Disney expande lançamentos de filmes no dinâmico mercado chinês

Disney aposta no crescimento no mercado chinês

A Walt Disney Company revelou planos de ampliar suas atividades no mercado chinês em 2025, com o fortalecimento de sua presença nas redes sociais locais e um aumento nas exibições de filmes. Parcerias com plataformas populares, como Douyin, Xiaohongshu e Bilibili, estão no centro dessa estratégia, que visa adaptar o conteúdo às preferências do público.

Carol Choi, vice-presidente de estratégia de conteúdo da Disney para a Ásia-Pacífico, destacou que a China é um dos mercados de crescimento mais rápido na região. A executiva afirmou que a empresa está ajustando suas estratégias para criar uma conexão mais forte com os consumidores chineses.

Novos lançamentos no horizonte

Entre os principais lançamentos para o público chinês estão “Mufasa: O Rei Leão”, que estreia em 20 de dezembro, e “Moana 2”, com chegada aos cinemas marcada para 29 de novembro. Outras produções aguardadas incluem Zootopia 2 e “The Mandalorian and Grogu”, ampliando o portfólio da Disney no país.

Para promover “Moana 2”, a Disney investiu em uma campanha no Xiaohongshu direcionada ao público familiar. Além disso, documentários como “Queens” da National Geographic foram disponibilizados em plataformas como iQiyi e Youku, reforçando a diversificação de conteúdo.

Adaptação às preferências locais

A capacidade de entender as nuances culturais do público tem sido uma prioridade para a Disney. “A chave é compreender as nuances culturais e oferecer experiências que ressoem com o público”, afirmou Choi. Um exemplo dessa adaptação é o foco nos filmes no idioma original, uma preferência identificada entre os chineses, enquanto outros mercados asiáticos, como o japonês, preferem produções dubladas.

Com essas iniciativas, a Disney busca solidificar sua presença em um mercado competitivo e altamente dinâmico, aproveitando tanto o cinema quanto as plataformas digitais para engajar o público chinês de maneira mais efetiva.