Por que a Amazon abandonou um filme quase pronto sobre o CEO da OpenAI (JASON REDMOND/Getty Images)
Jornalista
Publicado em 6 de julho de 2026 às 10h26.
A relação entre grandes empresas de tecnologia e a indústria do entretenimento ganhou um novo capítulo após a Amazon MGM Studios desistir de distribuir Artificial, filme inspirado na crise de liderança da OpenAI em 2023. A decisão chamou atenção porque ocorreu poucos meses depois de a Amazon anunciar uma parceria bilionária com a empresa responsável pelo ChatGPT, reforçando o debate sobre os impactos comerciais da inteligência artificial.
Dirigido por Luca Guadagnino, Artificial retrata os cinco dias em que Sam Altman foi afastado do cargo de CEO da OpenAI e, logo depois, reconduzido à liderança da companhia. O longa traz Andrew Garfield no papel de Altman e também retrata personagens importantes da empresa, como Mira Murati e Ilya Sutskever. As filmagens já haviam sido concluídas e o projeto estava em fase avançada de pós-produção.
Quer entender como a inteligência artificial está transformando empresas e carreiras? Conheça o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME, disponível por R$ 37, com conteúdos voltados para quem deseja compreender as aplicações práticas da tecnologia.
A Amazon informou apenas que acredita que o filme seria "melhor atendido" por outro estúdio. No entanto, veículos especializados apontam que a decisão ocorreu após a companhia firmar uma parceria estimada em US$ 50 bilhões com a OpenAI, o que levantou questionamentos sobre um possível conflito de interesses, já que o longa retrata episódios delicados da trajetória de Sam Altman. Até o momento, não há confirmação de que esse tenha sido o motivo oficial da mudança de planos.
Apesar da desistência da Amazon, Artificial não foi cancelado. A distribuidora independente Neon adquiriu os direitos do longa e pretende lançá-lo ainda este ano. Com isso, a produção chegará ao público por outro estúdio, preservando um projeto que já estava praticamente concluído.
O caso evidencia como as relações comerciais entre empresas de tecnologia e outros setores podem influenciar decisões estratégicas. À medida que a inteligência artificial se torna um dos principais mercados globais, parcerias bilionárias passam a afetar não apenas produtos e serviços, mas também projetos culturais e audiovisuais.
Para profissionais e empresas, acompanhar esses movimentos ajuda a entender como a expansão da inteligência artificial está redesenhando diferentes mercados — da tecnologia ao entretenimento.
Se você quer acompanhar essa transformação de perto e desenvolver conhecimentos sobre inteligência artificial aplicada aos negócios, o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME, por R$ 37, reúne conteúdos introdutórios voltados para profissionais que desejam compreender as principais tendências do setor.