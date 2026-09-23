Eles compraram uma franquia de repasse. Três anos depois, têm quatro cafeterias e miram R$ 6 milhões

RESUMO | Álvaro Quintana e Felipe Duarte compraram uma franquia de repasse da Boulangerie Carioca em 2023 e, três anos depois, operam quatro cafeterias, com meta de faturar R$ 6 milhões em 2026. Em 2025, duas unidades somaram R$ 3,9 milhões. Gestão, reinvestimento e novos produtos sustentaram a expansão.

Abrir uma cafeteria em shopping tem uma conta difícil. O aluguel pesa, o horário de funcionamento é longo e vender café apenas pela manhã e no meio da tarde pode não ser suficiente para pagar a operação.

Foi nesse mercado que os amigos Álvaro de Oliveira Quintana e Felipe Antônio Duarte da Silva, ambos de 44 anos, decidiram empreender juntos. Em 2023, eles compraram uma unidade de repasse da Boulangerie Carioca, rede de cafeterias e bistrôs inspirada no estilo francês, no Península Open Mall, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Três anos depois, os empresários têm quatro cafeterias da marca e projetam faturar R$ 6 milhões em 2026. Em 2025, quando tinham duas unidades, a receita foi de R$ 3,9 milhões. A expansão ocorreu principalmente com o reinvestimento dos recursos das próprias lojas e negociações para financiar as novas operações.

“A gente precisa de faturamento. A ideia é ter produto o tempo todo e jogar o faturamento para todo o período da loja”, diz Quintana.

Agora, os sócios pretendem reduzir o ritmo de aberturas para organizar a estrutura criada nos últimos três anos. Novas lojas devem voltar ao radar em 2027, embora os empresários não descartem antecipar os planos caso recebam uma proposta de um shopping com ponto e condições considerados adequados.

Uma franquia de repasse virou o primeiro negócio

A Boulangerie Carioca não foi a primeira experiência de Quintana como empresário. Em 2004, ele abriu um bar na Barra da Tijuca. O negócio durou dois anos.

A tentativa de crescer acabou comprometendo a operação. Quintana fechou o estabelecimento, concluiu a graduação em Engenharia de Produção e passou cerca de 15 anos no mercado corporativo.

Duarte seguiu outro caminho. Formado em Administração, já atuava como empresário e trabalhava com consultoria financeira para lojistas. Os dois se conhecem há cerca de 20 anos e discutiram diferentes negócios e franquias antes de encontrar a oportunidade da Boulangerie Carioca.

A primeira loja já estava em funcionamento. O investimento para assumir a operação foi de aproximadamente R$ 350.000. Em vez de trocar a equipe, os novos donos mantiveram todos os funcionários e começaram a mexer na operação.

Na época, a unidade faturava cerca de R$ 115.000 por mês. Hoje, segundo Quintana, a média está em aproximadamente R$ 165.000. “Gestão pura”, diz Quintana.

As mudanças passaram por pontos simples: telas maiores para apresentar os produtos, reorganização do cardápio, troca de utensílios, metas comerciais e ampliação do mix. Os sócios também passaram a trabalhar outras marcas do mesmo grupo dentro das operações.

Como vender além do cafezinho

O aumento do faturamento da primeira unidade ajudou os empresários a identificar uma questão que passaria a orientar as lojas seguintes: uma cafeteria de shopping não pode depender apenas do horário tradicional do café.

A conta fica ainda mais apertada diante dos custos de ocupação desses espaços. Segundo Quintana, uma cafeteria que fatura entre R$ 70.000 e R$ 100.000 por mês pode ter dificuldade para gerar resultado dependendo do custo do ponto.

A saída encontrada foi aumentar as ocasiões de consumo.

As lojas passaram a vender pratos executivos no almoço, além de sanduíches, bolos, sobremesas e produtos gelados. A proposta não é competir com os restaurantes da praça de alimentação. São poucos pratos e uma estrutura enxuta, pensada para ocupar um horário em que parte da equipe ficaria ociosa.

A composição também muda conforme o endereço. A unidade do Península, localizada em um condomínio, abre às 7h e tem demanda maior por café da manhã. Nos shoppings, onde o movimento começa mais tarde, produtos gelados, lanches, almoço e café da tarde ganham espaço.

“Se você se limitar ao horário do café, perde uma parte grande do dia”, diz Quintana.

De uma para quatro cafeterias

A segunda unidade veio cerca de um ano depois da primeira. Em outubro de 2024, os sócios abriram uma Boulangerie Carioca no Shopping Metropolitano Barra.

Em janeiro de 2026, chegou a terceira cafeteria, no Shopping Boulevard, em Vila Isabel. A quarta foi inaugurada no fim de agosto, no Outlet Premium, em Duque de Caxias.

O crescimento exigiu encontrar maneiras diferentes de financiar as aberturas.

Na primeira operação, os empresários colocaram menos da metade do valor com recursos próprios e usaram a geração de caixa da própria loja para pagar o restante. A estratégia foi não retirar os lucros nos primeiros anos e reinvestir no negócio.

Nas unidades seguintes, entraram capital de terceiros, parcelamentos e negociações com os próprios shoppings para viabilizar obras e equipamentos.

A ideia é que cada unidade primeiro pague o investimento feito para sua abertura. Só depois os sócios começam a retirar dinheiro da operação.

Crescer rápido também trouxe um novo problema

A multiplicação das lojas começou a exigir uma estrutura que não existia quando Quintana e Duarte tinham apenas uma cafeteria.

Os empresários abriram um escritório há poucos meses e passaram a estudar como montar a estrutura administrativa necessária para uma nova fase de expansão. Cada cafeteria emprega cerca de 12 pessoas.

Uma funcionária que começou como gerente da primeira unidade foi promovida e hoje acompanha os gerentes das quatro lojas. Ela visita as operações, registra avaliações e leva as informações para os sócios.

Parte desse controle foi centralizada em ferramentas desenvolvidas pelos próprios empresários, com uso de inteligência artificial, tecnologia que permite aos sistemas analisar dados e executar determinadas tarefas. O sistema reúne informações de compras, notas fiscais e vendas das diferentes unidades.

O objetivo é conseguir acompanhar as lojas sem multiplicar a estrutura administrativa na mesma velocidade.

Por enquanto, a prioridade é organizar a casa.

“Se chegar uma proposta em um ponto adequado, com uma boa negociação e a gente entender que é um bom negócio, estamos sempre querendo escutar”, diz Quintana.

A diferença é que, depois de transformar uma franquia de repasse em quatro cafeterias em três anos, os dois agora precisam garantir que a estrutura acompanhe o tamanho que o negócio ganhou.

Como Álvaro Quintana e Felipe Duarte começaram na Boulangerie Carioca?

Os sócios assumiram, em 2023, uma franquia de repasse da Boulangerie Carioca no Península Open Mall, na Barra da Tijuca. O investimento para comprar a operação, que já funcionava, foi de aproximadamente R$ 350 mil.

Quanto faturam as cafeterias de Álvaro Quintana e Felipe Duarte?

Em 2025, quando os empresários tinham duas cafeterias, a receita chegou a R$ 3,9 milhões. Com quatro unidades, Álvaro Quintana e Felipe Duarte projetam faturamento de R$ 6 milhões em 2026.

Como os empresários aumentaram o faturamento da primeira cafeteria?

Álvaro Quintana atribui o avanço à gestão, com reorganização do cardápio, telas maiores para apresentar produtos, troca de utensílios, metas comerciais e ampliação do mix. Segundo Quintana, o faturamento mensal passou de R$ 115 mil a R$ 117 mil para cerca de R$ 165 mil.

O que as cafeterias vendem além de café?

As lojas oferecem pratos executivos no almoço, sanduíches, bolos, sobremesas e produtos gelados. Segundo Álvaro Quintana, a estratégia amplia as ocasiões de consumo e evita que a operação dependa apenas dos horários tradicionais do café.

Como foi financiada a expansão para quatro cafeterias?

A expansão usou a geração de caixa das próprias lojas, reinvestimento dos lucros, capital de terceiros, parcelamentos e negociações com os shoppings para obras e equipamentos. Cada unidade deve pagar primeiro o investimento de abertura antes de os sócios retirarem dinheiro da operação.

Quando Álvaro Quintana e Felipe Duarte pretendem abrir novas lojas?

Os sócios pretendem organizar a estrutura das quatro cafeterias antes de retomar as aberturas, previstas para voltar ao radar em 2027. Segundo Álvaro Quintana, os planos podem ser antecipados se surgir uma proposta com ponto e condições adequados.