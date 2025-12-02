Feriados 2026: veja todas as datas que podem ser emendadas

Feriados: 2026 será repleto de dadas para emenda
Redação Exame
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 10h54.
Planejar viagens, eventos e folgas fica muito mais fácil quando você conhece o calendário de feriados. Em 2026, o Brasil terá 10 feriados nacionais, além de pontos facultativos e diversas datas comemorativas que podem gerar “feriadões”.
Confira abaixo todas as informações para organizar seu ano. Em dez datas será possível pensar emendar o descanso, a depender do trabalho e convenção coletiva.
O ano de 2026 será favorável para quem gosta de prolongar o descanso. Veja as principais oportunidades:
No total, são até 10 oportunidades de feriados prolongados, considerando emendas e pontos facultativos.
Sim. Embora a CLT proíba atividades em feriados, há exceções para setores essenciais, como indústria, comércio, transportes, segurança, serviços funerários e comunicação. Também é permitido trabalhar quando há Convenção Coletiva autorizando o funcionamento.
Quem trabalha no feriado tem direito a remuneração em dobro ou a um dia de descanso compensatório. As horas também podem ser registradas em banco de horas, conforme acordo individual ou coletivo.
A definição costuma estar em acordos coletivos ou convenções firmadas entre sindicatos e empregadores. Quando não há norma coletiva, empresa e funcionário podem negociar, desde que haja concordância e respeito à legislação. Caso não exista acordo, o pagamento em dobro é obrigatório.
A ausência, quando o trabalhador foi convocado, pode ser tratada como descumprimento de ordem. No entanto, a demissão por justa causa não costuma ser aplicada de forma isolada. Normalmente, há advertências e avaliação da recorrência da conduta. A falta sem justificativa pode gerar desconto do dia não trabalhado.
Empregados temporários também têm direito à folga compensatória ou ao pagamento em dobro. Algumas condições podem variar conforme o contrato firmado com a empresa.
No regime intermitente, o valor da hora trabalhada já deve incluir adicionais referentes a feriados e horas extras, conforme estabelecido no contrato. O pagamento é feito apenas pelos dias efetivamente trabalhados, inclusive quando o serviço ocorre em feriados.