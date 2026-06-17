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Festival Latinidades acontece em julho em Brasília e Nova York; veja datas e programação

Tema desta edição será saúde mental e as condições de trabalho de profissionais da cultura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 17 de junho de 2026 às 18h55.

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O Festival Latinidades realiza sua 19ª edição entre os dias 1º e 4 de julho, em Brasília. Reconhecido como o primeiro festival de mulheres negras da América Latina, o evento terá como tema, em 2026, a saúde mental e as condições de trabalho de profissionais da cultura.

A programação propõe debates, vivências, atividades formativas, apresentações artísticas e ações voltadas ao bem viver, ao descanso, à espiritualidade e ao fortalecimento de redes de apoio. Entre os destaques estão a abertura com o encontro "Quem cuida de quem produz?", voltado a produtoras, técnicas e profissionais negras da cultura, e a inauguração da exposição "Chão Ancestral", que celebra os 280 anos do Quilombo Mesquita.

As atividades se concentram principalmente no Museu Nacional da República, com mesas sobre arte, saúde mental, cultura negra e formação de público, além de feira de empreendedoras negras, oficinas, apresentações de humor e o lançamento do programa "Descansa Nêga", do Fundo Agbara.

O encerramento ocorre na Universidade Afrolatinas com o VI Encontro Julho das Pretas que Escrevem no DF, que reunirá autoras do Distrito Federal e contará com palestra da escritora Ana Maria Gonçalves.

O Instituto Afrolatinas também desenvolverá uma pesquisa nacional inédita sobre saúde mental de trabalhadoras e trabalhadores da cultura, em parceria com o Data_labe e o Coletivo Mawê.

A edição de 2026 marca ainda a estreia internacional do festival em Nova York. Entre os dias 24 e 26 de julho, haverá exibição do documentário "Afrolatinas: mulheres negras em movimentos" e a realização do Afro-Latinas Concert, no Central Park, com participação de artistas da América Latina, Caribe e Estados Unidos.

Programação

Festival Latinidades

  • Data: 1º a 4 de julho de 2026

Exposição Chão Ancestral

  • Local: Rodoviária do Plano Piloto
  • Abertura: 1º de julho, às 10h
  • Encerramento: 31 de julho

Encontro "Quem cuida de quem produz?

  • Data: 1º de julho
  • Horário: 9h às 18h

Purna Alquimia Intuitiva: Meditação Alquímica do Fogo

  • Local: Auditório II do Museu Nacional da República
  • Data: 2 de julho
  • Horário: 14h às 15h

Casa da Igualdade Racial

  • Local: Museu Nacional da República
  • Datas: 2 e 3 de julho
  • Horário: 14h às 20h (dia 3)

Fios Ancestrais: Juventudes de Terreiro e os Saberes das Yabás

  • Local: Anexo do Museu
  • Data: 2 de julho
  • Horário: 15h30

Festival Humor Negro

  • Local: Auditório II
  • Data: 2 de julho
  • Horário: 20h

Mesa "Arte, Saúde Mental e Bem Viver"

  • Local: Auditório II
  • Data: 3 de julho
  • Horário: 14h

Painel "Audiências Brasileiras: Cultura Negra, Construção de Público e Propósito"

  • Local: Auditório II
  • Data: 3 de julho
  • Horário: 15h30

Lançamento do programa "Descansa Nêga"

  • Local: Auditório II
  • Data: 3 de julho
  • Horário: 17h

Feira Latinidades

  • Local: Anexo do Museu
  • Data: 3 de julho
  • Horário: 15h às 20h

Lançamento do livro de Monique Evelle

  • Local: Auditório II
  • Data: 3 de julho
  • Horário: 19h

VI Encontro Julho das Pretas que Escrevem no DF

  • Local: Universidade Afrolatinas
  • Data: 4 de julho
  • Horário: 14h às 18h
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