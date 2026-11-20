O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 20, que não permitirá que companhias americanas construam data centersfora do território norte-americano e prometeu aplicar "penalidades tremendas" a quem tentar expandir essa infraestrutura no exterior. A declaração foi feita durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca, após seu retorno de uma viagem à Ásia.

Trump justificou a medida como uma forma de conter o avanço tecnológico de Pequim. "Não vamos permitir que data centers vão para outros países porque a China vai tomar todos eles, e não vamos permitir que isso aconteça, e vamos aplicar penalidades tremendas às empresas que tentarem fazer isso", disse o presidente, comparando a disputa atual pelo setor de data centers à corrida global por semicondutores.

Durante a coletiva, o republicano citou um alvo imediato e afirmou que seu governo agirá para bloquear o projeto de uma empresa americana na Finlândia — uma referência ao plano do Google de investir cerca de US$ 15 bilhões em data centers e infraestrutura de inteligência artificial no país europeu entre 2027 e 2028. A ameaça de proibição ou de taxação pesada atinge diretamente o modelo global de expansão das gigantes de tecnologia americanas, como Microsoft, Google, Amazon, Meta e Oracle, que operam redes de computação em nuvem em diversos continentes.

O endurecimento do discurso também ocorre em meio a um entrave doméstico: a forte resistência de comunidades locais nos próprios Estados Unidos contra a instalação de novos data centers. Essa oposição já levou ao cancelamento de cerca de US$ 260 bilhões em projetos planejados no país apenas em 2026. Na coletiva, Trump pediu às comunidades americanas que não barrem os empreendimentos, sugerindo que negociem contrapartidas financeiras com as empresas de tecnologia.

O impacto no Brasil

Embora a Finlândia tenha sido o exemplo citado nominalmente por Trump nesta sexta-feira, a nova ofensiva de Washington sobre a infraestrutura de inteligência artificial endurece ainda mais o cenário para o Brasil, que já vinha sendo alvo direto das restrições tecnológicas americanas.

Na última segunda-feira (16), o Departamento de Comércio dos Estados Unidos incluiu o Brasil — ao lado de Singapura, Malásia, Tailândia e Indonésia — em uma lista de países submetidos a novas barreiras comerciais. A regra passou a exigir uma licença prévia do governo americano para a exportação de chips avançados de inteligência artificial destinados a data centers instalados nesses territórios.

O governo Trump justificou a inclusão do Brasil na lista de restrições pelo risco de acesso remoto da China à capacidade de processamento americana. A preocupação de Washington recai sobre a presença e a expansão de gigantes chinesas de tecnologia no mercado brasileiro — como ByteDance, Alibaba Cloud, Tencent Cloud e Huawei Cloud —, que operam ou constroem estruturas de nuvem e dados no país. Com a nova ameaça de barrar até mesmo investimentos diretos de empresas americanas no exterior, o ambiente para a atração de grandes projetos de infraestrutura digital no Brasil tende a enfrentar uma pressão geopolítica ainda maior.