Após hiato de 4 anos, Harry Styles lança música nova hoje; confira

A espera acabou! Você que é fã de Harry Styles pode comemorar. O cantor britânico vai lançar uma nova música após um hiato de quatro anos desde seu último lançamento, o álbum "Harry's House", de 2022, vencedor do Grammy.

O novo single, chamado "Aperture", será lançado à meia-noite desta sexta-feira, dia 23, no Reino Unido. Ou seja, às 21h no horário de Brasília desta quinta-feira. A canção será a primeira que os fãs vão ouvir do novo álbum "Kiss All The Time. Disco, Ocasionally".

Segundo o artista publicou em suas redes sociais, o disco está previsto para 6 de março.

Os fãs já haviam especulando o retorno do ex-One Direction após uma série de outdoors em cidades como Nova York, Madri, Roma e até em São Paulo com frases como "Nós pertencemos um ao outro" e "Nos vemos em breve", títulos de músicas do novo álbum.

Durante a tarde da última quarta-feira, 21, em São Paulo, fãs puderam ouvir a faixa em primeira mão. Isso porque o artista escolheu lojas de vinis pelo mundo onde os fãs poderiam ouvir a música antecipadamente.

Harry Styles retoma carreira

"Kiss All The Time. Disco, Occasionally" amplia a discografia solo do cantor, iniciada com "Harry Styles" (2017), "Fine Line" (2019) e "Harry’s House" (2022). Antes da carreira solo, Styles integrou a "One Direction", grupo que marcou o pop na década passada.

O título sugere referências à disco music, gênero popularizado nos anos 1970. Styles é conhecido por incorporar elementos de décadas anteriores em sua obra.

A produção executiva é de Kid Harpoon, colaborador frequente do artista nos três álbuns anteriores. O projeto será lançado pela Columbia Records e terá disponibilidade em diferentes formatos físicos e colecionáveis, incluindo vinil, CD e fitas cassete.