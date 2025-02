Fernanda Torres é aposta do New York Times para o Oscar de Melhor Atriz

A campanha do Oscar para "Ainda Estou Aqui" tem tido bons resultados em premiações no mundo todo e, ao que tudo indica, o Brasil deve sair do Teatro Dolby com pelo menos uma estatueta em mãos. Ou, para o New York Times, duas.

Em um artigo recente, o jornal colocou Fernanda Torres como uma das apostas para ganhar o prêmio de Melhor Atriz, onde a brasileira está indicada ao lado de nomes de peso da indústria cinematográfica, como a americana Demi Moore.

"Nenhuma corrida me dá mais agitação do que esta. Moore fez discursos de retorno arrasadores enquanto ganhava os principais prêmios no SAG, Critics Choice e no Globo de Ouro. Madison pontuou no BAFTA e no Independent Spirit Awards, e ela lidera o filme que provavelmente ganhará o prêmio de melhor filme. E então tem Torres, que estrela o filme brasileiro 'I'm Still Here': vale a pena ser a última concorrente que as pessoas assistem, e ela está recebendo muitos votos de membros da Academia que estão apenas agora se atualizando com seu filme. Com as coisas tão próximas entre Moore e Madison, eu me pergunto se os eleitores não ficarão tentados a escolher Torres como uma alternativa de terceiro partido. Ainda assim, qualquer uma dessas mulheres pode ganhar", escreveu o New York Times.

A cerimônia do Oscar de 2025 será realizada neste domingo, 2, às 21h. A EXAME acompanha a premiação ao vivo com especialistas a partir das 19h30.

Uma trajetória de sucesso

A produção dirigida por Walter Salles tem sido amplamente reconhecida no cenário internacional.

Estreou no 81º Festival Internacional de Cinema de Veneza, em setembro, e recebeu o prêmio de Melhor Roteiro. Desde então, coleciona conquistas em eventos prestigiados como o Globo de Ouro, Gold Derby Film Awards (5 prêmios), Dorian Awards, Festival Internacional de Cinema de Roterdã, Prêmio APCA e Festival de Cinema de Palm Springs.

Com mais de 50 festivais na conta, a obra também concorreu ao Critics Choice Awards e ao Bafta, o 'Oscar Britânico'.

Walter Salles, diretor do longa, faz questão de reforçar o peso do elenco e da equipe na construção dessa história: “Nada teria acontecido se não fosse pelo livro extraordinário de Marcelo Rubens Paiva, sem os atores excepcionais que, como Fernanda Torres, Fernanda Montenegro e Selton Mello, deram vida à Eunice e Rubens Paiva na tela. Também foram essenciais o excelente roteiro de Murilo Hauser e Heitor Lorega e o talento de uma equipe e de uma família de atores que trabalharam duro para tornar o filme possível”, afirma Salles.

Impacto global e bilheteria alta

A trajetória vitoriosa de "Ainda Estou Aqui" também se reflete nas bilheterias. Com mais de R$ 100 milhões arrecadados, a produção se tornou a quinta maior bilheteria da história do cinema brasileiro, levando mais de 5 milhões de pessoas aos cinemas. No mercado internacional, a recepção também é positiva: nos Estados Unidos, a bilheteria local já ultrapassa US$ 3,5 milhões.

Com um orçamento estimado de US$ 8,8 milhões, segundo o IMDb, a produção conta com a distribuição da Sony Pictures e ainda está em exibição em países como França, Itália e Portugal. Nos Estados Unidos, estreou em 17 de janeiro e segue em cartaz em mais de 700 salas.