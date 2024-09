'Velhos Bandidos': Fernanda Montenegro e Bruna Marquezine estrelam em novo filme; veja o que esperar

Após estrelar no premiado drama "Ainda Estou Aqui", vencedor do prêmio de Melhor Roteiro no 81º Festival Internacional de Cinema de Veneza e escolha do Brasil para representação no Oscar de Melhor Filme Internacional, a atriz Fernanda Montenegro, indicada ao Oscar de Melhor Atriz, vai embarcar em breve em uma nova produção, dessa vez de comédia: "Velhos Bandidos", com direção de Claudio Torres.

Montenegro fará par com Ary Fontoura, de 91 anos. Os dois contracenam com Bruna Marquezine, Lázaro Ramos e Vladimir Brichta. A produção inicia as gravações na próxima segunda-feira, 30 de setembro, no Rio de Janeiro.

A produção é da Conspiração e o roteiro é escrito por Cláudio Torres, Fabio Mendes e Renan Flumian. O longa também tem produção de Renata Brandão, Juliana Capelini e Tania Pacheco.

Qual é o enredo de 'Velhos Bandidos'?

"Velhos Bandidos" acompanha o casal de aposentados Marta (Fernanda Montenegro) e Rodolfo (Ary Fontoura), enquanto planejam um enorme assalto a um banco. Para o roubo ser perfeito, eles precisam de um casal de jovens assaltantes, Nancy e Sid, interpretados por Bruna Marquezine e Vladimir Brichta, que viram parceiros no crime.

O maior problema do grupo de ladrões é o obstinado investigador Oswaldo (Lázaro Ramos).

Quando estreia 'Velhos Bandidos'?

A estreia está prevista para 2025.