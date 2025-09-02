Casual

Cinema em setembro de 2025: veja lista completa de filmes

Entre os destaques do mês estão 'Invocação do Mal 4', 'Sonhar com Leões', e o relançamento de 'O Que É Isso, Companheiro'?

Em cartaz: o que chega ao cinema em setembro ('Ne Zha 2' / Divulgação)

Luiza Vilela
Repórter de POP

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 11h21.

Setembro chega com novidades para os cinéfilos: de lançamentos internacionais a produções nacionais, animações e relançamentos, o mês promete movimentar as salas de cinema no Brasil.

Entre os destaques estão "Invocação do Mal 4: O Último Ritual", que encerra a franquia de terror com Ed e Lorraine Warren, o anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castelo Infinito", e produções nacionais como "O Rei da Feira" e "Minha Família Muito Louca".

O mês também traz relançamentos de clássicos como "Dona Flor e Seus Dois Maridos" e "Toy Story – 30 Anos".

O que entra em cartaz no cinema em setembro?

As estreias no cinema do Brasil ocorrem sempre às quintas-feiras.

  • Invocação do Mal 4: O Último Ritual – 04/09
  • Desenhos – 04/09
  • A Vida de Chuck – 04/09
  • O Rei da Feira – 04/09
  • Jonas Brothers 3D: O Show – 04/09
  • O Pior Homem de Londres – 04/09
  • O Retorno – 04/09
  • Super Wings em Velocidade Máxima – 04/09
  • Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castelo Infinito – 11/09
  • A Sogra Perfeita 2 – 11/09
  • A Última Ceia – 11/09
  • Dona Flor e Seus Dois Maridos [Relançamento] – 11/09
  • Downton Abbey – O Grande Final – 11/09
  • Rob1n: Inteligência Assassina – 11/09
  • Toy Story – 30 Anos [Relançamento] – 11/09
  • Sonhar com Leões – 11/09
  • Suçuarana – 11/09
  • Minha Família Muito Louca – 12/09
  • David Gilmour Live at the Circus Maximus Rome – 17/09
  • Ghibli Fest – 18/09 a 01/10
  • A Grande Viagem da Sua Vida – 18/09
  • A Longa Marcha – Caminhe ou Morra – 18/09
  • Animais Perigosos – 18/09
  • Apanhador de Almas – 18/09
  • O Que é Isso, Companheiro [Relançamento] – 18/09
  • Os Malditos – 18/09
  • Sr. Blake ao Seu Dispor – 18/09
  • Tainá e os Guardiões da Amazônia – Em Busca da Flecha Azul – 18/09
  • Toque Familiar – 18/09
  • Batman Eternamente – 30º Aniversário [Relançamento] – 20/09
  • LEGO Batman: O Filme [Relançamento] – 20/09
  • BTS 2016 & 2017 Concert Marathon – 24/09
  • BTS 2016 HYYH On Stage: Epilogue Remastered – 24/09
  • BTS 2017 The Wings Tour The Final Remastered – 24/09
  • BTS 2019 ‘Speak Yourself’ London Remastered – 24/09
  • BTS 2019 & 2021 Concert Marathon – 24/09
  • BTS 2021 Muster Sowoozoo Remastered – 24/09
  • It – A Coisa [Relançamento] – 24/09
  • Ne Zha 2: O Renascer da Alma – 25/09
  • O Quatrilho [Relançamento] – 25/09
  • Os Estranhos: Capítulo 2 – 25/09
  • Paris, Texas [Relançamento 4K] – 25/09
  • Uma Batalha Após a Outra – 25/09
  • Zoopocalypse – Uma Aventura Animal – 25/09
  • Young Werther – 25/09
  • Kygo: Back at the Bowl – 26/09
  • O Silêncio das Ostras – 26/09
