'Água Fresca Para As Flores' ganha 1º trailer de adaptação do best seller para o cinema

A produtora francesa Allociné divulgou nesta terça-feira, 8, o primeiro trailer oficial de Água Fresca Para As Flores, adaptação cinematográfica do romance homônimo escrito por Valérie Perrin. O filme é uma das principais produções baseadas na obra da autora francesa e chega aos cinemas da França em dezembro deste ano.

Água Fresca Para As Flores será dirigido por Jean-Pierre Jeunet, cineasta conhecido por trabalhos como O Fabuloso Destino de Amélie Poulain e Alien - A Ressurreição. O roteiro ficou sob responsabilidade de Guillaume Laurant, que adaptou a narrativa para o cinema em parceria com o diretor.

O elenco principal reúne Leïla Bekhti no papel de Violette e Elodie Batard Gaultier como Léonine Toussaint. A produção também conta com Dominique Pinon, Sergio Castellitto e Natacha Lindinger.

A trama acompanha Violette, uma zeladora de cemitério que vive em uma pequena cidade da Borgonha, região da França. Em sua rotina, ela conhece pessoas que enfrentam a perda de familiares e convivem com o processo de luto.

A personagem transforma sua casa em um espaço de acolhimento para pessoas afetadas pela morte, enquanto mantém uma relação próxima com os rituais realizados no cemitério onde trabalha. A história avança quando Violette conhece Julien Seul, um homem que procura deixar as cinzas da mãe em um túmulo específico.

Baseado no best-seller, termo usado para identificar livros com alto volume de vendas, o longa mantém os principais elementos da obra publicada por Valérie Perrin em 2018 e adaptada para diferentes mercados.

Lançamento de "Água Fresca Para As Flores" nos Cinemas

A estreia de Água Fresca Para As Flores está prevista para 9 de dezembro na França, enquanto o lançamento no Brasil ainda não possui uma data oficial divulgada.

A produção cinematográfica apresenta a trajetória de Violette, personagem que constrói relações com pessoas marcadas pela perda e encontra significado na convivência com as histórias preservadas dentro do cemitério onde trabalha.