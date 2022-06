Filho de 10 anos de Ben Affleck bate Lamborghini em BMW

O filho do ator Ben Affleck, Samuel, de 10 anos, bateu uma Lamborghini em um BMW durante uma visita da família a uma concessionária neste domingo, 26.

O ator Ben Affleck e sua noiva, a cantora e atriz Jennifer Lopez, passeavam com Samuel em uma concessionária de carros de luxo. O garoto foi autorizado pelo pai a sentar no banco do motorista de um dos carros da loja ‘777 Exotics’, em Los Angeles.

A Lamborghini amarela estava ligada quando Samuel entrou no carro. Ele acidentalmente acionou a marcha ré e o carro foi na direção de outro veículo, um BMW que estava estacionado perto.

Segundo relato de um funcionário da concessionária para o portal TMZ, o menino pulou do carro de luxo assim que ele bateu no BWM. A loja informou que nenhum dos veículos foi danificado e ninguém ficou ferido.

Ben Affleck consolou o filho após o acidente com um abraço e eles continuaram olhando carros por mais algum tempo. A equipe do ator informou ao portal 'Entertainment Tonight' que “todos estão bem” após o susto.

Samuel é um dos três filhos do casamento entre Ben Affleck e Jennifer Garner. A relação durou 13 anos e terminou em divórcio em 2018.

