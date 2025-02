Entra 'Anora', sai 'Ainda Estou Aqui': as previsões da Variety para o Oscar 2025

A 97ª edição do Oscar acontece neste domingo, 2, e promete uma disputa acirrada pelo prêmio de Melhor Filme. Entre os principais concorrentes, "Ainda Estou Aqui", "Anora", "O Brutalista" e "Conclave" se destacam.

A produção que lidera em indicações é "Emilia Pérez", musical criminal da Netflix que fez história com 13 nomeações e se tornou o filme estrangeiro mais indicado da premiação. Mas a campanha sofreu um grande revés após a maré de controvérsias envolvendo a protagonista Karla Sofía Gascón, o que pode ter eliminado as chances do longa de vencer o principal prêmio da noite.

Para a Variety, uma das maiores revistas de cultura dos Estados Unidos, o cenário do Oscar oscilou entre vários possíveis vencedores nos últimos meses, mas agora a disputa parece focada em três títulos. "Anora", de Sean Baker, cresceu na reta final após vitórias dos prêmios do Sindicato dos Diretores (DGA) e do Sindicato dos Produtores (PGA). No entanto, um detalhe preocupa os especialistas da revista: o filme perdeu os principais prêmios de roteiro até agora — etapa essencial para conquistar melhor filme nos últimos anos.

Já "O Brutalista", de Brady Corbet, é um caso peculiar para a equipe da revista. O filme é o mais longo da categoria e sua performance no Oscar pode variar entre zero e cinco estatuetas. O histórico de produções como "Elvis" mostra que essa imprevisibilidade nem sempre termina bem.

Por fim, "Conclave", de Edward Berger, surge como a possível zebra da temporada. A trama ambientada no Vaticano pode apelar especialmente para os votantes mais velhos da Academia, repetindo o feito de "Argo" (2012), que levou o Oscar de Melhor Filme sem uma indicação a melhor diretor. Com vitórias no BAFTA e no SAG Awards, as apostas são que "Conclave" pode surpreender e seguir o caminho de "Shakespeare Apaixonado" (1998), que virou o jogo contra "O Resgate do Soldado Ryan" e tirou o prêmio de Melhor Atriz de Fernanda Montenegro, que concorria com "Central do Brasil".

Além da disputa apertada, a cerimônia deste ano traz outro fato curioso: a soma dos tempos de exibição dos 10 indicados a melhor filme totaliza impressionantes 24 horas e 45 minutos. Isso significa que quem tentar assistir a todos antes do evento pode terminar a maratona apenas a tempo das festas pós-Oscar.

Netflix de mãos vazias?

Mesmo sem força na corrida por melhor filme, a Netflix ainda tem esperanças em categorias como atriz coadjuvante, com Zoe Saldaña, e melhor canção original, com "El Mal". Caso perca essas disputas, "Emilia Pérez" pode se juntar a "The Turning Point" (1977) e "A Cor Púrpura" (1985) como os filmes mais indicados a saírem da premiação de mãos vazias.

EXAME no Oscar

O Oscar de 2025 acontece no dia 2 de março. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube.

Confira as previsões da Variety para o Oscar 2025:

Melhor Filme

"Anora"

Melhor Atriz

Demi Moore - "A Substância"

Melhor Ator

Adrien Brody - "O Brutalista"

Melhor Atriz Coadjuvante

Isabela Rossellini - "Conclave"

Melhor Ator Coadjuvante

Kieran Culkin - "A Verdadeira Dor"

Melhor Direção

Sean Baker -“Anora”

Melhor Filme Internacional

"Ainda Estou Aqui"

Melhor Figurino

"Wicked" - Paul Tazewell

Melhor Trilha Sonora

"O Brutalista"

Melhor Som

“Duna: Parte 2”

Melhor Canção Original

"The Journey" - "Batalhão 6888"

Melhor Roteiro Adaptado

"Conclave"

Melhor Roteiro Original

"A Verdadeira Dor"

Melhor Animação

“O Robô Selvagem”

Melhor Curta de Animação

“Magic Candies"

Melhor Curta-Metragem em Live-Action

"Anuja"

Maquiagem e Penteado

"A Substância"

Melhor Documentário

“Porcelain War”

Melhor Documentário de Curta-Metragem

"I Am Ready, Warden"

Melhor Edição

"Conclave"

Efeitos Visuais

"Duna: Parte 2"

Melhor Fotografia

“O Brutalista”

Melhor Design de Produção

"Wicked"

Quem são os indicados ao Oscar 2025?

Veja a lista completa de indicados à maior premiação do cinema aqui.

Fernanda Torres tem chances no Oscar?

Fernanda Torres, intérprete de Eunice Paiva em "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, foi a primeira brasileira a vencer o Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz e tem boas chances de fazer história, mais uma vez, na premiação do Oscar. Ela compete com Demi Moore ("A Substância"), Mikey Madison ("Anora"), Karla Sofía Gascón ("Emilia Perez") e Cynthia Erivo ("Wicked").

A atriz também é a primeira brasileira nos últimos 26 anos a concorrer por um papel de drama no Oscar. A última (e até então, única) foi a própria mãe, Fernanda Montenegro — nomeada em 1999 pelo papel em "Central do Brasil", também indicado a Melhor Filme Internacional.

O Brasil nunca ganhou um Oscar em nenhuma das categorias, vale dizer.

'Ainda Estou Aqui' tem chances no Oscar?

Desde “Central do Brasil”, também de Walter Salles, o Brasil não era indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional. Naquele ano (1999), Fernanda Montenegro também estava na disputa na categoria de Melhor Atriz. A estatueta mesmo, nem Walter, nem Fernanda levaram para casa.

26 anos depois, "Ainda Estou Aqui" não só quebrou o jejum de "Central do Brasil", como marcou o começo de uma lista de ineditismos: foi indicado a Melhor Atriz, Melhor Filme Internacional e Melhor Filme, a maior categoria da premiação, em que a indústria cinematográfica brasileira nunca havia conquistado uma nomeação.

O novo filme de Walter Salles já ultrapassou a marca de 5 milhões de espectadores e R$ 100 milhões em bilheterias. Abriu em primeiro lugar na semana de estreia no Brasil e em Portugal, e em segundo lugar nos Estados Unidos, país no qual ficou em cartaz em 700 salas de cinema. Tem sido listado por críticos de todo o mundo como a principal aposta do ano para Melhor Filme Internacional, e Fernanda Torres é considerada favorita ao prêmio de Melhor Atriz, ao lado de Demi Moore.

O longa é uma coprodução entre Brasil e França, o primeiro original da Globoplay, com produção da VideoFilmes, RTFeatures e MactProdutions em parceria com a ARTE France e Conspiração. A distribuição será feita também pela Sony Pictures.

Quando será o Oscar de 2025?

A 97ª edição do Oscar será no dia 2 de março em Los Angeles (Califórnia, EUA), no Teatro Dolby.

Onde assistir ao Oscar de 2025?

A premiação completa será exibida na TV Globo, TNT e no streaming, pela Max. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube a partir das 19h30.

Que horas começa a cerimônia do Oscar de 2025?

O início da cerimônia está previsto para as 21h (horário de Brasília).