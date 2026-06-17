Festival Latinidades acontece em julho em Brasília e Nova York; veja datas e programação

Repórter
Publicado em 17 de junho de 2026 às 18h55.
O Festival Latinidades realiza sua 19ª edição entre os dias 1º e 4 de julho, em Brasília. Reconhecido como o primeiro festival de mulheres negras da América Latina, o evento terá como tema, em 2026, a saúde mental e as condições de trabalho de profissionais da cultura.
A programação propõe debates, vivências, atividades formativas, apresentações artísticas e ações voltadas ao bem viver, ao descanso, à espiritualidade e ao fortalecimento de redes de apoio. Entre os destaques estão a abertura com o encontro "Quem cuida de quem produz?", voltado a produtoras, técnicas e profissionais negras da cultura, e a inauguração da exposição "Chão Ancestral", que celebra os 280 anos do Quilombo Mesquita.
As atividades se concentram principalmente no Museu Nacional da República, com mesas sobre arte, saúde mental, cultura negra e formação de público, além de feira de empreendedoras negras, oficinas, apresentações de humor e o lançamento do programa "Descansa Nêga", do Fundo Agbara.
O encerramento ocorre na Universidade Afrolatinas com o VI Encontro Julho das Pretas que Escrevem no DF, que reunirá autoras do Distrito Federal e contará com palestra da escritora Ana Maria Gonçalves.
O Instituto Afrolatinas também desenvolverá uma pesquisa nacional inédita sobre saúde mental de trabalhadoras e trabalhadores da cultura, em parceria com o Data_labe e o Coletivo Mawê.
A edição de 2026 marca ainda a estreia internacional do festival em Nova York. Entre os dias 24 e 26 de julho, haverá exibição do documentário "Afrolatinas: mulheres negras em movimentos" e a realização do Afro-Latinas Concert, no Central Park, com participação de artistas da América Latina, Caribe e Estados Unidos.