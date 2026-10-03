Patrus cresce e PT tenta transformar força de Lula em vaga no 2º turno em Minas

RESUMO ＋ Patrus Ananias (PT) chegou a 16% das intenções de voto para o governo de Minas Gerais no Datafolha divulgado em 1º de outubro e aparece sozinho na segunda colocação, atrás de Cleitinho Azevedo (Republicanos), com 40%. A campanha petista pretende intensificar a associação de Patrus ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na reta final, embora integrantes do partido e a cientista política Helcimara Telles avaliem que a transferência de votos entre as duas candidaturas não é automática.

Depois de meses de indefinição sobre quem dividiria com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o principal palanque da esquerda em Minas Gerais, o PT chega à reta final do primeiro turno com Patrus Ananias em uma posição mais competitiva na disputa pelo governo estadual.

O deputado federal cresceu nas últimas rodadas de pesquisas e passou a ocupar sozinho o segundo lugar no Datafolha, abrindo distância sobre Alexandre Kalil (PDT).

No levantamento divulgado na quinta-feira, 1º, Patrus chegou a 16% das intenções de voto, um ponto acima dos 15% registrados na semana passada. Kalil passou de 9% para 11%. A distância para o líder, no entanto, continua ampla: Cleitinho Azevedo (Republicanos) segue com 40%.

Segundo o agregador de pesquisas EXAME/Inteligov, Cleitinho pontua 38,01%, Patrus, 16,48%, e Kalil, 9,06%.

O avanço dá ao PT uma possibilidade que o partido tenta transformar em tendência nos últimos dias de campanha: aproximar o desempenho de Patrus da força eleitoral de Lula no Estado. Essa transferência, porém, está longe de ser automática.

O Datafolha realizado no estado entre 8 e 10 de setembro mostrou Lula com 37% das intenções de voto para presidente e Flávio Bolsonaro (PL) com 35%, em empate técnico. Na disputa pelo governo, Patrus aparecia no mesmo período com 13%, distante dos 37% de Cleitinho.

A diferença repete um comportamento já observado nas eleições anteriores. Em 2022, Romeu Zema, então no Novo, foi reeleito governador no primeiro turno com 56,18% dos votos válidos, enquanto Lula venceu Jair Bolsonaro (PL) em Minas no segundo turno presidencial, por 50,20% a 49,80%.

Uma parcela do eleitorado mineiro, portanto, combinou escolhas de campos políticos diferentes para presidente e governador.

Para a professora de Ciência Política da UFMG e presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais (Abrapel), Helcimara Telles, a entrada de Patrus ajudou a reorganizar o eleitorado identificado com a esquerda após meses de indefinição.

“O eleitor que se identifica com Lula e com o PT passou a ter um candidato claramente identificado com esse campo. Isso ajuda a reduzir a dispersão desse voto”, considera.

Helcimara avalia que o avanço de Patrus também pode ser explicado pelo aumento da visibilidade da candidatura e pela aproximação de eleitores que estavam divididos ou indecisos.

“Há também um efeito de concentração, que é quando uma candidatura ganha maior alcance e passa a ser atrelada ao nome de Lula. Parte do eleitorado que estava dividido ou indeciso pode começar a se aproximar dela. Então, esse crescimento de Patrus não significa que ele tenha incorporado todo o eleitor de Lula”, diz.

Patrus e Lula em comício do presidente em Minas Gerais na sexta-feira, 2

Patrus terá nome mais associado a Lula

A própria campanha reconhece que o apoio do presidente, sozinho, não resolve em nada a diferença entre as duas candidaturas.

O coordenador-geral da campanha, o ex-vereador Pedro Patrus, adianta que a estratégia para a reta final vai aumentar a associação do nome de Patrus ao do atual presidente da República.

“A gente sabe que essa transferência de votos não é automática, mas o nosso trabalho vai ser mostrar ao eleitor que, além de contar com o apoio do presidente Lula, Patrus tem trajetória, experiência e propostas próprias para Minas”, diz.

Nos últimos dias, o PT também ampliou a circulação de material de campanha no Estado. O presidente nacional da sigla, Edinho Silva, afirmou à EXAME que o partido precisou rever a estratégia de produção e distribuição depois de identificar dificuldades em alguns estados.

Segundo ele, a produção de parte dos materiais foi centralizada em estados como São Paulo e Minas.

Mais precisamente em Minas, a direção petista diz ter mapeado 40 cidades-polo para organizar a distribuição do material de campanha para municípios do entorno.

Edinho também afirmou que houve aumento da presença de peças de Patrus associadas a Lula em Belo Horizonte e destacou que a estratégia continua apoiada em ações presenciais, com militantes nos bairros e municípios.

A presidente estadual do PT, deputada Leninha, rejeita a avaliação de que o partido tenha demorado para definir a candidatura.

Segundo ela, as negociações com outros nomes, entre eles o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco, fizeram parte da tentativa de construção de alianças antes das convenções. Para a dirigente, a escolha de Patrus ocorreu dentro do calendário previsto pelo partido.

O desempenho das próximas pesquisas deve mostrar até que ponto a estratégia consegue ampliar o voto em Patrus para além do eleitorado petista. Para Helcimara Telles, esse será o principal teste da candidatura, caso chegue ao segundo turno.

“A associação com Lula é, ao mesmo tempo, uma força e um limite para Patrus. Ela ajuda, mas existe uma dificuldade de expansão de eleitores, pois quem gosta de Lula, ainda assim, pode querer escolher outro candidato para governador”, afirma.