Gostou de Frankenstein? Veja outros filmes de Guillermo del Toro para maratonar

O cineasta Guillermo del Toro ganhou o coração do público com seu mais novo longa-metragem 'Frankenstein', lançado pela Netflix, que transforma o horror gótico em um drama sobre perdão e trauma.

O filme, estrelado por Oscar Isaac, Jacob Elordi e Mia Goth, já faz sucesso entre as redes sociais e está entre as produções mais assistidas na plataforma.

Mas essa não é a primeira vez que uma obra de Del Toro é aclamada. O diretor, roteirista e produtor já trabalhou diretamente em filmes premiados — inclusive pelo Oscar, considerada a premiação mais importante no cinema mundial.

Confira as principais obras do diretor:

A Forma da Água (2017)v

Vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2018, 'A Forma da Água' narra o romance improvável entre uma mulher muda que trabalha em um laboratório secreto do governo e uma misteriosa criatura aquática mantida em cativeiro. O longa combina fantasia, drama e crítica social em uma fábula sobre empatia e diferença.

Além do prêmio principal, a produção também levou o de Melhor Direção, Melhor Design de Produção e Melhor Trilha Sonora Original. O filme foi indicado a outras nove categorias na premiação.

Pinóquio por Guillermo del Toro (2022)

Nesta animação em stop motion, del Toro reinterpreta o clássico conto de Pinóquio em um contexto sombrio e político, ambientado na Itália fascista de Mussolini. O filme explora temas de obediência, perda e humanidade, com o estilo visual característico do diretor.

A Colina Escarlate (2015)

Um conto gótico de amor e terror, A Colina Escarlate acompanha uma jovem escritora que se muda para uma mansão isolada e decadente na Inglaterra, onde descobre segredos sombrios sobre seu marido e o passado da família. O filme se destaca pelo visual exuberante e atmosfera macabra.

Hellboy (2004)

Inspirado nos quadrinhos de Mike Mignola, o filme apresenta Hellboy, um demônio invocado por nazistas que passa a lutar contra forças sobrenaturais a serviço do governo. Dirigido por del Toro, mistura ação, humor e mitologia fantástica, consolidando o personagem como um ícone cult.

Círculo de Fogo (2013)

Em um futuro em que monstros gigantes, os kaijus, emergem do oceano para destruir cidades, a humanidade constrói robôs colossais chamados jaegers para enfrentá-los. Com visuais grandiosos e batalhas épicas, Círculo de Fogo celebra a ficção científica e o cinema de monstros em grande escala.