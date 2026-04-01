Feriados de abril: veja o calendário de feriados e emendas para o mês

(Freepik)
Redação Exame
Publicado em 1 de abril de 2026 às 08h53.
Planejar folgas e compromissos fica mais fácil com o calendário em mãos. Em abril de 2026, o Brasil terá dois feriados nacionais, ambos em dias úteis, o que abre espaço para descanso prolongado.
Segundo o calendário oficial, as datas são:
Abril terá ao menos uma oportunidade direta de descanso prolongado:Sexta-feira Santa (03/04): emenda natural com o fim de semana, formando três dias de folga.
No caso de Tiradentes, em 21 de abril (terça-feira), a possibilidade de emenda depende de acordos entre empresas e trabalhadores.
Segundo o calendário oficial, os próximos feriados nacionais serão:
O ano de 2026 será favorável para quem gosta de prolongar o descanso. Veja as principais oportunidades:
Sim. Embora a CLT proíba atividades em feriados, há exceções para setores essenciais, como indústria, comércio, transportes, segurança, serviços funerários e comunicação. Também é permitido trabalhar quando há Convenção Coletiva autorizando o funcionamento.
Quem trabalha no feriado tem direito a remuneração em dobro ou a um dia de descanso compensatório. As horas também podem ser registradas em banco de horas, conforme acordo individual ou coletivo.
A definição costuma estar em acordos coletivos ou convenções firmadas entre sindicatos e empregadores. Quando não há norma coletiva, empresa e funcionário podem negociar, desde que haja concordância e respeito à legislação. Caso não exista acordo, o pagamento em dobro é obrigatório.
A ausência, quando o trabalhador foi convocado, pode ser tratada como descumprimento de ordem. No entanto, a demissão por justa causa não costuma ser aplicada de forma isolada. Normalmente, há advertências e avaliação da recorrência da conduta. A falta sem justificativa pode gerar desconto do dia não trabalhado.
Empregados temporários também têm direito à folga compensatória ou ao pagamento em dobro. Algumas condições podem variar conforme o contrato firmado com a empresa.
No regime intermitente, o valor da hora trabalhada já deve incluir adicionais referentes a feriados e horas extras, conforme estabelecido no contrato. O pagamento é feito apenas pelos dias efetivamente trabalhados, inclusive quando o serviço ocorre em feriados.