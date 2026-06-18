Tiros são ouvidos na Times Square, em Nova York; suspeito é preso

(Redes Sociais/Reprodução)
Repórter
Publicado em 18 de junho de 2026 às 20h23.
A região da Times Square, em Nova York, registrou disparos de arma de fogo na tarde desta quinta-feira, por volta das 17h, no horário de Brasília. Após o incidente, agentes do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) isolaram o local, detiveram um suspeito e apreenderam uma arma. Até o momento, não há relatos de vítimas.
Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que os estampidos são ouvidos na área, seguidos pela reação de pessoas que estavam circulando pelo local.
As autoridades ainda não divulgaram a motivação dos disparos nem a identidade do detido. De acordo com veículos da imprensa dos Estados Unidos, o suspeito tem menos de 18 anos. A investigação permanece em andamento.
O episódio aconteceu durante o período de realização da Copa do Mundo da Fifa. Conhecida por receber grande fluxo de visitantes, a Times Square tem servido como ponto de concentração de torcedores que acompanham o torneio na cidade.
BREAKING: Watch the moment shots are fired in Times Square (Manhattan, NYC).
Police have a suspect in custody.
No injuries reported.
Video Credit: @EarthCam pic.twitter.com/Z8hXC0STTm
— Breaking 4 News (@Breaking_4_News) June 18, 2026