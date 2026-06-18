Tiros são ouvidos na Times Square, em Nova York; suspeito é preso

A região da Times Square, em Nova York, registrou disparos de arma de fogo na tarde desta quinta-feira, por volta das 17h, no horário de Brasília. Após o incidente, agentes do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) isolaram o local, detiveram um suspeito e apreenderam uma arma. Até o momento, não há relatos de vítimas.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que os estampidos são ouvidos na área, seguidos pela reação de pessoas que estavam circulando pelo local.

As autoridades ainda não divulgaram a motivação dos disparos nem a identidade do detido. De acordo com veículos da imprensa dos Estados Unidos, o suspeito tem menos de 18 anos. A investigação permanece em andamento.

O episódio aconteceu durante o período de realização da Copa do Mundo da Fifa. Conhecida por receber grande fluxo de visitantes, a Times Square tem servido como ponto de concentração de torcedores que acompanham o torneio na cidade.