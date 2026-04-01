O que é o 1º de abril? Entenda a origem do Dia da Mentira

O 1º de abril é conhecido como Dia da Mentira, uma data marcada por brincadeiras, trotes e histórias falsas em diversos países. A tradição é associada a práticas culturais que envolvem enganar amigos, familiares e até veículos de comunicação.

O costume tem origem na Europa e está ligado a mudanças no calendário adotado ao longo da história.

Como surgiu o Dia da Mentira?

A explicação mais difundida remonta ao século XVI, na França. Antes da adoção do calendário gregoriano, o ano novo era celebrado no fim de março, com festividades que se estendiam até o dia 1º de abril.

Em 1564, o rei Carlos IX determinou a mudança do início do ano para 1º de janeiro. Parte da população resistiu à alteração e continuou comemorando na data antiga.

Essas pessoas passaram a ser alvo de brincadeiras e ficaram conhecidas como “bobos de abril”. Com o tempo, a prática se consolidou e a data passou a ser associada a trotes e histórias falsas.

Há também registros que relacionam a tradição a festivais antigos, como celebrações romanas ligadas ao equinócio de março.

O Dia da Mentira se popularizou em diferentes países ao longo dos séculos. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, a data é conhecida como April Fool’s Day.

Além das brincadeiras entre indivíduos, veículos de comunicação e empresas também passaram a participar da tradição com notícias falsas divulgadas no dia 1º de abril.

Dia da Mentira no Brasil

No Brasil, o primeiro registro da data ocorreu em 1828, com um jornal mineiro que publicou a falsa notícia da morte de Dom Pedro I.

A prática se consolidou ao longo do tempo e passou a incluir diferentes tipos de pegadinhas, desde trotes pessoais até conteúdos divulgados por empresas e meios de comunicação.

Exemplos de pegadinhas conhecidas

Ao longo dos anos, algumas ações ficaram conhecidas por repercussão pública. Entre as mais comuns, está a prática de colar figuras de papel nas costas de outras pessoas sem que elas percebam, tradição registrada em países europeus.

Entre os veículos de comunicação, em 1980, a BBC anunciou que o relógio Big Ben seria substituído por um modelo digital. A informação era falsa e fazia parte da tradição do 1º de abril.

Já em 1992, a National Public Radio transmitiu uma entrevista com um comediante que se passava pelo ex-presidente Richard Nixon, afirmando que voltaria a disputar eleições. A reação do público levou à revelação da brincadeira.

Diante disso, pode-se dizer que o 1º de abril se consolidou como uma data ligada a humor e engano intencional. A prática varia conforme o país, mas mantém o mesmo princípio: criar situações falsas como forma de entretenimento.