Frankenstein vai levar o Oscar? Veja principais cotados para o prêmio

'Frankenstein', de Guillermo del Toro, consolidou-se como um dos títulos mais comentados da temporada e aparece como forte concorrente ao Oscar 2026.

A produção da Netflix já acumula prêmios, elogios de críticos e uma recebeu uma recepção calorosa nos principais festivais internacionais.

Apresentado pela primeira vez no Festival de Veneza, em 30 de agosto de 2025, o longa recebeu 13 minutos de aplausos e garantiu o segundo lugar no People’s Choice Award do Festival de Toronto (TIFF) — um indicativo forte nas indicações da Academia.

Segundo o site Next Best Picture, 11 dos últimos 13 filmes nessa posição foram nomeados a Melhor Filme e quatro venceram a categoria, incluindo ''Parasita' (2019) e 'Argo' (2012).

Com 86% de aprovação no Rotten Tomatoes e Metascore 78, o longa conquistou a crítica, especialmente pela atuação de Jacob Elordi como a Criatura, considerada por críticos como uma das mais intensas e emocionalmente complexas do ano.

Categorias técnicas: apostas mais seguras

Entre as áreas técnicas, 'Frankenstein' é apontado como favorito nas seguintes categorias:

considerada a mais garantida para o filme, com destaque para os laboratórios de Victor Frankenstein e a ambientação gótica. Melhor Maquiagem e Caracterização: a transformação de Elordi foi amplamente elogiada e pode render ao longa uma vitória.

a transformação de Elordi foi amplamente elogiada e pode render ao longa uma vitória. Melhor Figurino: a figurinista Kate Hawley já recebeu reconhecimento no Middleburg Film Festival.

a figurinista Kate Hawley já recebeu reconhecimento no Middleburg Film Festival. Melhor Trilha Sonora Original: parceria entre del Toro e Alexandre Desplat, nome frequente entre indicados.

parceria entre del Toro e Alexandre Desplat, nome frequente entre indicados. Melhor Fotografia: Dan Laustsen repete a colaboração com o diretor e é citado em várias previsões.

Categorias principais: chances e obstáculos

Nas categorias principais, o cenário se torna um pouco mais competitivo. “Frankenstein” aparece entre os dez favoritos a Melhor Filme, mas enfrenta adversários como 'Uma Batalha Após a Outra' (Paul Thomas Anderson), 'Hamnet' (Chloé Zhao), 'Pecadores' (Ryan Coogler) e 'Wicked: Para Sempre' (Jon M. Chu).

Em Melhor Diretor, del Toro é respeitado por sua trajetória vitoriosa — com 'A Forma da Água' (2018) e 'Pinóquio' (2023) —, mas atualmente está fora do top 5 em boa parte das previsões, ocupando o 9º lugar.

A atuação de Jacob Elordi é apontada como o prêmio mais promissor acima da linha, com premiações no Santa Barbara International Film Festival e indicação ao Gotham Award. Apesar disso, papéis com maquiagem pesada historicamente enfrentam resistência da Academia.

Já Oscar Isaac, que interpreta Victor Frankenstein, é considerado um forte candidato, embora fora dos principais favoritos a Melhor Ator.

Entre os desafios, estão a duração de 150 minutos, o gore explícito e o gênero de horror, tradicionalmente negligenciado nas categorias principais.

Além disso, há uma batalha dentro da própria Netflix, distribuidora do filme, que promove outras produções, como Jay Kelly (Noah Baumbach) e Casa de Dinamite (Kathryn Bigelow). Isso, de acordo com especialistas, pode dividir votos dentro do próprio estúdio.

Estratégia e prêmios acumulados

Para manter o filme em destaque até o Oscar, a Netflix adotou uma janela nos cinemas limitada (17 de outubro a 7 de novembro) antes da estreia global no streaming, garantindo elegibilidade e visibilidade.

Até o momento, Frankenstein já foi premiado com:

Vanguard Tribute no Gotham Awards (para del Toro, Isaac e Elordi);

Audience Award no Savannah Film Festival;

Runner-up no TIFF;

Indicação ao Leão de Ouro em Veneza;

Prêmio de Figurino no Middleburg Film Festival.

Principais cotados nas grandes categorias

Melhor Filme

Uma Batalha Após a Outra (Warner)

Hamnet (Focus Features)

Pecadores (Warner)

Valor Sentimental (NEON)

Jay Kelly (Netflix)

Marty Supremo (A24)

Foi Apenas um Acidente (NEON)

Frankenstein (Netflix)

Wicked: Para Sempre (Universal)

O Agente Secreto (NEON)

Melhor Direção

Paul Thomas Anderson (Uma Batalha Após a Outra)

Chloé Zhao (Hamnet)

Ryan Coogler (Pecadores)

Joachim Trier (Valor Sentimental)

Jafar Panahi (Foi Apenas um Acidente)

Kathryn Bigelow (A Casa da Dinamite)

Guillermo del Toro (Frankenstein)

Noah Baumbach (Jay Kelly)

Kleber Mendonça Filho (O Agente Secreto)

Melhor Ator