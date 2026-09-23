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AtlasIntel: Lula volta a liderar numericamente, mas segue empatado com Flávio Bolsonaro no 2º turno

De acordo com o levantamento, o petista marca 47,7% das intenções de voto, contra 47,4% do parlamentar

Lula e Flávio: cenário é de empate técnico, mas liderança númerica se inverteu

Lula e Flávio: cenário é de empate técnico, mas liderança númerica se inverteu

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 07h30.

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RESUMO ＋

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada em 23 de setembro aponta empate técnico entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno para a Presidência da República. O levantamento mostra Lula com 47,7% das intenções de voto e Flávio com 47,4%, considerando margem de erro de 1 ponto percentual. A pesquisa também simulou cenários contra outros nomes da oposição e apresentou a metodologia do levantamento.

O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o senador Flávio Bolsonaro (PL) estão em situação de empate técnico em um eventual segundo turno para a presidência da República, segundo a pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira, 23.

De acordo com o levantamento, o petista marca 47,7% das intenções de voto, contra 47,4% do parlamentar.

Como a margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos, os dois adversários estão tecnicamente empatados.

O grupo de eleitores que declara voto em branco, nulo ou que não sabe soma 4,9% neste cenário principal.

Ao observar o histórico do confronto direto entre os dois candidatos, o cenário de indefinição se mantém ao longo do mês, mas com mudança na liderança numérica. Na rodada anterior, medida no dia 17 de setembro, Flávio aparecia com 47,2%, enquanto Lula pontuava 46,8%. O senador do PL apareceu à frente do petista nos últimos dois levantamentos.

Simultaneamente, a parcela de indecisos ou de votos brancos e nulos recuou, passando de 6% para os atuais 4,9%.

Lula vence Caiado, Zema, Renan e Cury

O levantamento também simulou disputas de segundo turno do atual presidente contra outros nomes da oposição. No cenário contra o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), o petista lidera com 46,6%, enquanto o adversário marca 44%, em uma vantagem acima da margem de erro. Os brancos, nulos e indecisos somam 9,4%.

Em uma simulação contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Lula venceria por 47,6% a 42,2%, com 10,2% de brancos e nulos. O presidente também supera o escritor Augusto Cury (Avante) por 46,2% a 39,4% e o líder político Renan Santos (Missão), marcando 46,5% contra 31,2% do adversário.

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg entrevistou 5.015 eleitores entre 17 e 22 de setembro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 1 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Bloomberg e está registrado no TSE sob o protocolo BR-04739/2026.

Perguntas frequentes

O que a pesquisa AtlasIntel/Bloomberg mostrou sobre Lula e Flávio Bolsonaro? ＋

A pesquisa apontou empate técnico entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno presidencial. O presidente aparece com 47,7% das intenções de voto, enquanto o senador registra 47,4%.

Por que Lula e Flávio Bolsonaro estão em empate técnico? ＋

Os dois candidatos estão em empate técnico porque a diferença entre eles é de 0,3 ponto percentual, enquanto a margem de erro da pesquisa é de 1 ponto percentual para mais ou para menos.

Quantos eleitores escolheram branco, nulo ou não souberam responder? ＋

No cenário principal de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, os eleitores que declararam voto branco, nulo ou que não souberam responder representam 4,9% da amostra.

Como foi a comparação com a pesquisa anterior do AtlasIntel? ＋

Na rodada anterior, divulgada em 17 de setembro, Flávio Bolsonaro aparecia com 47,2% e Lula com 46,8%. Segundo a pesquisa atual, a diferença entre os dois candidatos permaneceu dentro do intervalo de empate técnico.

Contra quais outros candidatos Lula foi testado no segundo turno? ＋

A pesquisa simulou cenários de segundo turno de Lula contra Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão). Os resultados apresentados indicam vantagem numérica do presidente nesses cenários.

Qual foi a metodologia da pesquisa AtlasIntel/Bloomberg? ＋

O levantamento entrevistou 5.015 eleitores entre 17 e 22 de setembro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 1 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95%, e a pesquisa foi contratada pela Bloomberg.

A pesquisa indica quem venceria a eleição? ＋

Não. Pesquisas eleitorais medem as intenções de voto no momento da coleta e não representam uma previsão do resultado da eleição.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitorais

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