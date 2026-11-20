O agronegócio terá de se adaptar às novas regras da jornada de trabalho 5x2, apesar das tentativas de negociar exceções para o setor.

O decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e publicado na quinta-feira, 19, não contemplou as reivindicações da bancada ruralista por condições diferenciadas de trabalho.

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) defende regras que considerem as particularidades de atividades como frigoríficos, pecuária e produção leiteira, que exigem funcionamento contínuo e nem sempre permitem a adoção de uma escala uniforme.

Segundo a FPA, a criação de um regime específico para os trabalhadores rurais dependerá da aprovação de uma nova Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que altere as regras da escala 6x1.

O Decreto nº 13.173 estabelece que a nova jornada se aplica a trabalhadores urbanos, rurais e domésticos, além dos trabalhadores avulsos, no que couber.

A carga horária semanal será reduzida gradualmente, das atuais 44 horas para 42 horas a partir de 16 de dezembro de 2026, chegando a 40 horas em dezembro de 2027, sem redução salarial.