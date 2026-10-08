Carro histórico da Williams some de oficina e equipe cobra indenização milionária

O modelo FW23 da Williams, utilizado por Ralf Schumacher na temporada de 2001 da Fórmula 1. (Reprodução) (Reprodução)
Redator na Exame
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 15h11.
RESUMO | A tradicional escuderia Williams acionou o Tribunal Superior de Londres, na Inglaterra, para exigir a devolução de um carro histórico de Fórmula 1 pilotado por Ralf Schumacher e Juan Pablo Montoya na temporada de 2001, que desapareceu após ser emprestado a uma oficina.
A escuderia Williams formalizou uma ação judicial no Tribunal Superior de Londres em busca da recuperação de um monoposto histórico da Fórmula 1. O veículo em questão é o modelo FW23, utilizado na temporada de 2001 pelos pilotos Ralf Schumacher e Juan Pablo Montoya. A equipe britânica exige a devolução imediata do bólido ou o pagamento de uma indenização superior a 1 milhão de libras, o equivalente a cerca de R$ 7 milhões, considerando as custas e o valor de mercado atribuído ao patrimônio.
A disputa envolve a custódia de um item que integrava o acervo de preservação tecnológica da escuderia de Grove. O caso tramita na Justiça inglesa e opõe os representantes legais da equipe aos responsáveis pela administração de uma antiga empresa parceira que encerrou as atividades sem realizar a devolução do material cedido.
O litígio teve início em 2015, quando a Williams emprestou o carro histórico à Autotech Performance Ltd, oficina localizada em Telford, na Inglaterra. O objetivo inicial era utilizar o chassi como peça de exibição estática. No entanto, em 2021, ao solicitar a repatriação do bem para a sede da equipe, a escuderia não obteve retorno e constatou que a empresa havia entrado em processo de liquidação, culminando na dissolução da sociedade.
A investigação interna da equipe apontou diretamente para Peter Thorpe, ex-diretor e acionista da oficina falida.
Equipado com o potente motor BMW V10 e pneus Michelin, o Williams FW23 marcou uma das fases mais competitivas da escuderia de Grove no início dos anos 2000. Desenhado sob a supervisão técnica de Patrick Head e do projetista Gavin Fisher, o monoposto uniu a experiência do alemão Ralf Schumacher à ousadia do estreante colombiano Juan Pablo Montoya, formando uma das duplas mais carismáticas daquela geração.
Como foi o desempenho naquela temporada:
Trata-se do modelo FW23 da Williams, utilizado na temporada de 2001 da Fórmula 1 por Ralf Schumacher e Juan Pablo Montoya.
O monoposto havia sido emprestado em 2015 a uma oficina na Inglaterra para exibição. Quando a equipe pediu a devolução em 2021, a empresa faliu e o veículo desapareceu.
A equipe exige a devolução do carro ou uma indenização superior a 1 milhão de libras (cerca de R$ 7 milhões), considerando o valor do bem e taxas acumuladas.
A defesa de Peter Thorpe nega o desvio, aponta problemas de memória decorrentes de um AVC sofrido em 2018 e questiona a avaliação de preço feita pela escuderia por se tratar de um carro sem motor.