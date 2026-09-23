RESUMO ＋ A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada em 23 de setembro aponta empate técnico entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno para a Presidência da República. O levantamento mostra Lula com 47,7% das intenções de voto e Flávio com 47,4%, considerando margem de erro de 1 ponto percentual. A pesquisa também simulou cenários contra outros nomes da oposição e apresentou a metodologia do levantamento.

O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o senador Flávio Bolsonaro (PL) estão em situação de empate técnico em um eventual segundo turno para a presidência da República, segundo a pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira, 23.

De acordo com o levantamento, o petista marca 47,7% das intenções de voto, contra 47,4% do parlamentar.

Como a margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos, os dois adversários estão tecnicamente empatados.

O grupo de eleitores que declara voto em branco, nulo ou que não sabe soma 4,9% neste cenário principal.

Ao observar o histórico do confronto direto entre os dois candidatos, o cenário de indefinição se mantém ao longo do mês, mas com mudança na liderança numérica. Na rodada anterior, medida no dia 17 de setembro, Flávio aparecia com 47,2%, enquanto Lula pontuava 46,8%. O senador do PL apareceu à frente do petista nos últimos dois levantamentos.

Simultaneamente, a parcela de indecisos ou de votos brancos e nulos recuou, passando de 6% para os atuais 4,9%.

Lula vence Caiado, Zema, Renan e Cury

O levantamento também simulou disputas de segundo turno do atual presidente contra outros nomes da oposição. No cenário contra o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), o petista lidera com 46,6%, enquanto o adversário marca 44%, em uma vantagem acima da margem de erro. Os brancos, nulos e indecisos somam 9,4%.

Em uma simulação contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Lula venceria por 47,6% a 42,2%, com 10,2% de brancos e nulos. O presidente também supera o escritor Augusto Cury (Avante) por 46,2% a 39,4% e o líder político Renan Santos (Missão), marcando 46,5% contra 31,2% do adversário.

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg entrevistou 5.015 eleitores entre 17 e 22 de setembro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 1 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Bloomberg e está registrado no TSE sob o protocolo BR-04739/2026.