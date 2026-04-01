O que é o 1º de abril? Entenda a origem do Dia da Mentira

Dia da Mentira: tradição de 1º de abril se espalhou com brincadeiras, trotes e até notícias falsas (Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 1 de abril de 2026 às 00h09.
O 1º de abril é conhecido como Dia da Mentira, uma data marcada por brincadeiras, trotes e histórias falsas em diversos países. A tradição é associada a práticas culturais que envolvem enganar amigos, familiares e até veículos de comunicação.
O costume tem origem na Europa e está ligado a mudanças no calendário adotado ao longo da história.
A explicação mais difundida remonta ao século XVI, na França. Antes da adoção do calendário gregoriano, o ano novo era celebrado no fim de março, com festividades que se estendiam até o dia 1º de abril.
Em 1564, o rei Carlos IX determinou a mudança do início do ano para 1º de janeiro. Parte da população resistiu à alteração e continuou comemorando na data antiga.
Essas pessoas passaram a ser alvo de brincadeiras e ficaram conhecidas como “bobos de abril”. Com o tempo, a prática se consolidou e a data passou a ser associada a trotes e histórias falsas.
Há também registros que relacionam a tradição a festivais antigos, como celebrações romanas ligadas ao equinócio de março.
O Dia da Mentira se popularizou em diferentes países ao longo dos séculos. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, a data é conhecida como April Fool’s Day.
Além das brincadeiras entre indivíduos, veículos de comunicação e empresas também passaram a participar da tradição com notícias falsas divulgadas no dia 1º de abril.
No Brasil, o primeiro registro da data ocorreu em 1828, com um jornal mineiro que publicou a falsa notícia da morte de Dom Pedro I.
A prática se consolidou ao longo do tempo e passou a incluir diferentes tipos de pegadinhas, desde trotes pessoais até conteúdos divulgados por empresas e meios de comunicação.
Ao longo dos anos, algumas ações ficaram conhecidas por repercussão pública. Entre as mais comuns, está a prática de colar figuras de papel nas costas de outras pessoas sem que elas percebam, tradição registrada em países europeus.
Entre os veículos de comunicação, em 1980, a BBC anunciou que o relógio Big Ben seria substituído por um modelo digital. A informação era falsa e fazia parte da tradição do 1º de abril.
Já em 1992, a National Public Radio transmitiu uma entrevista com um comediante que se passava pelo ex-presidente Richard Nixon, afirmando que voltaria a disputar eleições. A reação do público levou à revelação da brincadeira.
Diante disso, pode-se dizer que o 1º de abril se consolidou como uma data ligada a humor e engano intencional. A prática varia conforme o país, mas mantém o mesmo princípio: criar situações falsas como forma de entretenimento.