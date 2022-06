Batata de Marechal Hermes no RJ tem um novo fã: Snoop Dogg; veja vídeo

O rapper americano Snopp Dogg publicou no último sábado, 25, em seu perfil no Instagram um vídeo do dono da Batata de Marechal. No texto, o ele exalta a quantidade da porção e chama Ademar de Barros Moreira de o "rei da batata frita no Rio de Janeiro".

A postagem tem mais 24 milhões de visualizações, 1,6 milhão de curtidas e mais de 30 mil comentários no Instagram. Brasileiros como a comentarista de arbitragem da TV Globo Fernanda Colombo e os cantores Ferrugem, MC G15 e Fiuk comentaram na publicação. O vídeo mostra Ademar enchendo uma marmita de forma generosa com batatas e frango. "A próxima vez que o restaurante estiver muquirana com a porção de batata frita, mostre-os isso", diz o texto da postagem. No vídeo, o rapper também divulga os valores, que variam entre R$ 15 e R$ 45, e ressalta o cardápio variado de batatas com frango, bacon e calabresa. Snopp Dogg chama Ademar de "lenda" pela forma que serve seus clientes. O que é a batata de Marechal Hermes A barraca de Ademar está instalada há 33 anos perto da estação de trem de Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Tradição do bairro, a batata frita de Marechal Hermes se tornou Patrimônio Cultural Material do Rio de Janeiro em maio deste ano. Ademir serve quase uma tonelada de batata todo dia, além de usar 60 litros de óleo.