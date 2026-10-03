A profissão que mais cresceu com a IA é justamente a que ninguém previa

Quando uma nova tecnologia ganha espaço, é fácil imaginar que os cargos mais procurados serão aqueles diretamente ligados à criação dela. Programadores, cientistas de dados e especialistas em tecnologia costumam aparecer primeiro nessa lista mental.

Só que os dados do LinkedIn apontam para uma profissão específica que vem crescendo em ritmo acelerado no Brasil e em outros mercados.

O cargo aparece entre os que mais avançaram nos últimos anos e ganhou espaço justamente à medida que empresas passaram da experimentação com IA para a tentativa de colocá-la para funcionar no dia a dia.

A resposta está em uma função que combina programação, dados e inteligência artificial.

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A profissão que chegou ao topo

Segundo o LinkedIn, engenheiro de inteligência artificial foi a profissão que mais cresceu no Brasil nos últimos três anos.

O levantamento considera a evolução dos cargos ocupados por profissionais na plataforma.

O movimento também aparece em outros países. No ranking global do LinkedIn, o cargo ficou entre as profissões que mais cresceram em 15 dos 21 mercados analisados e ocupou a primeira posição nos Estados Unidos, Reino Unido e Holanda.

Depois de testar chatbots e ferramentas generativas, empresas passaram a buscar formas de integrar a IA a produtos, serviços e processos internos.

O que faz um engenheiro de IA?

O profissional desenvolve e coloca em funcionamento soluções que utilizam inteligência artificial para resolver problemas específicos.

A rotina pode envolver criar aplicações com IA generativa, trabalhar com dados, integrar ferramentas aos sistemas de uma empresa, avaliar resultados e ajustar as soluções para que funcionem de maneira consistente em situações reais.

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Também entram nessa conta tecnologias de aprendizado de máquina e ferramentas capazes de analisar grandes volumes de dados para gerar previsões, classificações ou respostas.

Por que esse cargo cresceu agora?

A popularização da IA generativa aumentou a demanda das empresas pela incorporação desse tipo de ferramenta às suas operações.

O desafio está em fazer a tecnologia funcionar de forma contínua, lidar com dados da companhia e responder a necessidades específicas do negócio.

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Precisa saber programar?

Para a engenharia de IA tradicional, sim. Programação, dados, aprendizado de máquina e infraestrutura fazem parte das competências necessárias para desenvolver e colocar essas soluções em produção.

Mas o crescimento da tecnologia não significa que todos os profissionais precisarão virar engenheiros.

A expansão da IA também abre espaço para funções ligadas à implementação, adoção e integração da tecnologia em diferentes áreas.

O que os dados mostram é uma transformação mais ampla: à medida que a IA entra nas operações das empresas, cresce a demanda por quem consegue fazer a ponte entre a tecnologia e aquilo que precisa funcionar na prática.