Caso quebre contrato, Luva de Pedreiro terá de pagar multa milionária; entenda

Caso o influenciador Luva de Pedreiro, ou Iran Ferreira, decida quebrar o contrato com a ASJ Consultoria, empresa responsável pela gestão de sua carreira, o jovem de 20 anos terá de lidar com uma multa milionária.

De acordo com a coluna Leo Dias, do site Metrópoles, Ferreira terá de pagar o equivalente a R$ 5,2 milhões para se desfazer do contrato com a consultoria do empresário Allan Jesus, que administra a carreira do influencer.

Em contrapartida, os supostos novos empresários de Luva de Pedreiro revelaram ao site de notícias que o influenciador teve um giro de R$ 7,5 mil reais em duas contas bancárias ao longo de 2022.

O saldo foi descrito como "basicamente nada". Portanto, tudo indica que Luva de Pedreiro não teria como pagar a quebra de contato caso quisesse sair.

Vale ressaltar que o valor é incomum para uma figura como Ferreira, que conquistou mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais e fechou contrato estimado em R$ 1 milhão com a Amazon Prime Video.

A gestão da carreira de Luva de Pedreiro passou a ser questionada, assim como onde estariam os ganhos do influenciador, mas o empresário Allan Jesus rebate as acusações de que teria feito algo com o dinheiro.

Empresário de Luva de Pedreiro responde às acusações

Em um vídeo no Instagram, Jesus disse que Ferreira está ciente de uma terceira conta bancária — os empresários negam — feita para contratos publicitários. Ele afirma que, apesar de já ter fechado parcerias que acumulam, ao todo, mais de R$ 2 milhões, nada foi recebido ainda.

"O Iran tem duas contas de pessoa física e tem conhecimento de uma terceira conta, de pessoa jurídica, que é da nossa empresa da qual ele também é sócio. Essa conta foi criada neste ano, todos os nossos contratos de publicidade estão lá para recebimento. Isso justamente para que toda a transparência seja possível, uma vez que todos os sócios têm acesso aos extratos. Essa conta não teve nenhum recebimento, nossos contratos de publicidade somam um pouco mais de R$ 2 milhões, ainda não foram feitos. Todos serão feitos a partir de julho de 2022, ou seja, até o presente momento, os contratos de publicidade que firmamos pela empresa ainda não foram pagos", disse.

A ASJ Consultoria, empresa de Allan Jesus, também emitiu um comunicado oficial. A companhia garante que o contrato com o Luva de Pedreiro tem vigência até o ano de 2026. Leia:

“É com absoluta perplexidade e profundo lamento que a ASJ Consultoria, empresa com vasta expertise no segmento de marketing esportivo, recebe algumas notícias publicadas na imprensa — que infelizmente destacam informações levianas, apuradas de forma seletiva, sem compromisso algum com a verdade dos fatos. ASJ e Luva de Pedreiro, com uma trajetória de sucesso até aqui, possuem contrato com vigência até o ano de 2026. Se alguma das partes desejar efetivamente rescindir o contrato vigente, além de respeitar a forma acordada para tanto, deverá comunicar a outra oficialmente de sua decisão. Até o presente momento, a ASJ não recebeu qualquer comunicação formal e/ou notificação a respeito de eventual tentativa de rescisão do Luva de Pedreiro. A única coisa que temos são indícios espalhados pela internet e notícias que dariam conta de um suposto novo agenciamento, o que em tese poderia configurar quebra de exclusividade. De qualquer modo, instado a se manifestar ou demonstrar a regularidade de seus atos, a ASJ o fará com muita tranquilidade, abrindo a quem de direito todos os contratos, documentos, extratos e o que mais for necessário. Porfim, manifestamos nossa certeza e convicção de que a verdade, como sempre, prevalecerá”.

Quem é o Luva de Pedreiro?

Com mais de 17 milhões de seguidores no TikTok, Iran Ferreira, de 20 anos, nasceu no povoado de Tábua, no interior da Bahia. Com o bordão “receba” repetido por famosos (e até incorporado a memes), o baiano desenvolveu a própria fórmula dos conteúdos: vídeos curtos, feitos no campo de terra batida, no qual demonstra a habilidade para dribles e chutes ao gol. E a ascensão surpreendente chamou a atenção da própria rede de Mark Zuckerberg, que, pela primeira vez, passou a seguir um influenciador do país.