasita' (2019) e 'Argo' (2012).
Com 86% de aprovação no Rotten Tomatoes e Metascore 78, o longa conquistou a crítica, especialmente pela atuação de Jacob Elordi como a Criatura, considerada por críticos como uma das mais intensas e emocionalmente complexas do ano.
Entre as áreas técnicas, 'Frankenstein' é apontado como favorito nas seguintes categorias:
Nas categorias principais, o cenário se torna um pouco mais competitivo. “Frankenstein” aparece entre os dez favoritos a Melhor Filme, mas enfrenta adversários como 'Uma Batalha Após a Outra' (Paul Thomas Anderson), 'Hamnet' (Chloé Zhao), 'Pecadores' (Ryan Coogler) e 'Wicked: Para Sempre' (Jon M. Chu).
Em Melhor Diretor, del Toro é respeitado por sua trajetória vitoriosa — com 'A Forma da Água' (2018) e 'Pinóquio' (2023) —, mas atualmente está fora do top 5 em boa parte das previsões, ocupando o 9º lugar.
A atuação de Jacob Elordi é apontada como o prêmio mais promissor acima da linha, com premiações no Santa Barbara International Film Festival e indicação ao Gotham Award. Apesar disso, papéis com maquiagem pesada historicamente enfrentam resistência da Academia.
Já Oscar Isaac, que interpreta Victor Frankenstein, é considerado um forte candidato, embora fora dos principais favoritos a Melhor Ator.
Entre os desafios, estão a duração de 150 minutos, o gore explícito e o gênero de horror, tradicionalmente negligenciado nas categorias principais.
Além disso, há uma batalha dentro da própria Netflix, distribuidora do filme, que promove outras produções, como Jay Kelly (Noah Baumbach) e Casa de Dinamite (Kathryn Bigelow). Isso, de acordo com especialistas, pode dividir votos dentro do próprio estúdio.
Para manter o filme em destaque até o Oscar, a Netflix adotou uma janela nos cinemas limitada (17 de outubro a 7 de novembro) antes da estreia global no streaming, garantindo elegibilidade e visibilidade.
Até o momento, Frankenstein já foi premiado com: