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Feriados de abril: veja o calendário de feriados e emendas para o mês

Abril terá ao menos uma oportunidade direta de descanso prolongado; veja datas

(Freepik)

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Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 1 de abril de 2026 às 08h53.

Planejar folgas e compromissos fica mais fácil com o calendário em mãos. Em abril de 2026, o Brasil terá dois feriados nacionais, ambos em dias úteis, o que abre espaço para descanso prolongado.

Feriados de abril em 2026

Segundo o calendário oficial, as datas são:

Há chance de feriadão?

Abril terá ao menos uma oportunidade direta de descanso prolongado:

Sexta-feira Santa (03/04): emenda natural com o fim de semana, formando três dias de folga.

No caso de Tiradentes, em 21 de abril (terça-feira), a possibilidade de emenda depende de acordos entre empresas e trabalhadores.

Próximos feriados nacionais em 2026

Segundo o calendário oficial, os próximos feriados nacionais serão:

  • 3 de abril (sexta-feira) – Sexta-feira Santa
  • 21 de abril (terça-feira) – Tiradentes
  • 1º de maio (sexta-feira) – Dia do Trabalho
  • 4 de junho (quinta-feira) – Corpus Christi (ponto facultativo)
  • 7 de setembro (segunda-feira) – Independência do Brasil
  • 12 de outubro (segunda-feira) – Nossa Senhora Aparecida
  • 2 de novembro (segunda-feira) – Finados
  • 15 de novembro (domingo) – Proclamação da República
  • 20 de novembro (sexta-feira) – Dia da Consciência Negra
  • 25 de dezembro (sexta-feira) – Natal

Oportunidades de feriadões e emendas

O ano de 2026 será favorável para quem gosta de prolongar o descanso. Veja as principais oportunidades:

  • Sexta-feira Santa: 03/04 → emenda com fim de semana.
  • Dia do Trabalho: 01/05 (sexta) → feriadão de 3 dias.
  • Corpus Christi: 04/06 (quinta) → com emenda na sexta, 4 dias livres.
  • Independência do Brasil: 07/09 (segunda) → feriadão natural.
  • Nossa Senhora Aparecida: 12/10 (segunda) → 3 dias de descanso.
  • Finados: 02/11 (segunda) → feriadão.
  • Consciência Negra: 20/11 (sexta) → emenda com fim de semana.
  • Natal: 25/12 (sexta) → 3 dias consecutivos.

Direitos, obrigações e regras para trabalho no feriado

O trabalhador pode ser convocado?

Sim. Embora a CLT proíba atividades em feriados, há exceções para setores essenciais, como indústria, comércio, transportes, segurança, serviços funerários e comunicação. Também é permitido trabalhar quando há Convenção Coletiva autorizando o funcionamento.

Direito ao pagamento em dobro ou folga

Quem trabalha no feriado tem direito a remuneração em dobro ou a um dia de descanso compensatório. As horas também podem ser registradas em banco de horas, conforme acordo individual ou coletivo.

Quem decide entre pagamento ou folga?

A definição costuma estar em acordos coletivos ou convenções firmadas entre sindicatos e empregadores. Quando não há norma coletiva, empresa e funcionário podem negociar, desde que haja concordância e respeito à legislação. Caso não exista acordo, o pagamento em dobro é obrigatório.

Falta no feriado pode gerar justa causa?

A ausência, quando o trabalhador foi convocado, pode ser tratada como descumprimento de ordem. No entanto, a demissão por justa causa não costuma ser aplicada de forma isolada. Normalmente, há advertências e avaliação da recorrência da conduta. A falta sem justificativa pode gerar desconto do dia não trabalhado.

Regras para trabalhadores temporários

Empregados temporários também têm direito à folga compensatória ou ao pagamento em dobro. Algumas condições podem variar conforme o contrato firmado com a empresa.

Regra para trabalho intermitente

No regime intermitente, o valor da hora trabalhada já deve incluir adicionais referentes a feriados e horas extras, conforme estabelecido no contrato. O pagamento é feito apenas pelos dias efetivamente trabalhados, inclusive quando o serviço ocorre em feriados.

 

 

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