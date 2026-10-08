Carro histórico da Williams some de oficina e equipe cobra indenização milionária

RESUMO | A tradicional escuderia Williams acionou o Tribunal Superior de Londres, na Inglaterra, para exigir a devolução de um carro histórico de Fórmula 1 pilotado por Ralf Schumacher e Juan Pablo Montoya na temporada de 2001, que desapareceu após ser emprestado a uma oficina.

A escuderia Williams formalizou uma ação judicial no Tribunal Superior de Londres em busca da recuperação de um monoposto histórico da Fórmula 1. O veículo em questão é o modelo FW23, utilizado na temporada de 2001 pelos pilotos Ralf Schumacher e Juan Pablo Montoya. A equipe britânica exige a devolução imediata do bólido ou o pagamento de uma indenização superior a 1 milhão de libras, o equivalente a cerca de R$ 7 milhões, considerando as custas e o valor de mercado atribuído ao patrimônio.

A disputa envolve a custódia de um item que integrava o acervo de preservação tecnológica da escuderia de Grove. O caso tramita na Justiça inglesa e opõe os representantes legais da equipe aos responsáveis pela administração de uma antiga empresa parceira que encerrou as atividades sem realizar a devolução do material cedido.

O empréstimo, a falência da oficina e o sumiço do monoposto

O litígio teve início em 2015, quando a Williams emprestou o carro histórico à Autotech Performance Ltd, oficina localizada em Telford, na Inglaterra. O objetivo inicial era utilizar o chassi como peça de exibição estática. No entanto, em 2021, ao solicitar a repatriação do bem para a sede da equipe, a escuderia não obteve retorno e constatou que a empresa havia entrado em processo de liquidação, culminando na dissolução da sociedade.

A investigação interna da equipe apontou diretamente para Peter Thorpe, ex-diretor e acionista da oficina falida.

A acusação da Williams: Documentos apresentados ao tribunal indicam que Thorpe teria declarado aos liquidatários do processo de falência que o monoposto pertencia ao seu acervo particular. A acusação sustenta que o ex-empresário providenciou a retirada física do veículo das instalações da empresa antes do encerramento definitivo das operações e mantém o carro sob sua posse.

Documentos apresentados ao tribunal indicam que Thorpe teria declarado aos liquidatários do processo de falência que o monoposto pertencia ao seu acervo particular. A acusação sustenta que o ex-empresário providenciou a retirada física do veículo das instalações da empresa antes do encerramento definitivo das operações e mantém o carro sob sua posse. A defesa do ex-dirigente: A defesa de Thorpe nega as acusações. Os advogados argumentam que o réu sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) em outubro de 2018, o que resultou em sequelas cognitivas e perda de memória recente, impedindo-o de recordar os fatos ocorridos durante a liquidação. A defesa afirma que a última visualização confirmada do carro na oficina ocorreu em agosto de 2021, durante inventário oficial, e contesta a avaliação de 750 mil libras (cerca de R$ 4,5 milhões) estipulada pela Williams , sob o argumento de que o veículo tratava-se de uma carcaça sem motor.

O desempenho do Williams FW23 na temporada de 2001 da Fórmula 1

Equipado com o potente motor BMW V10 e pneus Michelin, o Williams FW23 marcou uma das fases mais competitivas da escuderia de Grove no início dos anos 2000. Desenhado sob a supervisão técnica de Patrick Head e do projetista Gavin Fisher, o monoposto uniu a experiência do alemão Ralf Schumacher à ousadia do estreante colombiano Juan Pablo Montoya, formando uma das duplas mais carismáticas daquela geração.

Como foi o desempenho naquela temporada:

Vitórias e pódios: O FW23 conquistou 4 vitórias ao longo das 17 etapas do campeonato — três com Ralf Schumacher (nos GPs de San Marino, Canadá e Alemanha) e uma memorável vitória de Juan Pablo Montoya no GP da Itália, em Monza. Ao todo, o modelo acumulou 9 pódios, 4 pole positions e 8 voltas mais rápidas.

— três com Ralf Schumacher (nos GPs de San Marino, Canadá e Alemanha) e uma memorável vitória de Juan Pablo Montoya no GP da Itália, em Monza. Ao todo, o modelo acumulou 9 pódios, 4 pole positions e 8 voltas mais rápidas. Potência do motor BMW: O propulsor alemão V10 destacava-se pela enorme potência em retas, permitindo que a Williams batesse de frente com a McLaren e a Ferrari em circuitos de alta velocidade, embora sofresse com quebras recorrentes de motor e problemas hidráulicos ao longo do ano.

O propulsor alemão V10 destacava-se pela enorme potência em retas, permitindo que a Williams batesse de frente com a McLaren e a Ferrari em circuitos de alta velocidade, embora sofresse com quebras recorrentes de motor e problemas hidráulicos ao longo do ano. Terceiro lugar no Mundial de Construtores: Apesar dos abandonos e da fase de adaptação de Montoya à categoria, a equipe somou 80 pontos, garantindo de forma isolada a terceira posição no campeonato de construtores, atrás apenas da Ferrari e da McLaren, consolidando o FW23 como um dos carros mais marcantes daquela década na Fórmula 1.

Qual é o carro envolvido na disputa judicial?

Trata-se do modelo FW23 da Williams, utilizado na temporada de 2001 da Fórmula 1 por Ralf Schumacher e Juan Pablo Montoya.

Como o carro sumiu?

O monoposto havia sido emprestado em 2015 a uma oficina na Inglaterra para exibição. Quando a equipe pediu a devolução em 2021, a empresa faliu e o veículo desapareceu.

Quanto a Williams está cobrando na Justiça?

A equipe exige a devolução do carro ou uma indenização superior a 1 milhão de libras (cerca de R$ 7 milhões), considerando o valor do bem e taxas acumuladas.

Qual é a justificativa da defesa do acusado?

A defesa de Peter Thorpe nega o desvio, aponta problemas de memória decorrentes de um AVC sofrido em 2018 e questiona a avaliação de preço feita pela escuderia por se tratar de um carro sem motor.