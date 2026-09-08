Filme sobre a OpenAI, dona do ChatGPT, ganha teaser com Andrew Garfield como Sam Altman; veja

O filme Artificial, sobre a OpenAI, ganhou seu primeiro teaser nesta terça-feira, 8. Dirigido por Luca Guadagnino, o longa tem Andrew Garfield no papel de Sam Altman, CEO da empresa criadora do ChatGPT.

A produção se passa durante a crise que atingiu a OpenAI em novembro de 2023, quando Altman foi afastado do cargo pelo conselho da empresa. A decisão desencadeou uma disputa interna e uma crise que repercutiu no setor de tecnologia, até que o executivo retornou ao comando poucos dias depois.

O longa acompanha o período de instabilidade dentro da companhia e as tensões entre seus principais nomes. Yura Borisov interpreta Ilya Sutskever, cofundador da OpenAI que participou do processo que levou ao afastamento de Altman, enquanto Monica Barbaro interpreta Mira Murati, que assumiu temporariamente o comando da empresa.

Além da disputa pelo controle da OpenAI, Artificial aborda as implicações do avanço da inteligência artificial e as responsabilidades envolvidas no desenvolvimento de tecnologias como o ChatGPT.

Com roteiro de Simon Rich, o filme também traz Yura Borisov como Ilya Sutskever, Monica Barbaro como Mira Murati e Mark Rylance como Geoffrey Hinton.

Produtora da Amazon rejeitou o filme

Artificial foi abandonado pela Amazon MGM Studios em junho, quando estava praticamente concluído. A decisão veio pouco depois de a empresa anunciar uma parceria de US$ 50 bilhões com a OpenAI. Após outras distribuidoras recusarem o longa, a NEON adquiriu os direitos.

Quando 'Artificial' estreia nos cinemas?

A estreia nos cinemas americanos está prevista para 25 de dezembro, com lançamento amplo em janeiro. Ainda não há data definida para a chegada ao Brasil.

Assista ao teaser de 'Artificial':