Mestre da música 'de escritório' ultrapassa Taylor Swift no Youtube Music

Aphex Twin, pioneiro da IDM e ritmos vanguardistas nas décadas de 1990 e 2000, superou a popstar em número de plays na plataforma

Aphex Twin: músico britânico é queridinho da cena experimental, e, aparentemente, do algoritmo do YouTube também (Getty Images/Getty Images)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 06h42.

Em casas noturnas de bairros hipsters, lojas de discos de vinil, listening bars, festivais musicais underground e em nichos de "nerds de música" das redes sociais, o símbolo do produtor britânico Aphex Twin é visto em camisetas e publicações.

Pioneiro da IDM, gênero de música eletrônica experimental com características de música ambiente e de música industrial, ele é referência para várias gerações de artistas desde a década de 1990.

Essa fama nichada e fandom "cult", porém, conseguiu ultrapassar em ouvintes mensais a gigante da indústria pop Taylor Swift no YouTube Music.

Aphex Twin tem atualmente na plataforma de streaming um total de 448 milhões de ouvintes mensais. O número é tão alto que superou a superestrela pop Taylor Swift, que soma 399 milhões de ouvintes mensais.

Como o YouTube Music conta os ouvintes mensais?

Os números do YouTube Music são calculados a partir de uma métrica que reúne a atividade em todas as frentes do YouTube.

A soma inclui os streams no YouTube Music, as visualizações de videoclipes nas páginas oficiais dos artistas no site do YouTube e o consumo passivo de músicas, tanto no YouTube Shorts quanto em conteúdos gerados por fãs.

Essa é a maneira que Aphex Twin provavelmente conseguiu acumular números tão expressivos.

Hit viral, apesar do baixo apelo comercial

Um dos motivos por trás desse aumento de ouvintes mensais é o uso viral de QKThr em edits no TikTok e Reels. A música faz parte do seu álbum Drukqs, de 30 faixas e quase duas horas de duração, lançado em 2001, e é usada nas redes sociais há pelo menos dois anos.

Esse uso do som se estendeu ao YouTube Shorts, de onde o alto número de ouvintes mensais pode ter saído.

Outra explicação possível é o uso de seus álbuns, no streaming ou no website, como som ambiente durante o trabalho ou arrumação da casa. Esse tipo de hábito de escuta também pode aumentar o número de ouvintes de um artista.

