'Bunker': filme com Penélope Cruz e Javier Bardem conquista Veneza

"Bunker" foi um dos grandes destaques do Festival de Veneza de 2026 antes mesmo de qualquer anúncio de prêmio.

O novo filme de Florian Zeller recebeu uma ovação de impressionantes 15 minutos e 30 segundos durante sua estreia no festival, com Penélope Cruz chegando às lágrimas enquanto recebia os aplausos ao lado do marido e colega de elenco, Javier Bardem.

O "power couple" do cinema espanhol reaparece junto após ambos terem lançamentos de sucesso no último ano, como "O Convite" e "F1".

Segundo a Variety, a recepção foi a mais entusiasmada do festival até aquele momento e ficou pouco abaixo dos 17 minutos de aplausos recebidos por "The Room Next Door", de Pedro Almodóvar, em Veneza, em 2024.

Qual é a história de "Bunker"?

O filme acompanha Miguel e Sofia, um casal interpretado por Bardem e Cruz que vive em Londres com os filhos. Depois de 17 anos juntos, o relacionamento começa a se deteriorar quando Miguel, um arquiteto, aceita construir um bunker de sobrevivência para Andrew, um bilionário da tecnologia vivido por Paul Dano.

O trabalho coloca Miguel diante de um projeto moralmente questionável e abre uma crise dentro do casamento. Sofia passa a questionar se os dois ainda compartilham os mesmos valores e começa a se aproximar de Jeremy Gray, um escritor americano interpretado por Patrick Schwarzenegger.

Além do drama conjugal, o filme aborda a riqueza extrema e o isolamento da classe dos bilionários. A discussão, porém, não é apresentada pelo diretor como o centro explicitamente político da história. As questões sociais e econômicas surgem gradualmente por meio do relacionamento do casal e de suas relações familiares.

O longa foi inspirado no filme de 2009 "The Man Next Door" e mantém a intensidade psicológica característica do trabalho de Zeller, ao mesmo tempo em que amplia a discussão para as ansiedades socioeconômicas que afetam relacionamentos e famílias contemporâneas.

Penélope Cruz e Javier Bardem são um casal também fora das telas

Uma das principais particularidades de "Bunker" está justamente na escolha do elenco. Cruz e Bardem são parceiros há quase duas décadas e interpretam no filme um casal cujo relacionamento está em crise.

O diretor Florian Zeller contou à Variety que "Eyes Wide Shut", de Stanley Kubrick, foi uma inspiração importante para o projeto. Assim como Kubrick colocou Tom Cruise e Nicole Kidman, então casados, no centro de uma história sobre um relacionamento em processo de deterioração, Zeller quis explorar a fronteira entre ficção e realidade com Cruz e Bardem.

Quando "Bunker" chega aos cinemas?

A Sony Pictures Classics adquiriu os direitos do filme para a América do Norte e outros territórios. A distribuidora planeja uma campanha de qualificação para prêmios no fim de 2026, seguida de uma estreia nos cinemas dos Estados Unidos no início de 2027.