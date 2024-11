Ela é o momento: com o sucesso de "Ainda Estou Aqui", Fernanda Torres pode estar próxima de conquistar o primeiro Oscar de Melhor Atriz para o Brasil. O filme entrou para a lista dos elegíveis entre os internacionais, divulgada na última quinta-feira, 21, pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que compõe o juri da premiação.

Se for indicada, a atriz será a primeira brasileira em 25 anos a conquistar uma nomeação no Oscar, após Fernanda Montenegro, mãe da artista, perder a estatueta para Gwyneth Paltrow em 1999. Foi também nessa edição do prêmio que o Brasil recebeu a última indicação à categoria de Melhor Filme Internacional, com "Central do Brasil", de Walter Salles.

Fernanda Torres tem sido cotada pela imprensa nacional e internacional como uma das apostas para a estatueta pela memorável performance em "Ainda Estou Aqui". Passou a integrar as short-lists de vários veículos tradicionais de cultura, como Variety, Deadline, The Hollywood Reporter, entre outros. Recentemente, a Academia do Oscar compartilhou uma foto dela no tapete vermelho do Governors Awards que fez história: é uma das mais curtidas da história do perfil, com mais de 2,7 milhões de curtidas e 759 mil comentários.

Mas nem só por Eunice Paiva ela é famosa: a atriz coleciona no currículo uma porção de papéis em filmes e séries brasileiros. A EXAME POP separou abaixo 10 produções nacionais além de "Ainda Estou Aqui" com Fernanda Torres para assistir no streaming. Confira:

10 filmes e séries com Fernanda Torres

O Saneamento Básico (2007)

Entre os filmes mais subestimados do cinema brasileiro está "O Saneamento Básico", de Jorge Furtado, que reuniu os maiores atores do circuito nacional — Fernanda entre eles. Compõem o elenco ao lado dela Wagner Moura, Camila Pitanga, Lázaro Ramos, Bruno Garcia, entre outros. Conta a história de moradores batalham para conseguir tratamento de esgoto na pequena vila onde vivem, e produzem um filme para conseguir a verba necessária para isso.

Onde assistir: Globoplay

O Que é Isso, Companheiro? (1997)

Se engana quem pensa que Fernanda Torres está recebendo toda a atenção da Academia com um filme sobre a ditadura militar brasileira só em 2024. 27 anos antes, em 1997, a atriz já fazia parte do elenco de um dos pouquíssimos filmes brasileiros que conseguiu receber uma indicação ao Oscar de Melhor Filme Internacional, "O Que é Isso, Companheiro?".

A narrativa explora o trabalho do jornalista Fernando e seu amigo César, que abraçam a luta armada contra a regime militar no final da década de 1960, após a publicação do AI-5. Os dois se alistam em um grupo guerrilheiro de esquerda e, em uma das ações do grupo militante, César é ferido e capturado pelos militares. Fernando então planeja o sequestro do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Charles Burke Elbrick, para negociar a liberdade de César e de outros companheiros presos.

Onde assistir: Mubi, Prime Video, Globoplay

Terra Estrangeira (1995)

Antes de "Ainda Estou Aqui", o papel mais emblemático de Fernanda Torres no cinema era em "Terra Estrangeira", também de Walter Salles. A narrativa vem pela perspectiva de Paco (Fernando Alves Pinto), que decide viajar para Portugal, levando uma encomenda misteriosa. Sem perspectiva de vida no Brasil, por lá, ele conhece a brasileira Alex (Fernanda) e seu namorado Miguel (Alexandre Borges). Todos se envolvem em um esquema de contrabando.

Onde assistir: Netflix e Globoplay

Casa de Areia (2005)

Tal mãe, tal filha! Fernanda Torres e Montenegro já atuaram juntas algumas vezes no cinema e na TV, antes mesmo de dividirem o papel de Eunice Paiva no novo longa de Walter Salles. Um dos filmes no qual atuam juntas é o "Casa de Areia", de Andrucha Waddington, que conta a história de uma mulher grávida que perdeu o marido em um acidente e sua mãe lutam para sobreviver no rigoroso deserto do Nordeste brasileiro, com a ajuda de um morador local.

Onde assistir: Globoplay

Amor e Sorte (2020)

E por falar em papéis com mãe e filha, as duas Fernandas também já atuaram na minissérie "Amor e Sorte", que foi ao ar em setembro de 2020. A produção foca em quatro histórias completamente diferentes, mas com uma temática em comum: os relacionamentos durante o isolamento social forçado pela pandemia.

Onde assistir: Globoplay

A Mulher Invisível (2009)

Antes de Eunice e Rubens, Selton Mello já havia trabalhado com Fernanda Torres em algumas outras ocasiões na TV e no cinema. Uma delas foi no filme "A Mulher Invisível", de Claudio Torres, focado na história de Pedro (Selton), um homem que foi traído pela esposa e acaba encontrando a mulher ideal, Amanda. O problema é que ela existe somente na imaginação dele.

Onde assistir: Prime Video

Os Normais (2001-2003)

Mas nem só de drama vive a nossa Fernanda Torres — e especialmente as gerações mais jovens a conhecem pela faceta da comédia. Um dos papéis mais reconhecidos e amados da atriz na televisão foi na sitcom brasileira "Os Normais", protagonizada por Fernanda (Vani) e Luis Fernando Guimarães (Rui). A série relata o cotidiano nada normal dois noivos, que estão juntos há sete anos, mas ainda não se casaram oficialmente. E apesar de tantas reviravoltas, eles se consideram, sim, um casal super normal.

Além da série, que ficou muito famosa no Brasil, a história do Rui e da Vani ganhou também dois filmes.

Onde assistir: Globoplay

Jogo de Cena (2o07)

Outro grande papel de Fernanda no cinema foi em "Jogo de Cena", de Eduardo Coutinho. A produção foca em 83 mulheres que contaram sua história de vida em um estúdio, a atendendo a um anúncio de jornal. Vinte e três delas foram selecionadas e filmadas em junho de 2006. Em setembro do mesmo ano, várias atrizes interpretaram, a seu modo, as mesmas histórias.

Onde assistir: Netflix e Globoplay

Fim

Já nos dias mais atuais, para além do cinema, Fernanda também atuou ao lado de Marjorie Estiano para a série "Fim", original do Globoplay. O drama conta a história de um grupo de amigos cariocas que não acredita que a vida se limita a encontrar o amor e ser feliz para sempre. É uma narrativa sobre a vida, vista pelos olhos de quem acaba de deixá-la. Vale dizer que a produção recebeu uma indicação ao Melhores do Ano da TV Globo, na categoria de Séries do Ano.

Onde assistir: Globoplay

Tapas e Beijos (2011-2015)

Essa lista jamais ficaria completa sem uma das personagens mais icônicas que Fernanda Torres já interpretou: a tão amada Fátima, melhor amiga de Sueli (Andrea Beltrão) e funcionária da Djalma Noivas, no bairro de Copacabana, Rio de Janeiro. A comédia brasileira foi uma das séries mais aclamadas da TV Globo e relataa busca pelo grande amor das vidas de Fátima e Sueli, mesmo com seus relacionamentos muito tumultuados.

Onde assistir: Globoplay

'Ainda Estou Aqui' tem chances no Oscar?

O longa de Walter Salles foi a escolha da Academia de Cinema Brasileira neste ano para uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar de 2025. O elenco já passou por diversas cidades do mundo para promover e o filme e, nas últimas semanas, foi divulgado em revistas estadunidenses de relevância para os membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que compõem os votantes da premiação. A campanha tenta elegê-lo não só para a vaga entre os filmes internacionais, como também nas categorias de Melhor Filme, Melhor Atriz (Fernanda Torres), Melhor Ator Coadjuvante (Selton Mello), Melhor Direção (Walter Salles), Roteiro Adaptado (Murilo Hauser e Heitor Lorega) e Melhor Montagem (Affonso Gonçalves).

O filme já está na short-list de diversos veículos de imprensa tradicionais de cinema, como a Variety, IndieWire, Vanity Fair, The Guardian e The Hollywood Reporter, para a categoria de filmes estrangeiros. Fernanda Torres também tem chances na categoria de Melhor Atriz. A pré-seleção do Oscar será divulgada em dezembro e a lista dos indicados, em janeiro.

O Brasil já ganhou um Oscar?

O cinema nacional nunca conseguiu um prêmio do Oscar, muito embora já tenha conquistado algumas indicações na premiação. A última vez que recebeu uma indicação de Melhor Filme Internacional foi em 1999, com o longa também de Walter Salles, "Central do Brasil".

Veja abaixo a lista de filmes brasileiros que já foram indicados ao Oscar:

O Pagador de Promessas (1963) - Melhor Filme Internacional

O Quatrilho (1996) - Melhor Filme Internacional

O Que é Isso, Companheiro? (1998) - Melhor Filme Internacional

Central do Brasil (1999) - Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz (Fernanda Montenegro)

Uma História de Futebol (2001) - Melhor Curta-metragem em Live-action

Cidade de Deus (2004) - Melhor Diretor (Fernando Meirelles), Melhor Roteiro Adaptado (Bráulio Mantovani), Melhor Edição (Daniel Rezende), Melhor Fotografia

O Menino e o Mundo (2016) - Melhor Animação

Democracia em Vertigem (Melhor Documentário)

Onde assistir 'Ainda Estou Aqui'?

O filme com Fernanda Torres e Fernanda Montenegro está em cartaz nos cinemas desde o dia 7 de novembro. Não há previsão de quando o longa chega ao streaming.