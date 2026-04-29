Festival Latinidades chega à 19ª edição com Luedji Luna e Liniker em Nova York

O Festival Latinidades, reconhecido como o primeiro evento voltado a mulheres negras na América Latina, será realizado entre os dias 1º e 30 de julho. A iniciativa propõe, por meio de diferentes linguagens, ampliar o diálogo com o público sobre a criação de espaços e ações direcionadas ao combate ao racismo, ao sexismo e à promoção da igualdade.

Em sua 19ª edição, o festival amplia sua atuação com estreia em Nova York, nos Estados Unidos, enquanto mantém uma agenda extensa em Brasília e São Paulo, cidades que historicamente recebem suas atividades ao longo de quase vinte anos.

Fundado em 2008, o Latinidades passou a integrar o circuito cultural com foco na promoção da equidade racial e de gênero, além de atuar como espaço de formação e incentivo às trajetórias de mulheres negras em diversas áreas. Em 2026, o evento adota como eixo central a saúde mental na produção cultural, reunindo artistas, equipes, instituições, marcas, gestores e público em torno da discussão desse tema.

Segundo Jaqueline Fernandes, especialista em Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça e em Estudos Afro Latino Americanos e Caribenhos e criadora do Festival Latinidades, “agora que o Brasil avança no debate sobre a regulação e redução dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho, vemos, muitas vezes, profissionais da cultura não serem devidamente contemplados na discussão".

E acrescenta: “Se a arte e a cultura produzem sentido, afeto, reflexão e até saúde mental para seu público, é urgente que voltemos os olhares para quem sustenta esse campo nos bastidores e, com esse tema, também queremos ter uma conversa sobre o que é potência e cura nessa jornada em torno de bem-estar”.

A atuação do festival sobre o tema se estende além do período de realização. Em parceria com o Data_labe e o Coletivo Mawê, o Instituto Afrolatinas, responsável pelo Latinidades, prepara uma pesquisa de alcance nacional sobre saúde mental de profissionais da cultura, com lançamento previsto para junho, durante o próprio evento.

Programação para Nova York

A chegada do festival a Nova York, cidade com histórico de articulação e difusão de culturas afro-diaspóricas, indica uma nova etapa de expansão internacional. Esse movimento ocorre após a consolidação do Latinidades no Brasil como uma plataforma cultural e de incidência política voltada às mulheres negras. A presença internacional teve início com a participação no Carnaval de Notting Hill, em Londres, em 2024.

Na programação em Nova York, estão previstas sessões do filme “Afrolatinas: mulheres negras em movimentos”, nos dias 24 e 25 de julho, seguidas de debates nos bairros do Brooklyn e Harlem, reconhecidos por sua relevância na diáspora negra. A produção aborda a trajetória do Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e da Diáspora, celebrado em 25 de julho, data cuja mobilização contou com a atuação do próprio festival.

No dia 26 de julho, o Central Park recebe o “Afro-Latinas Concert”, realizado em parceria com o SummerStage e o Afro-Latino Festival. O evento gratuito reúne artistas da América Latina, Caribe e Estados Unidos em uma apresentação dedicada às mulheres negras. Entre os nomes confirmados estão Luedji Luna, com participação de Liniker, Susana Baca, Mai-Elka Prado Gil ao lado do Lush Song Collective, além da DJ Lady G e da DJ Agent DMZ.

A programação completa da 19ª edição do Festival Latinidades, incluindo atividades em Nova York, São Paulo e Brasília, será divulgada posteriormente.