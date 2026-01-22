Mestre da música 'de escritório' ultrapassa Taylor Swift no Youtube Music

Aphex Twin: músico britânico é queridinho da cena experimental, e, aparentemente, do algoritmo do YouTube também (Getty Images/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 06h42.
Em casas noturnas de bairros hipsters, lojas de discos de vinil, listening bars, festivais musicais underground e em nichos de "nerds de música" das redes sociais, o símbolo do produtor britânico Aphex Twin é visto em camisetas e publicações.
Pioneiro da IDM, gênero de música eletrônica experimental com características de música ambiente e de música industrial, ele é referência para várias gerações de artistas desde a década de 1990.
Essa fama nichada e fandom "cult", porém, conseguiu ultrapassar em ouvintes mensais a gigante da indústria pop Taylor Swift no YouTube Music.
Aphex Twin tem atualmente na plataforma de streaming um total de 448 milhões de ouvintes mensais. O número é tão alto que superou a superestrela pop Taylor Swift, que soma 399 milhões de ouvintes mensais.
Os números do YouTube Music são calculados a partir de uma métrica que reúne a atividade em todas as frentes do YouTube.
A soma inclui os streams no YouTube Music, as visualizações de videoclipes nas páginas oficiais dos artistas no site do YouTube e o consumo passivo de músicas, tanto no YouTube Shorts quanto em conteúdos gerados por fãs.
Essa é a maneira que Aphex Twin provavelmente conseguiu acumular números tão expressivos.
Um dos motivos por trás desse aumento de ouvintes mensais é o uso viral de QKThr em edits no TikTok e Reels. A música faz parte do seu álbum Drukqs, de 30 faixas e quase duas horas de duração, lançado em 2001, e é usada nas redes sociais há pelo menos dois anos.
Esse uso do som se estendeu ao YouTube Shorts, de onde o alto número de ouvintes mensais pode ter saído.
Outra explicação possível é o uso de seus álbuns, no streaming ou no website, como som ambiente durante o trabalho ou arrumação da casa. Esse tipo de hábito de escuta também pode aumentar o número de ouvintes de um artista.