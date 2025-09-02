Cinema em setembro de 2025: veja lista completa de filmes

Setembro chega com novidades para os cinéfilos: de lançamentos internacionais a produções nacionais, animações e relançamentos, o mês promete movimentar as salas de cinema no Brasil.
Entre os destaques estão "Invocação do Mal 4: O Último Ritual", que encerra a franquia de terror com Ed e Lorraine Warren, o anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castelo Infinito", e produções nacionais como "O Rei da Feira" e "Minha Família Muito Louca".
O mês também traz relançamentos de clássicos como "Dona Flor e Seus Dois Maridos" e "Toy Story – 30 Anos".
O que entra em cartaz no cinema em setembro?
As estreias no cinema do Brasil ocorrem sempre às quintas-feiras.
- Invocação do Mal 4: O Último Ritual – 04/09
- Desenhos – 04/09
- A Vida de Chuck – 04/09
- O Rei da Feira – 04/09
- Jonas Brothers 3D: O Show – 04/09
- O Pior Homem de Londres – 04/09
- O Retorno – 04/09
- Super Wings em Velocidade Máxima – 04/09
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castelo Infinito – 11/09
- A Sogra Perfeita 2 – 11/09
- A Última Ceia – 11/09
- Dona Flor e Seus Dois Maridos [Relançamento] – 11/09
- Downton Abbey – O Grande Final – 11/09
- Rob1n: Inteligência Assassina – 11/09
- Toy Story – 30 Anos [Relançamento] – 11/09
- Sonhar com Leões – 11/09
- Suçuarana – 11/09
- Minha Família Muito Louca – 12/09
- David Gilmour Live at the Circus Maximus Rome – 17/09
- Ghibli Fest – 18/09 a 01/10
- A Grande Viagem da Sua Vida – 18/09
- A Longa Marcha – Caminhe ou Morra – 18/09
- Animais Perigosos – 18/09
- Apanhador de Almas – 18/09
- O Que é Isso, Companheiro [Relançamento] – 18/09
- Os Malditos – 18/09
- Sr. Blake ao Seu Dispor – 18/09
- Tainá e os Guardiões da Amazônia – Em Busca da Flecha Azul – 18/09
- Toque Familiar – 18/09
- Batman Eternamente – 30º Aniversário [Relançamento] – 20/09
- LEGO Batman: O Filme [Relançamento] – 20/09
- BTS 2016 & 2017 Concert Marathon – 24/09
- BTS 2016 HYYH On Stage: Epilogue Remastered – 24/09
- BTS 2017 The Wings Tour The Final Remastered – 24/09
- BTS 2019 ‘Speak Yourself’ London Remastered – 24/09
- BTS 2019 & 2021 Concert Marathon – 24/09
- BTS 2021 Muster Sowoozoo Remastered – 24/09
- It – A Coisa [Relançamento] – 24/09
- Ne Zha 2: O Renascer da Alma – 25/09
- O Quatrilho [Relançamento] – 25/09
- Os Estranhos: Capítulo 2 – 25/09
- Paris, Texas [Relançamento 4K] – 25/09
- Uma Batalha Após a Outra – 25/09
- Zoopocalypse – Uma Aventura Animal – 25/09
- Young Werther – 25/09
- Kygo: Back at the Bowl – 26/09
- O Silêncio das Ostras – 26/09