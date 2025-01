25 filmes que chegam nos cinemas e ao streaming em 2025

O ano de 2025 já começou com premiações importantes para o Brasil, com a conquista de Fernanda Torres como Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro. Além de Ainda Estou Aqui, que está em cartaz nos cinemas, confira 25 filmes que tem estreia marcada para este ano.

Nosferatu Robert Eggers revive o clássico de terror gótico. A história do vampiro e sua obsessão por uma jovem mulher ganha um tom sombrio, explorando temas de desejo, morte e o desconhecido. Em cartaz. Herege Enquanto espalham sua fé pela cidade, as irmãs Barnes e Paxton batem na porta errada e acabam presas na casa do diabólico Sr. Reed (Hugh Grant). Forçadas a participar de um jogo mortal, elas precisam provar suas crenças para escapar com vida. Disponível para aluguel no Prime Video. Maria Angelina Jolie, vencedora do Oscar, é Maria Callas, uma das intérpretes mais icônicas do século 20 no operístico Maria, do aclamado diretor Pablo Larraín. O filme retrata o refúgio da soprano greco-americana em Paris após uma vida pública glamourosa e tumultuosa. Maria é uma releitura dos últimos dias da lendária soprano, período no qual ela reavalia sua vida e identidade. Estreia no Brasil: 19 de janeiro de 2025. Canina Quando ela interrompe sua carreira para ser dona de casa, sua nova vida doméstica toma um rumo surreal e selvagem. Baseado no romance best-seller de Rachel Yoder. Estreia no Brasil: 24 de janeiro de 2025 no Disney+. O Brutalista O filme retrata um período de tempo que sempre fascinou o diretor Brady Corbet. Adrien Brody, que dá vida a László Toth, é enfático ao afirmar que “é maravilhoso ter uma abordagem narrativa que lhe concede tempo suficiente com um personagem para ver e experimentar uma vida plena, como a que Brady e Mona construíram em O Brutalista. Muitas vezes, você entra no set, as situações acontecem na história, mas você não conhece a pessoa com quem compartilha a jornada. Este filme abrange um período de trinta anos da vida de um homem” – explica o ator. O Brutalista é a história de como o sonho americano se torna tóxico aos olhos do casal Toth, depois que László conhece e aceita o patrocínio do rico industrial Harrison Lee Van Buren em troca da construção de um memorial para a falecida mãe do mecenas na extensa propriedade do oligarca na Pensilvânia. Estreia no Brasil: 20 de fevereiro de 2025. Mickey 17 Em Mickey 17, um clone descartável em uma colônia interplanetária desafia seu destino ao rejeitar ser substituído. O filme dirigido por Bong Joon-ho explora imortalidade, identidade e sobrevivência. Estreia no Brasil: 7 de março de 2025.

Branca de Neve A clássica história da Disney retorna em live-action, com Branca de Neve enfrentando a Rainha Má em uma jornada de coragem e crescimento. Promete visuais deslumbrantes e uma abordagem atualizada. Estreia no Brasil: 27 de março de 2025. Bailarina No spin-off de John Wick, Ana de Armas interpreta uma assassina em busca de vingança. A trama mistura ação intensa com uma história de resiliência e justiça. Estreia no Brasil: 24 de abril de 2025. https://www.youtube.com/watch?v=XdJgqI_PXjI&ab_channel=ParisFilmes

O Contador 2

Ben Affleck volta como o contador e assassino autista, enfrentando novos desafios em uma trama que combina mistério, estratégia e ação em alto nível. Estreia no Brasil: 15 de maio de 2025.

Dirty Dancing 2 O clássico ganha uma continuação, explorando novas gerações e histórias de amor. Repleto de dança e emoção, o filme mantém a essência que conquistou o público há décadas. Estreia no Brasil: 19 de junho de 2025. F1 F1 é estrelado por Brad Pitt como um ex-piloto que retorna à Fórmula 1, ao lado de Damson Idris como seu companheiro de equipe na APXGP, uma equipe fictícia no grid. O longa está sendo filmado durante os fins de semana reais de Grand Prix, enquanto a equipe compete contra os titãs do esporte. Estreia no Brasil: 26 de junho de 2025.

Missão: Impossível – O Acerto Final Ethan Hunt enfrenta uma conspiração global que ameaça o futuro da IMF. Com cenas de ação de tirar o fôlego, o filme promete encerrar a franquia com reviravoltas e sacrifícios emocionantes. Estreia no Brasil: 26 de junho de 2025.

Superman: Legacy Clark Kent encara desafios modernos ao equilibrar sua vida como super-herói e humano. Este reinício apresenta uma nova visão sobre o legado do Homem de Aço, com foco na sua jornada de autodescoberta. Estreia no Brasil: 10 de julho de 2025.

Jurassic World: Renascimento Scarlett Johansson lidera uma expedição perigosa em um mundo dominado por dinossauros. O filme expande a franquia com novos desafios e visuais impressionantes. Estreia no Brasil: 10 de julho de 2025.

Thunderbolts Anti-heróis se unem em missões sombrias e moralmente ambíguas. Este filme da Marvel promete explorar dinâmicas complexas e confrontos épicos, trazendo uma abordagem mais sombria ao MCU. Estreia no Brasil: 17 de julho de 2025.

Capitão América: Admirável Mundo Novo Sam Wilson assume o papel de Capitão América, liderando uma nova equipe e enfrentando ameaças globais. O filme aborda temas de liderança, legado e união em tempos desafiadores. Estreia no Brasil: 1º de agosto de 2025.

Extermínio: A Evolução Novas mutações do vírus ameaçam os poucos sobreviventes em um mundo pós-apocalíptico. A sequência intensifica o terror e as escolhas morais dos personagens. Estreia no Brasil: 5 de setembro de 2025.

Mortal Kombat 2 Com novos lutadores e desafios, a sequência aprofunda o universo brutal do torneio. A trama combina ação intensa, mitologia e rivalidades em batalhas coreografadas de forma impressionante. Estreia no Brasil: 4 de setembro de 2025.

Lobisomem Uma nova abordagem ao clássico, explorando o conflito entre o humano e o monstro. Este thriller sombrio promete terror psicológico e visuais impactantes. Estreia no Brasil: 30 de outubro de 2025.

Cinco Noites no Freddy’s 2 O terror retorna à pizzaria assombrada, com novos animatrônicos e segredos obscuros. A sequência aprofunda o mistério, trazendo mais sustos e uma narrativa envolvente para os fãs do jogo. Estreia no Brasil: 31 de outubro de 2025.

Novocaine: À Prova de Dor Um thriller médico que explora os limites da ética e da ciência, enquanto um médico enfrenta um dilema ao descobrir um método revolucionário que pode salvar vidas, mas a um custo moral altíssimo. Estreia no Brasil: 14 de novembro de 2025.

Predador: Badlands Um cenário desértico serve como palco para a caça mais letal. Humanos e Predadores entram em confronto em uma narrativa repleta de tensão, estratégia e sobrevivência. Estreia no Brasil: 6 de novembro de 2025. Wicked: Para Sempre Depois de duas décadas como um dos musicais mais amados e aplaudidos nos palcos, Wicked faz sua tão esperada jornada para as telonas como um evento cinematográfico espetacular e um marco de gerações neste fim de ano. Dirigido pelo aclamado cineasta Jon M. Chu (Crazy Rich Asians, In the Heights), Wicked é o primeiro capítulo de uma celebração cultural imersiva em duas partes. Wicked, a história não contada das bruxas de Oz, é estrelado por Cynthia Erivo (Harriet - O Caminho para a Liberdade, “A Cor Púrpura”, da Broadway) como Elphaba, uma jovem incompreendida por causa de sua pele verde incomum, que ainda não descobriu seu verdadeiro poder; e a vencedora do Grammy, artista recordista de álbuns de platina e superestrela global Ariana Grande como Glinda, uma jovem popular, ambiciosa que só quer saber de privilégios e ainda não conhece a sua verdadeira alma. As duas se encontram como estudantes na Universidade de Shiz, na fantástica Terra de Oz, e se tornam grandes amigas, uma afinidade improvável, mas profunda. Após um encontro com O Maravilhoso Mágico de Oz, a amizade entre elas chega a uma encruzilhada, e suas vidas tomam caminhos muito diferentes. O desejo inabalável de popularidade de Glinda faz com que ela seja seduzida pelo poder, enquanto a determinação de Elphaba em permanecer fiel a si mesma, e àqueles ao seu redor, terá consequências inesperadas e chocantes em seu futuro. As extraordinárias aventuras de Glinda e Wicked em Oz acabarão por vê-las cumprir seus destinos como a Bruxa Boa e a Bruxa Má do Oeste. Estreia no Brasil: 26 de novembro de 2025.

Bridget Jones: Louca Pelo Garoto Bridget encara novos relacionamentos com homens mais jovens enquanto navega pela vida moderna. Com muito humor, o filme promete momentos de identificação e diversão. Estreia no Brasil: 12 de dezembro de 2025.