Amazon assina com MPA para representação do Prime Video e MGM Studios

O mundo jurídico da indústria cinematográfica vai ter em breve um chacoalhão que pode mudar os rumos do cinema e do streaming nos Estados Unidos e, por consequência, do Brasil também.

Com Walt Disney Studios Motion Pictures, Netflix Studios, LLC, Paramount Pictures Corporation, Sony Pictures Entertainment Inc., Universal City Studios LLC e Warner Bros. Entertainment Inc. entre seus associados, a Motion Pictures Association (MPA) só precisava do Prime Video e MGM Studios, propriedades da Amazon, para completar a cartela e se tornar a maior representante dos maiores estúdios de Hollywood.

A varejista vai anunciar nesta quinta-feira, 19, a assinatura do contrato com a MPA no dia 1º de outubro, informação a qual o INSIGHT teve acesso.

À primeira vista a movimentação pode parecer previsível, mas pode trazer consequências para o mercado audiovisual de Hollywood — que sem dúvidas trará impactos no mercado brasileiro. Com o novo contrato, a MPA se torna a maior associação global com legitimidade de representar os interesses dos estúdios e a principal porta-voz em defesa da indústria cinematográfica. O que leva as disputas jurídicas do mundo do cinema e do streaming, inclusive relacionadas ao governo brasileiro, a um novo patamar.

"A MPA é a voz global de uma indústria em crescimento e evolução, e a inclusão do Prime Video e Amazon MGM Studios em nosso quadro ampliará nossos esforços coletivos de formulação de políticas e proteção de conteúdo em nome das nossas empresas mais inovadoras e criativas", disse Charles Rivkin, Presidente e CEO da MPA.

"Os estúdios da MPA impulsionam economias locais, geram empregos, enriquecem culturas e fortalecem comunidades em todos os lugares onde operam. Com o Prime Video e Amazon MGM Studios entre nossos membros

extraordinários, a MPA terá uma voz ainda mais forte para os maiores criadores de história do mundo".

Alcance e potencial

A adesão do Prime Vídeo é relevante para o lobby de Hollywood. O streaming da Amazon tem 200 milhões de usuários mensais, segundo a empresa. Em 2023, a varejista investiu US$ 19 milhões em conteúdo, aumento de 14% em relação a 2022.

A MGM, recém-adquirida pela companhia por US$ 8,5 bilhões, incorpora a equipe robusta de estúdios representados pela empresa.

Regulamentação do streaming

A MPA esteve (e está) na disputa pelos interesses dos estúdios de Hollywood pelos projetos de lei – um deles já aprovado no Senado (nº 2.331) – que fazem a regulamentação do streaming no Brasil.

Durante a votação do PL 8889/17, que ainda não teve a apensão do PL nº 2331 (aprovado no Senado) e trata da regulamentação dos tributos ao streaming, foi a filial brasileira da MPA que pediu o adiamento do processo, em nome dos estúdios. Em maio deste ano, a matéria chegou a entrar na pauta da sessão da Câmara, mas foi retirada pelo presidente Arthur Lira (PP-AL), após um pedido do relator, o deputado André Figueiredo (PDT-CE). O relator pediu mais tempo para debater com a oposição do Governo e construir um novo texto, com menos resistência.

A proposta do PL estabelece que as plataformas vídeo sob demanda (VOD), que inclui sobretudo os streamings internacionais, paguem até 6% da receita bruta no mercado brasileiro para a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine).

No pronunciamento oficial da MPA, enviado a Arthur Lira em 21 de maio desse ano, a associação reiterou que “as empresas que fazem parte da MPA têm uma longa presença e investimentos maciços no Brasil, geram empregos, qualificam talentos, produzem e distribuem obras audiovisuais brasileiras para as diferentes janelas cinematográficas e promovem a cultura brasileira local e internacionalmente.

Assim, as empresas ressaltam a ainda falta de consenso entre os atores da indústria, principal razão pela qual um debate mais amplo se faz necessário – inclusive a refletir no texto preocupações que temos compartilhado com alguns tomadores de decisão”.