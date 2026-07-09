Cartão virtual: como criar um e quando é a melhor hora para usar

Cartão virtual: como criar e usar a versão digital do cartão de crédito com mais segurança (Magnific/Reprodução)
Colaboradora
Publicado em 9 de julho de 2026 às 10h00.
O cartão virtual é uma versão digital do cartão de crédito ou débito, com número, validade e código de segurança (CVV) próprios, gerada pelo app do banco para que o titular não precise expor os dados do cartão principal em compras online. É uma tecnologia que surgiu em meio ao aumento de denúncias de golpes com cartões clonados e vazamentos de dados em lojas virtuais.
A proteção vem de um processo chamado tokenização. Em vez de transmitir o número real do cartão, o app do banco substitui essa informação por um token, um código criptografado que só funciona naquela transação ou período específico. Se os dados vazarem, esse token não pode ser usado para outra compra.
Essa camada extra de segurança, porém, só funciona quando o cartão virtual é usado da forma certa. Deixá-lo ativo por meses, com limite alto, transforma a versão digital em um segundo cartão permanente.
A vantagem aparece em situações em que o titular não tem controle sobre como o site armazena os dados de pagamento. As quatro condições de uso mais indicadas são:
Hoje em dia, são poucos os momentos em que o cartão físico vale mais a pena que o virtual. Por exemplo, em compras presenciais que exigem apresentação do cartão — como locadoras de veículos e hotéis que fazem pré-autorização no balcão.
Ingressos para shows e eventos que pedem o cartão usado na compra para retirada na bilheteria também podem gerar problemas com versões de uso único, já que os dados expiram antes do evento.
O processo de criar um cartão virtual é gratuito e leva menos de um minuto na maioria dos apps bancários.
Alguns bancos, como o Nubank, permitem criar cartões virtuais temporários, que expiram em 24 horas. São boas opções para compras que precisam de limites grandes.
Gerar o cartão na hora da compra — e não dias antes — reduz a janela de exposição dos dados. Após a transação, bloquear ou excluir o cartão virtual impede qualquer cobrança futura com aquelas informações.
Além disso, manter autenticação em dois fatores ativa no app do banco e monitorar o extrato com frequência para contestar cobranças não reconhecidas. O cartão virtual protege contra o vazamento de dados no site da loja, mas não substitui a segurança do próprio dispositivo, como a senha forte e biometria.