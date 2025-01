'Ainda Estou Aqui': produção de filme brasileiro custou apenas 1% do valor de 'Wicked'; veja lista

O Oscar 2025 trouxe uma celebração histórica para o cinema brasileiro. Pela primeira vez, uma produção nacional está concorrendo ao prêmio mais prestigiado da noite, a categoria de Melhor Filme.

O longa Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles e inspirado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, representa um marco para o setor audiovisual do país.

Com um custo de produção de US$ 1,5 milhão cerca de R$ 8,8 milhões, na cotação atual, segundo o IMDb, o longa brasileiro é o mais barato entre os indicados deste ano. Em contraste, o filme de ficção científica Duna: Parte 2, o longa mais caro da lista, foi produzido com US$ 190 milhões, valor 126 vezes maior.

O filme, estrelado por Fernanda Torres — vencedora do Globo de Ouro de Melhor Atriz e também indicada ao Oscar na mesma categoria —, foi produzido com um orçamento que equivale a apenas 1% do valor gasto em Wicked. Este, por sua vez, é o segundo maior sucesso de bilheteria mundial entre os indicados, ficando atrás apenas de Duna: Parte 2.

Confira os orçamentos dos filmes indicados ao principal prêmio do Oscar, do mais barato ao mais caro:

Ainda Estou Aqui: US$ 1,5 milhão Anora: US$ 6 milhões O Brutalista: US$ 10 milhões (estimativa) Conclave: US$ 20 milhões Nickel Boys: US$ 23,2 milhões Emilia Pérez: US$ 25 milhões A Substância: US$ 17,5 milhões Um Completo Desconhecido: US$ 70 milhões Wicked: US$ 150 milhões Duna: Parte 2: US$ 190 milhões

Sucesso de bilheteria

Entre os indicados ao principal prêmio do Oscar deste ano, Duna: Parte 2 lidera o ranking com uma bilheteria mundial impressionante de US$ 714,4 milhões.

O filme de ficção científica arrecadou US$ 282,1 milhões na América do Norte e US$ 432,3 milhões no mercado internacional, consolidando sua posição como o filme mais lucrativo entre os concorrentes.

Na sequência, Wicked garantiu US$ 466,4 milhões em bilheterias globais até dezembro de 2024, posicionando-se como o segundo maior sucesso financeiro. Já no meio do ranking, produções como A Substância (US$ 50,6 milhões) e Um Completo Desconhecido (US$ 59,8 milhões) destacam a força de produções de médio porte.

Confira a bilheteria dos filmes indicados ao principal prêmio do Oscar*:

"Duna: Parte 2": filme teve maior valor de produção e bilheteria entre indicados ao Oscar (Warner Bros/Duna/Divulgação)

Duna: Parte 2 : US$ 714,4 milhões US$ 282,1 milhões (EUA/Canadá)

US$ 432,3 milhões (Internacional) Wicked : US$ 466,4 milhões (até dezembro de 2024) A Substância : US$ 50,6 milhões US$ 16,9 milhões (EUA/Canadá)

US$ 33,7 milhões (Internacional) Anora : US$ 33,5 milhões US$ 14,8 milhões (EUA/Canadá)

Us$ 18,7 milhões (Internacional) Conclave : US$ 31,7 milhões (até 21 de janeiro de 2025) Ainda Estou Aqui : US$ 14,1 milhões (até janeiro de 2025, apenas no Brasil) Emilia Pérez : US$ 10,7 milhões (apenas internacional) O Brutalista : US$ 5,4 milhões (até 17 de janeiro de 2025) Nickel Boys : US$ 1,4 milhões US$ 1,0 milhão (EUA/Canadá)

US$ 356,592 (Internacional) Um Completo Desconhecido : US$ 59,8 milhões (apenas EUA/Canadá, até 25 de dezembro de 2024)

*Foram usados os seguintes sites para os dados de bilheteria: